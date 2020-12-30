Новогодняя неделя: казахстанцы смогут полететь в ОАЭ, Германию, Египет и на Мальдивы

Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опубликовало расписание авиарейсов, которые планируется совершить с 30 декабря по 5 января, передает Kazakhstan Today.

Всего запланировано 54 авиарейса. В частности, в Объединенные Арабские Эмираты запланировано 16 авиарейсов, в Турцию - 10, в Узбекистан - 6, в Беларусь - 4, в Германию - по 4 рейса, на Мальдивы - 3, в Южную Корею, Нидерланды, Египет, РФ и Кыргызстан - по 2 рейса, в Украину - 1.

В ведомстве напомнили, что правила и ограничения для международных перелетов регулярно обновляются, поэтому перед поездкой необходимо уточнить всю информацию.

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