Названа предварительная причина массового отравления жителей села в Акмолинской области

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Названа предварительная причина массового отравления жителей села в Акмолинской области25.04.2017
Общество  13:51

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на пресс-конференции по итогам заседания правительства назвал предварительную причину массового отравления жителей в селе Бозайгыр Акмолинской области.

"По данному факту сразу было начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Понятно, что источники невозможно установить так быстро. В целом, мы считаем, что причиной стало попадание талых вод в те источники, которые потребляют люди (колодцы)", - сказал министр, передает Kazakhstan Today.

Он отметил, что необходимо принимать системные меры с точки зрения обеспечения населения безопасной питьевой водой.

Как сообщалось ранее, в середине апреля около 150 человек заразились острой кишечной инфекцией в селе Бозайгыр Шортандинского района.

"Коммунальные службы Акмолинской области почти две недели не могут восстановить подачу питьевой воды в село Бозайгыр. Почти 150 жителей аула под Астаной попали в больницу с одинаковым диагнозом - пищевое отравление. Причиной, судя по всему, стали талые воды - они затопили колодцы и попали в водопровод", - сообщил телеканал КТК.
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