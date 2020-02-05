Назначен зампредседателя Комитета госдоходов Минфина РК

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Николай Казутин назначен заместителем председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Ответственный секретарь Министерства финансов Ерулан Жамаубаев представил коллективу заместителя председателя Комитета госдоходов, назначенного приказом первого заместителя премьер-министра - министра финансов Алихана Смаилова. Им стал Николай Казутин, сообщили в пресс-службе КГД.

Николай Казутин родился в 1982 году в Алматы. В 2003 году окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности "бухгалтерский учет и аудит".

До назначения он работал специалистом по страхованию и бухгалтерскому учету филиалов ОАО "Промышленная страховая группа", финансовым аналитиком АО "Страховая компания "Amanat Insurance" и ТОО "Страховой брокер "Казинтерполис", старшим менеджером департамента ТОО "Прайсуотерхаускуперс Такс Энд Эдвайзори", советником в АО "Кокшетауские минеральные воды", руководителем службы внутреннего аудита АО "Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания". С 24 января 2020 года - заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.





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