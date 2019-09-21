Около 150 артистов принимают участие в фестивале фольклора тюркоязычных стран в Кызылорде

Кызылорда. 20 сентября. Kazakhstan Today - Около 150 артистов принимают участие в фестивале фольклорно-музыкального искусства тюркоязычных стран, который проходит в Кызылорде, передает Kazakhstan Today.

С 19 по 21 сентября в Кызылорде проходит традиционный фестиваль фольклорно-музыкального искусства тюркоязычных стран "Коркыт жане Улы Дала сазы". В нем принимают участие около 150 талантливых фольклористов из Турции, Ирана, Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана, сообщила Региональная служба коммуникаций.

Накануне вечером в Доме культуры имени А. Токмагамбетова состоялся концерт "Туран - туркі есігі, Коркыт жырдын бесігі".

Во второй день мероприятия в Областном доме организаций состоится международная научно-теоретическая конференция "Коркыт ата мураларынын Туркі алеміндегі ролі". В молодежном ресурсном центре пройдет встреча молодежи тюркоязычных стран на тему "Туркі алемін тогыстырган Сыр елі". А сегодня вечером перед Домом дружбы состоится торжественное открытие фестиваля "Коркыт жане Улы Дала сазы".

В последний день мероприятия в учебных заведениях города и в областной филармонии будут организованы мастер-классы. После обеда почетные гости посетят комплекс "Коркыт ата" в Кармакшинском районе. Здесь будет организована ярмарка национальных изделий мастеров прикладного искусства нашего края и молодежная развлекательная программа "Алтыбакан". Вечером состоится торжественное закрытие фестиваля.

Как пояснили в РСК, этот фестиваль традиционно проходит раз в три года, начиная с 2006 года.

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