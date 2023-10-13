12.10.2023, 15:25 52241
Муж до смерти избил жену на глазах у дочери в Карагандинской области
У женщины остались два несовершеннолетних ребенка
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Караганда. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Абае Карагандинской области 35-летний местный житель до смерти избил жену - мать двоих детей.
Пост об убийстве женщины появился в соцсетях. По словам автора, изверг часто избивал супругу.
Вчера вечером, когда 10-летний сын был у бабушки, а старшая 13-летняя дочь сидела в комнате, муж избил жену в квартире. В присутствии дочери от полученных травм она скончалась", - говорится в публикации.
Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания управления полиции Абая. Уголовное дело возбуждено по статье УК РК "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека".
В полиции региона уточнили, что сообщение об убийстве 34-летней женщины поступило в час ночи.
Установлен подозреваемый - 35-летний супруг потерпевшей. Он дал признательные показания", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
Напомним, в Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка. По словам уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Динары Закиевой, за месяц до трагедии отец ребенка писал заявление о жестоком обращении отчима.
В СКО пьяный местный житель угрожал выбросить ребенка из окна.
Также сообщалось, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
новости по теме
13.10.2023, 10:27 931
В Астане предотвратили заказное убийство
Фото: скриншот из видео
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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции города Астаны предотвращено заказное убийство, сообщили в департаменте полиции столицы.
По подозрению в совершении данного преступления установлены двое граждан - заказчик и исполнитель убийства. Мотивом преступления послужило нежелание заказчика нести ответственность за растраченное имущество", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что в ходе проведения оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны на трассе Астана - Кокшетау.
При обыске в салоне автомашины обнаружен боевой пистолет и 5 патронов калибра 9 мм, также в доме заказчика преступления изъяты еще 34 аналогичных боеприпаса", - сообщил начальник УБОП ДП Астаны полковник полиции Аргын Алтынбеков.
По данным полиции, задержанные дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания. По факту покушения на убийство проводится досудебное расследование. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
13.10.2023, 08:34 3961
Глава управления культуры в Шымкенте подозревается во взятке в 1 миллион тенге
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по городу Шымкент пресечена противоправная деятельность руководителя управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Он подозревается в получении взятки в сумме 1 миллион тенге от подчиненного за продление его трудового договора и общее покровительство по службе. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении Антикора.
Отмечается, что иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что аким города Есика Алматинской области Асхат Ансатбаев подозревается в коррупции.
12.10.2023, 19:06 39171
В Алматы суд вынес приговор участникам массовой драки в караоке-баре
Фото: Pexels
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Алматы. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В районном суде № 2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении работников караоке-бара, избивших посетителей, сообщает пресс-служба суда.
28 декабря 2022 года в одном из караоке-баров города между гостями и персоналом заведения произошла словесная перепалка, перешедшая в драку. Сотрудники заведения, а также их знакомые, находившиеся в баре, начали избивать потерпевших.
В результате избиения одному из пяти потерпевших причинен тяжкий вред здоровью (перелом носа, сотрясение мозга, тяжелая черепно-мозговая травма, переломы костей лица), двоим потерпевшим - средний вред здоровью (переломы носа и челюсти), двум остальным - легкий вред здоровью (гематома ушной раковины, ушиб носа).
Приговором суда сотрудники караоке-бара, участвовавшие в потасовке, признаны виновными. Одному из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Пятерым - в виде лишения свободы сроком 6 лет и 6 месяцев каждому.
Со всех осужденных в Фонд потерпевших взыскано по 61 260 тенге. Частично удовлетворены иски потерпевших.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Отметим, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
12.10.2023, 12:18 60541
Очередного религиозного радикала задержали в Шымкенте
Мужчина пропагандировал в соцсетях идеологию радикального религиозного течения
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Шымкент. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте задержали приверженца деструктивного религиозного течения.
Факт пропаганды радикальной идеологии выявили в ходе профилактических мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму городского департамента полиции, сообщает Otyrar.
Мужчина распространял данные материалы в соцсетях.
Полицейские установили нарушителя. Им оказался 40-летний местный житель, приверженец нетрадиционной религии", - рассказали в полиции.
Решением специализированного межрайонного административного суда мужчину оштрафовали на 50 МРП (172 500 тенге).
В полиции также предупредили, что за подобные правонарушения законом предусмотрена ответственность.
По данным министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой, с 1 января до конца сентября в Казахстане выявлено 14 860 материалов, содержащих признаки пропаганды терроризма и религиозного экстремизма.
Ранее казахстанский депутат заявил о внешних силах, распространяющих радикальный ислам в стране.
Вчера Балаева сообщила, что в Казахстане будут работать над пересмотром отдельных норм закона о религии. Ранее она заявляла, что в Казахстане могут запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды в общественных местах.
Ранее сообщалось, что в Казахстане свыше 150 учениц в начале сентября не посещали школу из-за запрета ношения хиджаба. На это глава Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы ответил, что девушки, желающие носить платок, могут учится в медресе. По его словам, в ведении ДУМК есть 9 медресе, куда берут девочек с 9-го класса. Он также отметил, что ношение платка предусматривается только после достижения девушками совершеннолетия.
12.10.2023, 11:11 65441
Сразу две школьницы заявили об изнасиловании в Туркестанской области Дополнено
В первом случае студент, угрожая ножом, в течение года насиловал семиклассницу, во втором - 15-летняя школьница заявила о групповом изнасиловании
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Туркестан. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сразу два случая изнасилования несовершеннолетних произошли в Туркестанской области.
Первый из них произошел в Сайрамском районе Туркестанской области. Как сообщает телеканал Otyrar, в неоднократном изнасиловании семиклассницы подозревают студента.
По словам девушки, все началось в 2022 году. Студент колледжа, угрожая ножом, насильно заставил несовершеннолетнюю вступить с ним в половой контакт.
Мама семиклассницы решилась на откровенное интервью с одним условием: женщина просит не показывать ее лицо и не называть имя. Жительница Сайрамского района заявила о неоднократном изнасиловании ее несовершеннолетней дочери. О вопиющем инциденте женщина узнала только через год. Все это время девочка хранила молчание, говорит: студент колледжа сильно запугал ее", - сообщает телеканал.
По словам матери пострадавшей, насильник угрожал девочке ножом.
Каждый раз он угрожал и резал ее тело. Он также шантажировал мою дочь, говоря: "Если ты не сделаешь то, что я тебе говорю, я убью твоих родителей". Оказывается, он еще несколько раз приходил к нам домой в 2-3 ночи и выводил ее из дома угрозами. Мы не были в курсе", - рассказывает женщина.
Родители девочки пожаловались, что следствие по делу тянется уже несколько месяцев, а обвиняемый до сих пор на свободе. По словам адвоката потерпевшей стороны, должного внимания не обращает и областная прокуратура.
По делу мы получили несколько экспертных заключений. В качестве доказательств со стороны потерпевшей были представлены переписка, фотографии и аудиозаписи. Однако следствие и прокуратура закрывают на это глаза. Целью привлечения лица, совершившего преступление, к ответственности является признание его подозреваемым и применение к нему меры пресечения. И, как заявили нам в полиции, признают его подозреваемым по части 1 статьи 122. Здесь преступление произошло несколько раз, это преступление, предусмотренное частью третьей 122 статьи", - сообщил адвокат пострадавшей стороны Тимур Сарсеналиев.
В пресс-службе департамента полиции Туркестанской области сообщили, что расследование уголовного дела находится под личным контролем начальника ведомства. Дело завели по статье "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Взят ли под стражу подозреваемый, в ведомстве не сообщили.
Мать школьницы говорит, что предполагаемый насильник вместо извинений продолжает угрожать. Поэтому потерпевшая сторона просит взять дело на особый контроль, чтобы виновный понес справедливое наказание.
В другом сюжете Otyrar рассказывается о том, что жертвой группового изнасилования стала 15-летняя жительница Толебийского района.
По словам 14-летней девочки, над ней надругались несколько парней.
Жестокий инцидент произошел в селе Казахстан в сентябре этого года. Школьница рассказывает, что общие знакомые обманом отвезли ее в сторону реки Каскасу. На улице четверо парней раздели Алуа, а после изнасиловали. И это был не первый случай надругательства", - говорится в информации.
Все происходящее извращенцы снимали на камеру и теперь угрожают выложить видео в интернет.
После жуткого инцидента родные одного из насильников приходили в дом к родителям, пытались засватать школьницу. Пострадавшая сторона категорически против такого союза. Они отказываются и от моральной, и материальной компенсации. Родные школьницы требуют, чтобы следствию удалось довести дело до суда и всех участников группового изнасилования судили по всей строгости закона. В полиции инцидент пока не прокомментировали", - отмечает телеканал.
Напомним, в СКО извращенца, который насиловал собственных детей, приговорили к пожизненному сроку.
Ранее детский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской области.
Президент поручил взять на особый контроль случаи буллинга и изнасилований в школах.
11.10.2023, 15:05 109766
Аким Есика пойман на взятке
Подозреваемый вину полностью признал
Фото: Depositphotos
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Конаев. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким города Есика Алматинской области Асхат Ансатбаев был пойман с поличным на коррупции, сообщает Агентство по противодействую коррупции.
Аким Есика подозревается в получении взятки в значительном размере от представителя частной компании за беспрепятственную оплату бюджетных средств по договору госзакупок работ по благоустройству детской площадки города, сообщили в Антикоре.
Подозреваемый вину полностью признал. Досудебное расследование продолжается", - сказано в сообщении ведомства.
11.10.2023, 14:21 111711
Разыскиваемого за изнасилование несовершеннолетней девочки иностранца задержали в Акмолинской области
На момент преступления девочке было 13 лет
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в изнасиловании в России несовершеннолетней девочки иностранца задержали в Акмолинской области, сообщили в областном департаменте полиции.
Сотрудниками подразделения миграционной службы ОП Целиноградского района при обращении задержан уголовный преступник, разыскиваемый СУ СК РФ по Тюменской области за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. - Прим. ред.)", - говорится в сообщении.
На момент преступления девочке было 13 лет.
Полицейские проверили мужчину по имеющимся базам данным и установили, что 33-летний гражданин ближнего зарубежья с мая 2017 года находился в межгосударственном розыске.
Казахстанские полицейские сообщили о задержании подозреваемого российским коллегам.
Ранее в СКО извращенец, насиловавший собственных детей, получил пожизненный срок.
На минувшей неделе детский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской области.
Напомним, президент поручил взять на особый контроль случаи буллинга и изнасилований в школах.
10.10.2023, 21:26 138116
Жителя Шымкента привлекли к ответственности за жестокое обращение с лошадью на сундет тое
В отношении хозяина лошади полицейские составили административный протокол
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Шымкент. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе мониторинга соцсетей сотрудники городского департамента полиции выявили видеозапись, на которой несколько мужчин пытаются спустить по лестнице лошадь с завязанными платком глазами, сообщает пресс-служба МВД РК.
В результате проверки установлено, что указанный факт имел место во время сундет тоя 8 октября в одном из ресторанов в Абайском районе.
В отношении хозяина лошади полицейские составили административный протокол по статье 407-1 КоАП РК "Жестокое обращение с животными".
Напомним, в Казахстане по итогам января-августа 2023 года в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) было зарегистрировано 62 уголовных правонарушения по статье "Жестокое обращение с животными", что на 34,8% больше, чем годом ранее.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?