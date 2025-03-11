10.03.2025, 09:29 75416
Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в большинстве регионов Казахстана
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Атмосферные фронтальные разделы, проходящие по территории республики, обусловят неустойчивый характер погоды, сообщает Казгидромет.
На севере, востоке, в центре страны ожидается снег, на юго-востоке - осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе, юге республики ожидается погода без осадков. По РК прогнозируются туман, низовая метель, усиление ветра, на севере, юго-востоке - гололед", - отметили синоптики.
Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег.
В Астане: переменная облачность, снег, -3, -5 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +6, +8 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +13, +15 °C.
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11.03.2025, 08:53 8551
В пяти регионах Казахстана на автодорогах ввели ограничения движения
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 08.00 11 марта 2025 года на пяти республиканских автомобильных дорогах в пяти областях введено ограничение движения. Об этом сообщили в пресс-службе нацкомпании "КазАвтоЖол".
В частности, в Акмолинской области ограничения введены на 856-917 км автодороги Астана - Атбасар - Жаксы - Рузаевка - Сарыколь - Костанай - граница РФ (граница Северо-Казахстанской области - поселок Жаксы).
В Карагандинской области - 1505-1610 км автодороги Астана - Караганда - Алматы, (село Атамекен - поселок Аксу-Аюлы).
В Костанайской области - 252-340 км автодороги Жезказган - Аркалык - Петропавловск, (граница Улытауской область - город Аркалык).
В Северо-Казахстанской области - 795-856 км автодороги Астана - Атбасар - Жаксы - Рузаевка - Сарыколь Костанай - граница РФ (село Рузаевка - граница Акмолинской области).
В области Улытау - 137-252 км автодороги Жезказган - Аркалык - Петропавловск (село Улытау - граница Костанайской области).
В настоящее время для содержания дорог задействованы 703 единицы спецтехники и 1770 специалистов", - отметили в компании.
Как сообщили в МЧС РК со ссылкой на прогноз Казгидромета, в ряде регионов страны ожидается ухудшение погодных условий: метель, осадки, туман, порывы ветра и гололед.
В Астане: переменная облачность, осадки, -2, -4 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +8, +10 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +14, +16 °C.
10.03.2025, 13:41 58111
В столичном аэропорту из-за метели задерживаются рейсы
Задерживаются 6 рейсов на вылет и 8 на прилет
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе международного аэропорта Астаны сообщили о задержке 6 рейсов на вылет и 8 на прилет из-за погодных условий.
По данным пресс-службы воздушной гавани Астаны, на сегодняшний день из 84 запланированных рейсов на вылет задерживаются 6. Причина - позднее прибытие воздушного судна из-за неблагоприятных погодных условий. На прилет из 86 рейсов задерживаются 8.
Аэропорт продолжает работу в штатном режиме. В целях обеспечения безопасности полетов ведется постоянная очистка перрона и взлетно-посадочной полосы. Задействовано 23 единицы специализированной техники для бесперебойного функционирования аэродрома", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что пассажиры могут уточнить статус рейсов и возможные изменения в расписании:
- у авиакомпании;
- на официальном сайте аэропорта: www.nn-airport.kz;
- по круглосуточному колл-центру: 8 (7172) 702-999.
По сообщению акимата Астаны, в последние дни в столице наблюдается обильный снегопад. Снегоуборочные работы продолжаются круглосуточно. Коммунальные службы функционируют в бесперебойном усиленном режиме, передает официальный сайт городского акимата.
В ночь с 9 на 10 марта коммунальные службы вывезли из города 38 524 кубометра снега 2726 большегрузными рейсами.
Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, не выезжать в дальние поездки при наличии штормового предупреждения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", - обратились в акимате.
09.03.2025, 20:39 109536
Нападение на сотрудницу аэропорта Алматы: обезвредивший дебошира мужчина встретился со спасенной девушкой
Фото: instagram/abdraimov_musa
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Алматы. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Обезвредивший дебошира, который напал на сотрудницу аэропорта Алматы, Муса Абдраим встретился со спасенной девушкой, передает корреспондент агентства.
Возможно, вы все видели вчерашнюю ситуацию в аэропорту, сегодня узнали о состоянии девушки, Аллаху спасибо, все хорошо", - написал Муса Абдраим на своей странице в Сети.
Напомним, 7 марта неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили его предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом.
Через 7 минут злоумышленника обезвредили благодаря провожающему, который выхватил из рук агрессора нож. 67-летний дебошир задержан, возбуждено уголовное дело. Обезвредившего дебошира мужчину наградили медалью. Позже стало известно, что напавший на сотрудницу аэропорта в прошлом году ударил в автобусе девушку за громкий разговор по телефону.
Сегодня в Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что три уголовных дела возбуждено после нападения на сотрудницу аэропорта Алматы.
09.03.2025, 19:20 112186
Air Astana предупредила о задержке рейсов из Алматы из-за непогоды
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Алматы. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Air Astana предупредила о задержке рейсов из Алматы из-за неблагоприятных погодных условий, передает корреспондент агентства.
Пожалуйста, проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт", - сообщили в Air Astana.
Напомним, в Казахстане прорабатывается поправка в законодательство, согласно которой авиаперевозчики будут нести ответственность за любое изменение статуса рейса.
Также в феврале в ходе заседания правительства вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев сообщил о внедрении в Казахстане новой цифровой услуги страхования при задержках авиарейсов.
08.03.2025, 13:14 165316
Обезвредившему агрессора в аэропорту Алматы мужчине вручили награду
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алматы наградили героя, спасшего сотрудницу аэропорта, сообщили в пресс-службе акимата Алматы.
Аким Алматы Ерболат Досаев по поручению главы государства вручил медаль "Ерлігі үшін" Абдраиму Мусе Сайранбайулы за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации.
Также Муса Абдраим получил денежное вознаграждение.
52-летний мужчина обезвредил вооруженного ножом преступника, который проник в зону предполетного досмотра Международного аэропорта Алматы под видом пассажира. Благодаря смелости и сноровке герой спас жизнь сотрудницы аэропорта", - рассказали в ведомстве.
Герой выразил благодарность президенту за высокое внимание и оказанную честь.
Пусть в нашей стране всегда будет мирное небо над головой, согласие и процветание!" - сказал Муса Абдраим.
Напомним, 7 марта неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили его предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом. Через 7 минут злоумышленника обезвредили благодаря провожающему, который выхватил из рук агрессора нож. 67-летний дебошир задержан, возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что напавший на сотрудницу аэропорта в прошлом году ударил в автобусе девушку за громкий разговор по телефону.
08.03.2025, 10:00 171531
Поздравляем с Международным женским днем!
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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция информационного агентства Kazakhstan Today сердечно поздравляет вас с 8 Марта - Международным женским днем!
Этот весенний праздник символизирует не только красоту и нежность, но и сильную энергию и уверенность, которые вы приносите в нашу жизнь. Вы вдохновляете, поддерживаете и дарите радость своим окружающим, коллегам и всему миру!
Дорогие женщины, желаем вам крепкого здоровья, любви, улыбок, счастья, благополучия и исполнения всех заветных желаний!
Пусть ваши идеи продолжают менять мир в лучшую сторону, а мечты сбываются легко и смело! Будьте счастливы и непобедимы!
08.03.2025, 08:20 174656
Президент поздравил казахстанок с Международным женским днем
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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днем 8 Марта.
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем, с этим ярким весенним праздником, ставшим символом красоты и нежности! Наш народ издревле воздавал почести матерям и превозносил роль женщин. Имена многих из них золотыми буквами вписаны в нашу историю", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что сегодня в Казахстане женщины реализуют себя в карьере, бизнесе, общественной деятельности. Многие успешно совмещают достижение личных целей с благородной миссией воспитания подрастающего поколения.
Честный и добросовестный труд всех наших соотечественниц заслуживает самой высокой оценки. Пользуясь случаем, выражаю женщинам Казахстана свою искреннюю признательность", - сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев заверил, что государство будет всегда уделять особое внимание защите прав женщин и созданию условий для полноценной самореализации всех граждан.
Уверен, что неравнодушие, ответственность и созидательная энергия женщин станут мощной движущей силой проводимых в стране масштабных реформ. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!" - добавил президент.
Накануне глава государства вручил высокие государственные награды ряду женщин за их вклад в развитие страны.
06.03.2025, 11:38 249221
Свыше 127 тысяч заказов казахстанцев с инвалидностью выполнено через портал соцуслуг
Фото: Pexels.com
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала 2025 года свыше 127 тысяч заказов граждан страны с инвалидностью выполнено через портал социальных услуг, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Через портал социальных услуг выполнено 127,8 тысячи заказов лиц с инвалидностью, в том числе: порядка 90 тысяч - на технические средства реабилитации, 7,3 тысячи - на услуги жестового языка, 24,2 тысячи - на услуги индивидуального помощника, 6,2 тысячи - на санаторно-курортное лечение", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации.
Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом. Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок", - уточнили в Минтруда.
По данным ведомства, на сегодняшний день на портале зарегистрированы 719 поставщиков специальных социальных услуг, 938 поставщиков ТСР, более 31 тысячи поставщиков услуг индивидуального помощника, 756 - жестового языка и 129 - санаторно-курортного лечения.
Напомним, в прошлом году люди с инвалидностью получили через портал более 1,1 млн соцуслуг.
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