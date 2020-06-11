Nur Otan запустила горячую линию по вопросам проведения праймериз

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Пресс-служба партии Nur Otan на своих официальных страницах в соцсетях опубликовала объявление о запуске специальной "горячей" линии по вопросам проведения праймериз, передает Kazakhstan Today.

Сообщается, что посредством бесплатного номера 8 800 080 44 41 обратившиеся смогут узнать, как можно подать свою заявку для участия во внутрипартийном отборе, о возможности прохождения онлайн-обучения и др.

Онлайн-консультацию также можно получить через WhatsApp-номер 8 700 800 44 41, электронную почту komek@nurotan.kz, а также аккаунты в Facebook (Халыкка Комек) и Instargam (halykkakomek)", - сообщает пресс-служба партии.

Напомним, что прошлой неделе Первый Президент страны, лидер партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев подписал постановление о проведении праймериз с 17 августа по 3 октября текущего года.

Как отметил первый зампред партии Бауыржан Байбек, основная цель праймериз - выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в мажилис и маслихаты всех уровней.

Согласно правилам проведения внутрипартийного отбора, опубликованным на сайте партии, в задачи праймериз входит привлечение реальных и сильных лидеров по принципу "Сильные лидеры - сильная партия", создание "социального лифта" для активных и инициативных граждан, вовлечение широких масс в обсуждение вопросов развития страны, выявление актуальных проблем для системной работы в регионах, а также повышение персональной ответственности кандидатов.

В свою очередь Школа политического менеджмента анонсировала для потенциальных кандидатов специальную программу онлайн-обучения "Праймериз. Публичная политика. Каким должен быть образ депутата?".

Спикерами семинаров выступят известные политологи, государственные и общественные деятели, психологи, среди которых Ермухамет Ертысбаев, Айдос Сарым, Расул Жумалы, Андрей Чеботарев, Саясат Нурбек и другие.

Отмечается, что программа обучения состоит из четырех модулей: механизм реализации внутрипартийного отбора-праймериз, международный опыт проведения праймериз, роль и место депутата во власти, образ депутата, создание имиджа и эффективной модели поведения и политическая риторика.

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