22.01.2024, 14:42 25386
Названия недобросовестных строительных компаний озвучили в акимате Карагандинской области
Застройщики возводят жилые комплексы, нарушая нормы архитектурно-строительного законодательства
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Караганда. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте управления ГАСК Карагандинской области появился раздел "Проверь свой ЖК", где посетители могут посмотреть названия жилых комплексов и перечень застройщиков, которые не имеют полного пакета разрешительных документов, сообщили в акимате Карагандинской области.
В настоящее время в разделе отображен список 11 застройщиков, которые возводят жилые комплексы, нарушая нормы архитектурно-строительного законодательства. Это:
1. ЖК "Al-Farabi", улица Муканова, 55/2 (ТОО "T-K Building");
2. ЖК "Хан", улица Муканова, 19/2 (ТОО "TT INVEST-2022");
3. ЖК "Нура", улица Муканова, стр. 51/4 (ТОО "Satti Lux Stroy");
4. ЖК "Қарқаралы", улица Муканова, 51 (ТОО "Buildary");
5. МЖД, улица Муканова, 49р (ТОО "QazaqInvestStroy");
6. ЖК "Central Avenue", улица Гоголя, участок 34/5 (ТОО "RGB Group");
7. ЖК "Амадина", 137-й учётный квартал, 343 (ТОО "Sunrise");
8. МЖД, улица Карбышева, стр. 2/5 (Холодков В.К.);
9. ЖК "Бақытты отбасы", улица Гапеева, 4е (ТОО "KKK Бетон");
10. МЖД, переулок Ремесленный, участок 2 (Григорян Ш.Н.);
11. ЖК "Inju City" блоки 5, 6, 7, проспект Республики, 23 (ТОО "Orda Minerals").
ГАСК рекомендует проверять строящиеся жилищные комплексы на наличие пакета документов. Работает телефон горячей линии (8-7212) 43-22-43", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Астане восемь недобросовестных застройщиков лишились лицензий.
В Алматы в 2023 году выявлено более тысячи нарушений в строительстве. Лишены строительных лицензий восемь компаний.
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22.01.2024, 21:23 13621
В Усть-Каменогорске уволили водителя автобуса, работавшего в маске из фильма "Крик"
Фото: скриншот
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Усть-Каменогорск. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Очевидцы распространили в соцсетях видео с водителем, который был за рулем в маске из фильма "Крик", сообщает YK-news.kz.
Горожане неоднозначно отнеслись к поступку водителя. Кто-то писал, что водителя общественного транспорта могут испугаться дети, также это может отвлечь других участников дорожного движения. Однако некоторые пользователи отметили, что водитель просто с юмором.
Однако в ТОО "Марат-М" не оценили шутку.
По данным перевозчика, данный водитель уволен за непристойное поведение", - сообщили в ТОО "Центр управления пассажирскими перевозками Усть-Каменогорска".
22.01.2024, 18:27 16711
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
Фото: depositphotos.com
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в связи с планово-профилактическими работами временно отключат телевидение и радио, сообщает пресс-служба акционерного общества "Казтелерадио".
Уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 24 января текущего года в период с 03.00 до 17.00", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что "Казтелерадио" в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
Напомним, в сентябре прошлого года из-за проблем со спутником KazSat в телерадиовещании произошел сбой.
22.01.2024, 15:27 23346
Нападение на водителя общественного транспорта в Алматы: в новых автобусах появится перегородка
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Алматы. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новых автобусах, закупаемых в Алматы, будет предусмотрена перегородка между водителем и пассажирами, сообщил руководитель управления городской мобильности города Сагындык Телибаев.
Когда мы закупаем новые автобусы, мы уже предусматриваем перегородку между водителем и пассажирами", - рассказал глава управления.
Также рассматриваются технические возможности установки "тревожных кнопок".
Сейчас рассматриваем, если это будет возможно сделать, то, конечно, сделаем", - добавил Сагындык Телибаев.
Напомним, вечером 22 декабря близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили. Позже в Сети появилось видео избиения водителя. 25 декабря в полиции сообщили, что дебошир, ударивший женщину-водителя, арестован. Заведено уголовное дело.
22.01.2024, 15:18 24116
Казахстанцы не смогут купить железнодорожные билеты на март до начала февраля
Ведется штатная корректировка графика движения поездов с учетом запланированного объема ремонта ж/д пути на текущий год
Фото: КТЖ
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Продажа железнодорожных билетов на март будет открыта в начале февраля текущего года, сообщили в АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Как пояснили в пресс-службе компании, на данный момент ведется штатная корректировка графика движения поездов с учетом запланированного объема ремонта ж/д пути на текущий год.
При этом уточняется, что продажа билетов на пассажирские поезда на январь и февраль ведется в штатном режиме.
Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру 1433", - добавили в компании.
22.01.2024, 08:52 39721
В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана находится под влиянием антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков.
Лишь на западе, северо-западе, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, ожидаются гололед, низовая метель. По РК ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".
Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях Казахстана.
В частности, на большей территории Атырауской области ожидается метель. Ветер северный на севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. На юге и в центре области сохраняется гололед.
В Кызылординской области ожидается восточный ветер в центре, на востоке области 15-20 метров в секунду.
Ночью на западе Мангистауской области, днем на западе, юге, в центре области ожидается гололед. На востоке, юге области ожидается туман. На западе, в центре области ожидается низовая метель. Ветер северный на западе, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. В Актау утром и днем ожидается гололед.
На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске утром ожидается туман.
На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте утром ожидается туман.
На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, ветер восточный, юго-восточный. Днем в центре области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В Алматы временами ожидается туман.
На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный порывы 15-20 метров в секунду.
В Семее Абайской области в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение второй степени.
В Восточно-Казахстанской области в Усть-Каменогорске и Риддере также сохраняется предупреждение о НМУ второй степени в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями.
На севере, западе Костанайской области ожидаются метель, туман. Ветер южный на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.
22 января на севере области Улытау ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду.
На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Также синоптики прогнозируют порывистый ветер.
В связи с непогодой на пяти участках автодорог республиканского значения в трех областях РК действует ограничение движения для всех видов автотранспорта, сообщает НК "КазАвтоЖол".
В частности, закрыт участок автодороги Актобе - Атырау - Астрахань в Атырауской области, участок автодороги Ушарал - Достык в Жетысуской области, два участка автодороги Атырау - Уральск и один участок дороги Чапаево - Жалпактал - Казталовка в Западно-Казахстанской области.
21.01.2024, 19:53 58371
В Казахстане за минувший год от семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей - сенатор
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году в результате семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей, написала в Facebook депутат сената Жанна Асанова.
По ее словам, за год в уполномоченные органы поступило более 99 тысяч обращений по фактам семейно-бытового насилия, совершено 2452 преступления против детей. Также было несколько резонансных случаев, которые никого не оставили равнодушными.
За этот период было очень много обсуждений на различных площадках, я тесно была на связи как с общественниками, так и с уполномоченными по правам детей и госорганами. Над законопроектом работала большая группа, состоящая из экспертов, нацкомиссии по правам женщин, уполномоченных по правам детей, госорганов, адвокатов и др. Спасибо вам всем за такой титанический труд! Мы с нетерпением ждали, когда вы завершите данную работу", - написала сенатор о готовящемся законопроекте по защите женщин и детей.
По словам Асановой, документ готов и буквально со дня на день поступит в мажилис.
Законопроект включает в себя:
- криминализацию насилия, то есть уголовную ответственность за побои и причинение легкого вреда здоровью (сейчас они в КОАП РК);
- отнесение их к категории уголовных правонарушений публичного обвинения;
- ужесточение наказания и исключение примирения сторон за все формы насилия в отношении детей.
В части профилактики:
- создание инфраструктуры помощи семьям, детям (открытие центров поддержки семьи, центров психологической поддержки детей);
- особые требования в Уголовном кодексе, в том числе психологическая работа с агрессорами.
Также, по словам Асановой, госорганы совместно с командой детского омбудсмена Динары Закиевой проводят работу по увеличению количества сотрудников опеки до 1650 человек. Сейчас их всего 309 на всю страну.
Однако, как отметил президент, "любые законодательные изменения не будут эффективны, если в обществе не будет полного неприятия, "нулевой терпимости" к любым формам агрессии и насилия. Укрепление института семьи, культивирование уважения к правам человека и личности, внутреннее взаимоуважение - если все эти составляющие в балансе, то вот оттуда и начинается родина, строительство чего то сакрального и непоколебимого, под названием "права человека". Все права личности и человека закреплены у нас конституционально, и находятся под защитой государства, а вот их реализация - в нас самих", - отметила сенатор.
Сенатор подчеркнула: сейчас самое главное - выправить ситуацию с семейно-бытовым насилием.
Но делать это нужно вместе. Подключайтесь к обсуждениям закона в мажилисе и сенате. Необходимо его отстоять, а без поддержки общества нам, депутатам, будет сложно", - призвала Асанова.
Напомним, в прошлом году министр культуры и информации Аида Балаева выступила с обращением к казахстанцам, в котором высказалась о проблеме семейно-бытового насилия.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше, при этом они стали более шокирующими и жестокими.
Одно из самых резонансных преступлений произошло в ноябре 2023 года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
В этом году суд Алматы назначил 10 суток ареста сыну депутата Даулета Турлыханова - певцу Рахату Турлыханову за повторное избиение жены. В октябре прошлого года Турлыханов уже обвинялся в избиении супруги.
Также в Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства и насилия над детьми. В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, а в Экибастузе мать убила семилетнюю дочь.
На днях стало известно еще об одном случае насилия. В Кентау помощник воспитателя и волонтер издевался над детьми в интернате.
21.01.2024, 12:35 69446
Метель, туман и гололед: в четырех регионах Казахстана ограничено движение на автодорогах
Фото: МЧС РК
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - "ҚазАвтоЖол" ввел ограничение движения для всех видов автотранспорта на 10 участках автодорог республиканского значения в 4 областях, сообщает пресс-служба компании.
В Актюбинской области из-за метели и ограниченной видимости ограничено движение на 2 участках автотрассы Актобе - Атырау - Астрахань:
- село Карауылкелды - до границы Атырауской области (255-330 км);
- пос. Шубаркудук - село Карауылкелды (185-255 км).
В Жамбылской области ожидаются дождь со снегом, ветер, туман и ограничение видимости, в связи с чем ограничено движение на трассе Алматы - Ташкент - Термез, от села Кенен до села Кайнар (159 -238 км), движение осуществляется через старый перевал Кордай.
В области Жетiсу из-за тумана и ограниченной видимости ограничено движение на трассе Ушарал - Достык, на участке от станции Коктума до станции Достык (84-184 км).
В Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют ветер, метель, ограничение видимости и дождь при минусовой температуре. Ограничено движение на 6 трассах:
- Уральск - Таскала - граница РФ, на участке от Уральска до границы с Россией (4-104 км);
- Атырау - Уральск, на участке от поселка Чапаево - до Уральска (375-492 км);
- Чапаево - Жалпактал - Казталовка, на участке от поселка Чапаево до Казталовки (0-213 км);
- Казталовка - Жанибек - граница РФ, на участке от поселка Казталовка до поселка Жанибек (0-158 км);
- Подстепное - Федоровка (граница РФ), на участке от поселка Подстепное до поселка Федоровка (0-36 км);
- Самара - Шымкент, на участке от границы РФ до Уральска (195-246 км).
На автодорогах республиканского значения задействовано 289 единиц техники и 460 человек", - сообщили в пресс-службе.
Ранее Казгидромет объявил штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана. Там ожидаются туман, гололед и порывистый ветер.
19.01.2024, 16:37 123406
Главу городской полиции Приозерска уволили после его угроз в адрес руководства ресторана
Начальник отдела полиции запрещал администратору ресторана работать в канун Нового года
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Караганда. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Начальника отдела полиции Приозерска уволили после его угроз администратору ресторана, сообщили в прокуратуре Карагандинской области.
Прокурор города Приозерска при мониторинге социальных сетей выявил видеозапись телефонного разговора, на которой начальник отдела полиции города угрозами проверок контрольно-надзорных органов в грубой форме запрещает администратору ресторана работать в канун празднования Нового года.
Проверкой установлено нарушение требований статьи 26 Конституции Республики Казахстан в части ограничения свободы занятию предпринимательской деятельностью. По указанному факту прокуратурой Карагандинской области внесен акт надзора", - сказано в сообщении ведомства.
Дисциплинарная комиссия приняла решение освободить начальника отдела полиции от занимаемой должности. В настоящее время соответствующие материалы направлены в МВД РК.
Также к строгой дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц данного отдела полиции.
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