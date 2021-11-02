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Общественники заявили о преподавателе с судимостью в НИШ Алматы

01.11.2021, 17:54 55945
АЛМАТЫ. 1 НОЯБРЯ - Руководитель общественного фонда "Не молчи KZ" Дина Смаилова обратилась к руководству Министерства образования и науки Республики Казахстан. Общественница утверждает, что в НИШ Алматы работает иностранный преподаватель с судимостью, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Нам стало известно, что иностранный преподаватель информатики Ли Эшфорд, работавший в НИШ города Талдыкоргана в период с октября 2018 года по август 2021 год и перешедший в НИШ Алматы в сентябре 2021 года, имеет уголовную судимость за нанесение тяжких телесных повреждений. В мае 2017 года он был осужден Королевским уголовным судом Кардиффа и имеет запрет на занятие преподавательской деятельностью", - сообщила Смаилова на своей странице в Facebook.

 
Согласно пункту 2 статьи 26 Трудового кодекса РК, в организации в сфере образования не допускаются лица, имеющие судимость за уголовные правонарушения: умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности. 
 

Однако он был принят на работу в НИШ в нарушение нормы закона. У нас имеются все официальные документы: письмо от прокурора, справка о судимости, документы, подтверждающие его трудоустройство в НИШ", - отмечается в сообщении.

 
Также в социальной сети опубликовано обращение бывшей супруги преподавателя, пострадавшей от насилия с его стороны.
 

У нас был красивый период свиданий и ухаживания. Он производил впечатление человека серьезного, надежного, заботливого, ему хотелось доверять. Мы стали жить вместе, поженились, у нас родился сын. Ситуация ухудшилась, при любой ссоре он мог вспылить, накричать. Я думала, что люблю его и оставалась в отношениях, надеясь, что все наладится. Но как только возникал конфликт, он терял самоконтроль и был одержим желанием доказать, что он всегда прав и все проблемы в наших отношениях от меня и моего неумения слушаться и признавать свою вину. Я работала над собой. Но он становился агрессивнее. У нас был раздельный бюджет, денег он мне не давал. Все важные решения он принимал единолично, я подчинялась. За 2,5 года совместной жизни он несколько раз вышвыривал меня из квартиры, давал пощечины, плевал в лицо, больно хватал за руки, оставляя синяки, бросал в меня предметами, душил. Во время каждого эпизода насилия я не сопротивлялась и не защищалась, не говоря уже о том, чтобы дать ему сдачи. Я просила его отпустить меня и не делать мне больно. Безнаказанность развязывала ему руки, а мне было стыдно сообщить о наших проблемах родне, они были хорошего о нем мнения, и я оставалась без поддержки. В Казахстане я дважды вызывала полицию, они убедили не писать заявление и примириться", - рассказала женщина.

 
По ее словам, в конечном итоге они уехали в Кардифф. После его очередной вспышки агрессии в феврале 2017 года у женщины случилась замершая беременность и выкидыш. 
 

На следующий вечер после выкидыша он начал выгонять меня из дома, я спряталась от него в зале и придавила собой дверь. Он силой открыл дверь и загнал меня в угол. Ему ничего не угрожало, но в итоге он избил меня гитарой, нанося удары по голове. Перестал бить лишь тогда, когда гитара разлетелась на части", - отметила она.

 
Отметим, что это не первый скандал с НИШ Алматы за последнее время. Ранее сообщалось, что учащийся школы совершил суицид.
 

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новости по теме

В девяти областях объявили штормовое предупреждение

01.11.2021, 21:20 68392
В девяти областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 2 ноября временами ожидаются туман, гололед, днем низовая метель. Ветер западный, с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер западный, с переходом на северо-восточный на юге, северо-востоке области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 2 ноября на северо-востоке Алматинской области ожидается ветер западный, 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на севере в Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. 
 
Днем 2 ноября на севере-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В северной половине области ожидается туман, гололед, низовая метель. На западе области ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 2 ноября в центре Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду.
 
2 ноября на северной половине Костанайской области ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер западный, с переходом на северо-восточный, на севере, западе области 15-20 метров в секунду. 
 
2 ноября на севере, западе Павлодарской области ожидается гололед, метель, ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный, с переходом на северный, на юге, северо-востоке области сохраняются порывы 15-20 метров в секунду. 
 
2 ноября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, западе области ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, на юго-западе области 15-20 метров в секунду. 
 
Напомним, в период с 2 по 4 ноября на большей части Казахстана ожидается понижение температуры.
 
Ранее РГП "Казгидромет" представило консультативный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь.
 

Президент выразил соболезнования родным и близким Темирхана Досмухамбетова

01.11.2021, 20:57 72442
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Президент выразил соболезнования родным и близким видного государственного и общественного деятеля Темирхана Досмухамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали, глава государства в телеграмме соболезнования отметил, что Темирхан Досмухамбетов посвятил свою жизнь работе на благо нашей страны, все его усилия служили политико-экономическому и социально-культурному развитию Казахстана.
 

На постах министра туризма и спорта, руководителя управления делами президента, акима столицы Темирхан Мынайдарович сумел полностью реализовать свои деловые качества. Он всегда с полной самоотдачей выполнял возложенные на него обязанности. Будучи руководителем Национального олимпийского комитета, Темирхан Мынайдарович внес большой вклад в продвижение отечественного спорта. В последние годы он активно способствовал выводу предпринимательства на новый уровень, вносил свою лепту в научное обеспечение сельскохозяйственной отрасли. Он пользовался большим уважением среди коллег и в обществе. Светлый образ Темирхана Мынайдаровича навсегда останется в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме.

 
Напомним, ушел из жизни бывший министр туризм и спорта, экс-аким Астаны Темирхан Досмухамбетов.
 

Житель Алматы держал в доме дикого кабана

01.11.2021, 20:48 78463
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 1 НОЯБРЯ - Дикий кабан содержался в одном из домов на окраине Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Этот факт сотрудники природоохранной полиции выявили в ходе целевой отработки. Животное содержалось в одном из домов садоводческого общества "Аксайский медик", сообщает Polisia.kz.
 

С 20 октября по 19 ноября проводится общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер". В рамках отработки совместно с территориальными органами Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР созданы оперативно-поисковые группы. В данном случае к ответственности по части 1 статьи 389 КоАП РК привлечен 70-летний гражданин М. Материалы дела будут направлены в суд", - рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

 

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