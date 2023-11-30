Незаконную продажу криптовалюты почти на 100 млн тенге выявили в Карагандинской области

Изменение вводится с 1 января 2024 года

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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 2024 года вводится обязательная установка специального знака на автомобилях с газобаллонным оборудованием.





Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции внесены дополнения в национальный стандарт "Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения", разработанные КазСтандартом.





Данный стандарт является обязательным, так как указан в виде ссылки в правилах дорожного движения.





Изменения вводятся в действие с 1 января 2024 года. Они предусматривают обязательное размещение специального знака на автомобилях с газобаллонным оборудованием. Знак представляет собой равносторонний треугольник желтого цвета с каймой черного цвета с восклицательным знаком и надписью GAS.





Этот знак должен быть установлен так, чтобы при въезде в закрытые паркинги автомобиль был легко узнаваем.





Переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности. К сожалению, иногда такие транспортные средства являются потенциально опасными для наших граждан. В связи с чем въезд транспортных средств, переоборудованных на газ, на закрытые стоянки запрещен. Именно для идентификации таких автомобилей и администрирования таких запретов введен специальный знак", - отметил председатель Комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев.



