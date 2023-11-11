Недостаточно только законодательных решений - Ашимбаев об ужесточении наказания за бытовое насилие   

Комплексный план развития Алматинской агломерации до 2029 года уже одобрен маслихатами

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Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе объединенного архитектурно-градостроительного форума "Казахстан-2023" сообщил, что население в Алматинской агломерации к 2030 году составит 4,5 млн человек, информирует пресс-служба акимата мегаполиса.





Население в агломерации сегодня более 3,5 млн человек, по прогнозам, к 2030 году составит уже 4,5 млн человек. С учетом нового закона "О развитии агломераций" с начала нынешнего года законодательно закреплен статус Алматинской агломерации с его центром - городом Алматы. Комплексный план развития Алматинской агломерации до 2029 года уже одобрен маслихатами как города Алматы, так и Алматинской области и должен быть принят в правительстве до конца текущего года", - заявил глава города.





По его словам, данный документ позволит гармонизировать и сбалансировать опережающее развитие жилищной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Алматы и в Алматинской области.





Стоит отметить, что в последние годы в Алматы происходят несоразмерные масштабы застройки, которые вызывают огромные экологические проблемы, перенаселение города, пробки на улицах и загруженность дорог.





Напомним, этим летом алматинцы жаловались на транспортный коллапс в городе, возникший из-за ремонтных работ на дорогах. Вместе с тем уплотняющая застройка вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.





Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.





По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.





В прошлом году жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.





Депутат Закиржан Кузиев отметил , что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт. Ежедневно в город въезжает более 200 тысяч машин.



