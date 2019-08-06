Около 1500 человек смогли получить бесплатные консультации в Карагандинской области в День медиации

Караганда. 5 августа. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в День медиации около 1 500 жителей смогли получить бесплатные консультации, передает Kazakhstan Today.

В карагандинском Доме дружбы прошёл день открытых дверей, приуроченный ко Дню медиации. Все желающие смогли получить бесплатную консультацию от профессиональных медиаторов. В рамках мероприятия, организованного по программе "Рухани жангыру", также состоялся круглый стол. Участие в нём приняли представители областного суда, прокуратуры, этнокультурных объединений и структур областной Ассамблеи народа Казахстана.

"Все мероприятия АНК направлены на реализацию государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства. Медиация сегодня становится актуальным инструментом урегулирования споров. И мы констатируем, что её центральное звено - Ассамблея народа Казахстана - стала эффективным институтом межэтнического взаимодействия", - сказал член АНК, председатель еврейского центра Вилен Молотов-Лучанский.

Также на встрече обсудили такие вопросы, как повышение правовой грамотности населения, роль медиаторов в разрешении досудебных конфликтов. К примеру, только в Караганде за последний год медиаторами было решено более 1000 споров.

"Сегодня для общества, для населения предоставлена широкая программа. Люди начали понимать, насколько эффективно разрешать споры посредством медиации. Можно провести аналогию между медиацией и судом биев, которые разрешали споры в казахской степи многие века", - сказал медиатор областного суда Тотай Еримбетов.

Подобные мероприятия прошли также в Сатпаеве, Жезказгане и Балхаше. В этот день бесплатные консультации медиаторов получили около 1500 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства