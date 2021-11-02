Общественники заявили о преподавателе с судимостью в НИШ Алматы

АЛМАТЫ. 1 НОЯБРЯ - Руководитель общественного фонда "Не молчи KZ" Дина Смаилова обратилась к руководству Министерства образования и науки Республики Казахстан. Общественница утверждает, что в НИШ Алматы работает иностранный преподаватель с судимостью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Нам стало известно, что иностранный преподаватель информатики Ли Эшфорд, работавший в НИШ города Талдыкоргана в период с октября 2018 года по август 2021 год и перешедший в НИШ Алматы в сентябре 2021 года, имеет уголовную судимость за нанесение тяжких телесных повреждений. В мае 2017 года он был осужден Королевским уголовным судом Кардиффа и имеет запрет на занятие преподавательской деятельностью", - сообщила Смаилова на своей странице в Facebook.
Согласно пункту 2 статьи 26 Трудового кодекса РК, в организации в сфере образования не допускаются лица, имеющие судимость за уголовные правонарушения: умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности.
Однако он был принят на работу в НИШ в нарушение нормы закона. У нас имеются все официальные документы: письмо от прокурора, справка о судимости, документы, подтверждающие его трудоустройство в НИШ", - отмечается в сообщении.
Также в социальной сети опубликовано обращение бывшей супруги преподавателя, пострадавшей от насилия с его стороны.
У нас был красивый период свиданий и ухаживания. Он производил впечатление человека серьезного, надежного, заботливого, ему хотелось доверять. Мы стали жить вместе, поженились, у нас родился сын. Ситуация ухудшилась, при любой ссоре он мог вспылить, накричать. Я думала, что люблю его и оставалась в отношениях, надеясь, что все наладится. Но как только возникал конфликт, он терял самоконтроль и был одержим желанием доказать, что он всегда прав и все проблемы в наших отношениях от меня и моего неумения слушаться и признавать свою вину. Я работала над собой. Но он становился агрессивнее. У нас был раздельный бюджет, денег он мне не давал. Все важные решения он принимал единолично, я подчинялась. За 2,5 года совместной жизни он несколько раз вышвыривал меня из квартиры, давал пощечины, плевал в лицо, больно хватал за руки, оставляя синяки, бросал в меня предметами, душил. Во время каждого эпизода насилия я не сопротивлялась и не защищалась, не говоря уже о том, чтобы дать ему сдачи. Я просила его отпустить меня и не делать мне больно. Безнаказанность развязывала ему руки, а мне было стыдно сообщить о наших проблемах родне, они были хорошего о нем мнения, и я оставалась без поддержки. В Казахстане я дважды вызывала полицию, они убедили не писать заявление и примириться", - рассказала женщина.
По ее словам, в конечном итоге они уехали в Кардифф. После его очередной вспышки агрессии в феврале 2017 года у женщины случилась замершая беременность и выкидыш.
На следующий вечер после выкидыша он начал выгонять меня из дома, я спряталась от него в зале и придавила собой дверь. Он силой открыл дверь и загнал меня в угол. Ему ничего не угрожало, но в итоге он избил меня гитарой, нанося удары по голове. Перестал бить лишь тогда, когда гитара разлетелась на части", - отметила она.
Отметим, что это не первый скандал с НИШ Алматы за последнее время. Ранее сообщалось, что учащийся школы совершил суицид.