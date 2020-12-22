Члены предвыборнаго штаба партии Nur Otan обсудили с кызылординцами вопросы доступа к питьевой воде

Кызылорда. 21 декабря. Kazakhstan Today - Члены Республиканского предвыборного штаба партии Nur Otan посетили Кызылординскую область, где провели порядка 15 встреч с представителями образования и здравоохранения, работниками предприятий сельскохозяйственной отрасли, молодёжью и многими другими, передает Kazakhstan Today.

Так, на встрече с женщинами-предпринимателями были обсуждены предвыборные инициативы правящей партии на ближайшие 5 лет.

По поручению Елбасы, kидера партии Нурсултана Назарбаева мы намерены увеличить долю женщин в руководстве исполнительных, представительных, судебных органов и в квазигосударственном секторе до 30%. Планируется создать центры по развитию женского предпринимательства и обеспечить женщин льготными кредитами и грантами", - отметил руководитель Республиканского предвыборного штаба Бауыржан Байбек.

По его словам, будет разработана карта гендерных нужд и потребностей в разрезе регионов, городов и районов в части занятости, доступа к базовым социальным услугам, различным мерам господдержки.

Для открытия собственного бизнеса будут выданы микрокредиты 50 тысячам граждан, в том числе 42 тысячам сельчан на общую сумму 250 млрд тенге.

На встрече с представителями НПО были подняты вопросы развития ответственного гражданского общества, как ключевого фактора демократического развития страны.

Как подчеркнули в пресс-службе партии, Nur Otan выдвигает концепцию всеобщей ответственности по формуле "Ответственный гражданин - ответственное общество - ответственное государство".

В этой связи нуротановцы планируют активно привлекать гражданских активистов для решения актуальных задач и вопросов развития страны.

Будет разработана новая Концепция развития местного самоуправления, включающая введение прямой выборности сельских акимов, их подотчетность перед избирателями, внедрение бюджета "народного участия", право по изменению ставок местных налогов и платежей, гражданский контроль за местным самоуправлением и др.

Мы будем последовательно развивать культуру политического диалога в нашей стране. Для этого планируется принять закон "Об общественном контроле", предусматривающий проведение общественной экспертизы и контроля, продвижение гражданских инициатив и онлайн-петиций", - сказал первый зампред партии.

Одну из важных задач в Nur Otan видят в решении экологических проблем и повышении культуры бережливого отношения к природе совместно с гражданским обществом.

В целом в ходе встреч с населением региона были подняты вопросы доступа к питьевой воде, поддержки социально уязвимых слоев населения и развития аграрной сферы.

С учётом этого в рамках региональной предвыборной программы партией Nur Otan планируется обеспечить качественной питьевой водой порядка 7 тысяч жителей более чем из 20 населенных пунктов, построить 27 новых объектов здравоохранения, а также создать в Кызылординской области свыше 67 тысяч рабочих мест. Будет продолжена реализация проекта по регулированию русла реки Сырдарьи и сохранению северной части Аральского моря.

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