За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 263 заболевших COVID-19

Нур-Султан. 2 июня. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 263 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, прирост заболеваемости в стране составил 2,3%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 59 (2,7%);

город Алматы - 29 (1,1%);

Западно-Казахстанская область - 27 (4,1%);

Карагандинская область - 24 (2,6%);

Мангистауская область - 19 (7,1%);

город Шымкент - 18 (2,1%);

Кызылординская область - 16 (4,0%);

Алматинская область - 15 (4,2%);

Атырауская область - 14 (1,3%);

Жамбылская область - 13 (3,4%);

Павлодарская область - 11 (5,3%);

Восточно-Казахстанская область - 7 (5,2%);

Актюбинская область - 6 (1,7%);

Туркестанская область - 5 (1,3%).

Выписаны выздоровевшие 183 человека.

Кроме того, еще 12 пациентов с КВИ перевели из реанимации в обычное отделение: в городе Шымкенте - 4, Жамбылской области - 3, Туркестанской области - 1, Кызылординской области - 1, Карагандинской области - 1, Мангистауской области - 2.

Всего в стране выявлен 11 571 заболевший, число выздоровевших пациентов увеличилось до 5587 человек. Летальных случаев - 41.





По последним данным в мире число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом превышает 6,3 млн, выздоровевших - 2,9 млн, скончалось более 377 тыс. человек.

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