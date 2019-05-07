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В Минфине назначили трёх заместителей председателя Комитета госдоходов

06.05.2019, 20:16 4618
Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - Сегодня ответственный секретарь Министерства финансов РК Ерулан Жамаубаев представил коллективу трех новых заместителей председателя Комитета государственных доходов, передает Kazakhstan Today.
 
Приказом министра финансов РК Мамаев Талгат Шариевич, Инкербаев Жайдар Дабырович и Бейспеков Умирзак Кубегенович назначены заместителями председателя Комитета государственных доходов, сообщает пресс-служба КГД.
 
До назначения Мамаев был директором Департамента цифровизации и государственных услуг Комитета государственных доходов МФ РК, Инкербаев - заместителем председателя Комитета по государственным закупкам МФ РК, Бейспеков - заместителем руководителя Департамента государственных доходов по Акмолинской области.
 

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