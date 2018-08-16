Талдыкорган. 16 августа. Kazakhstan Today - У нового поколения мастеров пера появится возможность проявить себя в новом проекте "Создание книжной серии, основанной на биографии выдающихся людей Алматинской области", передает корреспондент агентства.

Специальный проект организован управлением внутренней политики в рамках программной статьи президента "Рухани жангыру: 100 новых лиц". Об этом рассказал автор книг "Куміс кітап", "Настольная книга казахского бизнесмена", "Кункорістен кет, байлык кажет!" Бахытжан Бухарбай, в ходе пресс-конференции на информационной площадке региональной службы коммуникаций Алматинской области.

Для участия в проекте необходимо будет пройти следующие этапы. В первую очередь, планируется проведение тренингов и семинаров, затем, согласно тому, как себя проявят кандидаты, будут отобраны лучшие авторы из области. На втором этапе начнется профессиональная подготовка авторов, которые сумеют написать книгу о современных героях Жетысу.

Отметим, что для отобранной команды писателей будет проведен мастер-класс на тему: "Бестселлер жазып уйрен!".

По словам спикера, реализация проекта планируется в следующем году, а критерии отбора авторов и героев книг будут определены в ближайшем будущем. В этом организаторам поможет экспертная комиссия.

В современное время важно, чтобы литература могла емким и содержательным текстом нести в себе полезную информацию, которую можно применять в жизни. Рассказ о сильных и интересных личностях может помочь читателям найти выход из сложной ситуации или вдохновить на новые свершения и подвиги.

"Цель проекта - подготовить на профессиональном уровне новых авторов, благодаря чему они смогут написать серию книг о современниках области в жанре мотивационной документальной прозы. Не обязательно за плечами иметь солидный багаж изданий. Главное, чтобы человек был талантлив и имел желание участвовать в проекте. Чем больше авторов примут участие в отборе, тем лучше. Я бы хотел, чтобы в проекте приняли участие молодые писатели, без наработанного стиля. Чтобы у него был свежий взгляд и рвение", - резюмировал Бухарбай.

После завершения конференции писатель провел свой небольшой мастер- класс в читальном зале библиотеки "VIP ZHETYSU". Здесь он рассказал о своей истории, о том, как пришел к успеху и какие трудности встречались на его пути. Также гость поделился некоторыми советами о том, как и где найти идею для написания книги. По окончании выступления Бахытжан подарил авторские книги со своим автографом присутствующим гостям, журналистам и библиотеке для будущих любителей чтения книг.

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