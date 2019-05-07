В Минфине назначили трёх заместителей председателя Комитета госдоходов

Приказом министра финансов РК Мамаев Талгат Шариевич, Инкербаев Жайдар Дабырович и Бейспеков Умирзак Кубегенович назначены заместителями председателя Комитета государственных доходов, сообщает пресс-служба КГД.
До назначения Мамаев был директором Департамента цифровизации и государственных услуг Комитета государственных доходов МФ РК, Инкербаев - заместителем председателя Комитета по государственным закупкам МФ РК, Бейспеков - заместителем руководителя Департамента государственных доходов по Акмолинской области.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства