О порядке рассмотрения петиции за отмену единого часового пояса рассказал Жумангарин  

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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса заместитель премьер-министра Республики Казахстан Серик Жумангарин рассказал о последовательности рассмотрения петиции за отмену единого часового пояса.





Когда петиция наберет 50 тысяч голосов, тогда мы соберем специальную рабочую группу и в установленном законом порядке с привлечением государственных органов и экспертов будем рассматривать", - прокомментировал зампремьера.









В Казахстане петиция за возврат прежнего времени в большинстве регионов Казахстана (как было до 1 марта) стремительно набирает голоса. На данный момент петицию подписали более 46 тысяч казахстанцев.





Напомним, в ночь на 1 марта 13 областей и три города республиканского значения перевели стрелки на час назад. Большинство казахстанцев были против данного перехода.





Казахстанцы жалуются , что светает очень рано, в 4 утра светло и поют птицы, сна в таких условиях уже нет. Весной и летом теперь по утрам раньше наступает жара, это особенно ощутимо в южных регионах. Кроме того, стало очень рано темнеть, вечером после работы и школы в темноте не выйти на прогулки. Также родители школьников недовольны тем, что детям приходится возвращаться со школы в темноте после уроков второй смены.





Помимо этого, увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.





Также казахстанцы оставляют комментарии под петицией с просьбой вернуть прежнее время:





Человек испытывает естественную потребность в солнечном свете! Верните нам возможность восполнять эту потребность! Верните нам наше светлое время!" - Тасболат Ж.;





В Алматы светает рано, несмотря на то, что выхожу на работу в 6 утра, все равно уже солнце высоко, и жарко. А темнеет тоже рано. Даже сейчас дня не хватает, к 21.00 уже устаешь. А зимой вообще в 15:30 будет темно. Биоритмы не обманешь простым переводом стрелок. Верните время назад!", - Елена А.;





Поддерживаю петицию. У нас отняли вечерние светлые часы, зато зарабатывают на том, что электроэнергию жгут больше. Дачникам и огородникам вообще сократили время работ на земле. Раньше после работы можно было что-то сделать, сейчас темно", - Юлия М.;





Нужно срочно вернуть время назад, просто украли у людей солнечные часы!!! Я бы не просто на час назад вернул, но еще и на летний период, на час назад перевел! Чтобы можно было насладиться летом и солнцем!" - Юрий С.



