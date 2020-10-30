Обвиняемого в педофилии оправдали в ВКО

Усть-Каменогорск. 29 октября. Kazakhstan Today - Суд присяжных оправдал подозреваемого в изнасиловании двух маленьких детей в Восточном Казахстане, передает Kazakhstan Today.

По заявлению матери, отчим издевался над четырёхлетней девочкой и ее девятилетним братом. Мужчина сначала во всем признался, его приговорили к 16 годам тюрьмы. Но апелляционный суд постановил пересмотреть дело и его оправдали. Недоверие суду присяжных уже выразили общественники, сообщает телеканал " Астана ".

Материалы уголовного дела шокируют. Жертвами отчима оказались девочка четырех и мальчик девяти лет. Малышку мужчина истязал на глазах у брата. Мальчика избивал, закрывал в собачьей будке. Ребёнок не выдержал ужаса, сбежал из дома, оставив записку. Когда его нашли и факты подтвердились, мать детей сразу написала заявление в полицию, сообщают общественники.

Там преступление просто чудовищные. Я считаю, что это непоправимая травма детям, психологически непоправимая. Меня вообще пугает то, что таких преступлений становится много. И именно они жестоки, они циничные, их цинизм и жестокость поражает просто", - сказала руководитель общественного фонда "НЕМОЛЧИ.KZ" Дина Смаилова.

Мужчину задержали. Дети рассказали, что творил с ними сожитель матери. Есть результаты экспертизы, подтверждающие их слова. Подсудимый не только дал признательные показания, но и показал следствию, как всё происходило. Но позже родные осуждённого наняли нового адвоката и от всех своих показаний мужчина отказался. Доводы почему-то оказались убедительными для присяжных апелляционного суда, и они вынесли оправдательный вердикт.

Сам судебный процесс проходил без присутствия прессы и других правозащитных организаций. Комментировать приговор присяжных заседателей до окончательного решения всех судебных инстанций, служители Фемиды воздержались.

Уголовное дело рассмотрено судом с участием присяжных заседателей в закрытом судебном заседании. Приговор не вступил в законную силу", - сообщила пресс-служба суда ВКО.

В фонде "Не молчи" констатируют, это далеко не первый оправдательный приговор подозреваемым в педофилии, который выносит суд присяжных. По данным правозащитников, до обвинительного приговора в Казахстане доходят 3% подобных дел.

Как такое возможно, что 11 присяжных дают обвинительный приговор выносят 16 лет, а второй суд присяжных полностью оправдывает. Получается, если собираем суд присяжных в маленьком городе, где каждый человек друг друга знают, через кого каким-то приходится, объективности мы не дождемся. Я считаю, что наше общество не созрело для того, чтобы участвовать в судах присяжных", - говорит Дина Смаилова.

Правозащитников фонда поддержали многие организации. К решению данного уголовного дела "Не молчи" призвал подключиться депутатов мажилиса парламента и детского омбудсмена.

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