Назначен зампредседателя Комитета госдоходов Минфина РК

Ответственный секретарь Министерства финансов Ерулан Жамаубаев представил коллективу заместителя председателя Комитета госдоходов, назначенного приказом первого заместителя премьер-министра - министра финансов Алихана Смаилова. Им стал Николай Казутин, сообщили в пресс-службе КГД.
Николай Казутин родился в 1982 году в Алматы. В 2003 году окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности "бухгалтерский учет и аудит".
До назначения он работал специалистом по страхованию и бухгалтерскому учету филиалов ОАО "Промышленная страховая группа", финансовым аналитиком АО "Страховая компания "Amanat Insurance" и ТОО "Страховой брокер "Казинтерполис", старшим менеджером департамента ТОО "Прайсуотерхаускуперс Такс Энд Эдвайзори", советником в АО "Кокшетауские минеральные воды", руководителем службы внутреннего аудита АО "Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания". С 24 января 2020 года - заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
Напомним, в мае прошлого года в Минфине назначили трёх заместителей председателя Комитета госдоходов.
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