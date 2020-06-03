Образовательные центры и кружки в Алматы будут работать по предварительной записи в период карантина

Алматы. 2 июня. Kazakhstan Today - Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Алматы №37, образовательные центры и кружки в период карантина будут работать по предварительной записи, передает Kazakhstan Today.

В образовательных центрах и детских кабинетах коррекции в период карантина COVID-19 необходимо обеспечить осуществление ежедневного предсменного фильтра всех работников и детей с проведением опроса состояния здоровья и измерением температуры тела с регистрацией в журнале. Во время проведения фильтра исключить скопление людей и обеспечить соблюдение социальной дистанции (не менее 2 метров).

Не допускать на объект работников и детей с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний.

Допуск детей в образовательные центры, кружки осуществлять строго по предварительной записи, учетом пропускной способности и соблюдения социальной дистанции. Исключить ожидание посетителей в вестибюлях и коридорах.

Также требуется обеспечить условия для соблюдения личной гигиены работниками, детьми (функционирование санитарных узлов, наличие умывальников для рук, мыла, разовых полотенец или электрополотенец, санитайзеров). Дезинфекционную обработку санитарных узлов проводить через каждые 3 часа. Уборочный инвентарь после проведения обработки подлежит дезинфекции.

На объекте необходимо обеспечить наличие достаточного количества термометров, дезинфицирующих и моющих средств, антисептиков, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), установить контейнеры для сбора средств индивидуальной защиты.

На видных и доступных местах необходимо установить санитайзеры для обработки рук посетителей и работников (в том числе в помещениях для занятий, в вестибюлях, санитарных узлах и др.).

Не реже двух раз в день проводить влажную уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно прилагаемой к ним инструкции, с последующим проветриванием. Проводить двукратную обработку дверных ручек, перил лестничных маршей, подоконников, рабочих поверхностей столов, стулья и др. с применением дезинфицирующих средств (в отсутствие детей в помещениях).

Соблюдать режим проветривания: до начала занятий и после их окончания осуществлять сквозное проветривание рабочих помещений (в отсутствие детей). Рекомендуется в теплое время проводить занятия в помещениях при открытых фрамугах и форточках, при наличии игровой площадки - занятия физической культуры и другие групповые занятия на свежем воздухе.

Обеспечить соблюдение питьевого режима (в том числе с использованием бутилированной воды, одноразовых стаканов).

Проводить уборку прилегающей территории не реже одного раза в сутки.

Кроме того, в детских кабинетах коррекции в период карантина, в кабинетах психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) обеспечить расстояние между рабочими местами задействованных специалистов не менее двух метров. В кабинетах приема специалистов в одном помещении (кабинете) предусмотреть оказание услуги только одному ребенку. Коррекционные занятия по ЛФК проводить только в индивидуальном порядке.

Обеспечить оказание услуг детям на объекте с использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Допуск детей на объекты осуществлять строго по предварительной записи, при наличии масок у сопровождающих лиц, с учетом пропускной способности и соблюдения социальной дистанции. Исключить ожидание посетителей в вестибюлях и коридорах.

Обеспечить условия для соблюдения личной гигиены работниками, детьми и их родителями (функционирование санитарных узлов, наличие умывальников для рук, мыла, разовых полотенец и/или электрополотенец, санитайзеров).

Не реже трех раз в день проводить влажную уборку помещений общего пользования с применением моющих и дезинфицирующих средств, проветривание помещений не реже четырех раз в день.

Ответственность за организацию и осуществление мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 несет руководитель объекта.

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