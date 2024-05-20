В Казахстане появилась петиция за сооружение памятного мемориала и сквера первого космонавта в Алматы

Оповещение будет проводиться с использованием технологии Cell Broadcast, которая не создает дополнительной нагрузки на сеть и позволяет мгновенно и массово оповестить сразу всех абонентов в зоне покрытия антенн базовых станций

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Алматы. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Система оповещения при землетрясениях Mass Alert будет внедрена до 1 июня в Алматы в пилотном режиме, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.





С целью своевременного оповещения граждан в случае ЧС до 1 июня текущего года в пилотном режиме будет внедрена система Mass Alert. Оповещение населения будет проводиться с использованием технологии Cell Broadcast, которая не создает дополнительной нагрузки на сеть и позволяет мгновенно и массово оповестить сразу всех абонентов в зоне покрытия антенн базовых станций, рассказал в ходе совещания в правительстве аким Алматы Ерболат Досаев.





Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил ускорить процесс внедрения системы экстренного оповещения населения. Эта система должна быть во всех сейсмоопасных регионах страны и работать бесперебойно.





В свою очередь министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил о внедрении обязательной системы сейсмоизоляции при строительстве жилых домов и социальных объектов на площадках с сейсмичностью 7-9 баллов. Подготовлены соответствующие поправки в нормативно-технические документы.





Бозумбаев поручил провести работу по ужесточению норм при проектировании объектов в сейсмоопасных регионах с учетом международного опыта, в том числе японского, а также усилить надзор за соответствием норм строительства с применением аккредитованных лабораторий.





По итогам совещания профильным министерствам было поручено обеспечить постоянный мониторинг за сейсмической ситуацией в стране и на регулярной основе проводить тренировки и учения по отработке действий населения в случае возникновения землетрясения.





Напомним, в январе сильное землетрясение магнитудой 6,7 напугало алматинцев. Жители южной столицы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. Тогда не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.





Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.