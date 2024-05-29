Алматинцы возмущены решением переименовать проспект Гагарина: улицы нуждаются в ремонте, а не переименовании
Алматы. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Предложение переименовать часть проспекта Гагарина в честь выдающегося певца, обладателя золотого голоса Ермека Серкебаева вызвало у алматинцев споры и разногласия, сообщает inalmaty.kz.
Идея о переименовании части проспекта Юрия Гагарина большинству алматинцев не пришлась по душе. И дело здесь, конечно, ни в коем случае не в народном артисте СССР и Казахстана Ермеке Серкебаеве, чей вклад в развитие культуры поистине бесценен. Просто люди искренне не понимают, зачем делить проспект, и высказывают предположение по поводу того, что новое название вызовет путаницу.
В честь Ермека Серкебаева надо назвать современный микрорайон, музыкальную академию или даже новый сквер, в котором обязательно нужно установить памятник артисту. Кусок улицы слишком незначительное признание его заслуг!" - говорит жительница проспекта Гагарина Айнагуль Бекетова.
Полную солидарность с Айнагуль проявили и ее соседи. Они считают, что денежные средства на переименование проспекта и связанные с ним затраты лучше направить на приведение в порядок асфальтового покрытия, остановочных комплексов и аллеи, названной именем первого космонавта, отправившегося в полет с казахстанского космодрома Байконур. Одна из остановок общественного транспорта представляет опасность, так как из щита выпирают острые шурупы, и о них недавно, по словам жителей, сильно поцарапались школьники.
У нас проблем больше в городе не осталось, кроме переименования улиц? Что изменится от новых названий?! Давайте лучше будем тратить бюджет на ремонт дорог и их освещение!" - говорят алматинцы.
Алматинцы недовольны сломанными скамейками, разбитыми дорожками на аллее Гагарина, грязными и небезопасными щитами на остановках, ямами на проезжей части и стихийной торговлей овощами, фруктами и ягодами, развернутой в неподходящих точках.
Справедливости ради стоит заметить, что есть у идеи и армия поддержки. Но если история с проспектом Гагарина разделила общество, то предложение дать улице Юбилейной имя артиста театра и актера кино Владимира Толоконникова алматинцам понравилась всем без исключения. Также жители южной столицы за то, чтобы назвать безымянные улицы в честь певца и композитора Ескендира Хасангалиева и режиссера, актера, народного артиста Юрия Померанцева.
Ранее сообщалось, что по проекту решения маслихата города предлагается переименовать часть проспекта имени Юрия Гагарина от улицы Климента Тимирязева до проспекта Аль-Фараби Бостандыкского района на проспект Ермека Серкебаева. Публицист, преподаватель КазНУ имени аль-Фараби Арман Кудабай прокомментировал корреспонденту Kazakhstan Today планы маслихата Алматы по переименованию проспекта Юрия Гагарина.
Также в Казахстане появилась петиция за сооружение памятного мемориала и сквера первого космонавта в Алматы.