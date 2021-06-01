Нового прокурора назначили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. 31 мая - По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан на должность прокурора Костанайской области назначен старший советник юстиции Берик Абилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 2018 года и до назначения Берик Абилов работал первым заместителем прокурора Нур-Султана, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Берик Абилов родился в 1971 году в Жаркенте Талдыкорганской области. Окончил Казахский государственный университет имени Аль-Фараби по специальности "правоведение". Трудовую деятельность начал в 1993 году с должности стажера прокуратуры Талдыкоргана. Был следователем, следователем по особо важным делам прокуратуры Алматы, начальником управления, заместителем начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры. Работал на руководящих должностях в органах финансовой полиции.

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