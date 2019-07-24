Несколько судей освобождены от должностей за грубое нарушение закона

Алматы. 23 июля. Kazakhstan Today - Четыре судьи освобождены от должностей в Алматы: выявлены три факта грубого нарушения закона и один факт проступка, сообщил журналистам председатель Алматинского городского суда Нургазы Абдиканов, передает Kazakhstan Today.

Абдиканов сообщил, что в случае нарушения закона или противоречия главной судейской этики ставится вопрос об ответственности. "Мы занимаем принципиальную позицию по таким вопросам", - отметил председатель Алматинского городского суда.

По его информации, освобожден от должности судья Медеуского районного суда Нурлан Бегайдар, который при рассмотрении гражданского дела допустил грубое нарушение закона, при котором гарантия физического лица перед Национальным банком была признана недействительной по надуманным основаниям. "Это привело, в свою очередь, к уклонению от ответственности по гарантийным обязательствам перед Национальным банком на 25 млн тенге", - cообщил Нургазы Абдиканов.

Кроме того, за грубые нарушения закона были освобождены от должности судья Алмалинского районного суда №2 Надежда Каралуппа, судья Турксибского районного суда Бибигуль Хасанова, судья Ауэзовского районного суда №2 Андрей Штейнке.

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