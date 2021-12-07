Около полутора тысяч человек получали "двойную пенсию" в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - Министерство труда и социальной защиты за 2020-2021 год выявило около полутора тысяч человек, получавших двойную пенсию в Казахстане и России. Сумма переплаты, по предварительным данным, составила 6,3 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Работу по сверке получателей пенсионных выплат на территории Казахстана и России провела НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщается в ответе Министерства труда и соцзащиты на запрос мажилисменов касательно пробелов в регулировании пенсионного обеспечения.

В ходе проведенной работы из числа действующих получателей пенсионных выплат в количестве 2,2 млн человек выявлено получателей двойных выплат на территории обоих государств в 2020 году – 1198 человек, в 2021 году из 107 тыс. назначенных пенсионных выплат за 2020 год выявлено 289 человек".

В связи с выявлением большого количества подобных случаев Минтруда направило письмо в МВД РК для определения фактов двойного гражданства получателей пенсионных выплат и в Агентство финансового мониторинга для принятия соответствующих мер в возмещении бюджетных средств указанных лиц. После получения соответствующих ответов будет проработан механизм взаимодействия с правоохранительными органами по фактам выявления двойного гражданства и двойных выплат. В настоящее время Госкорпорацией также проводится сверка c республиками Узбекистан и Кыргызстан по выявлению двойных выплат в рабочем порядке", - подчеркнули в министерстве.

В Минтруда напомнили, что лицам с казахстанским гражданством запрещено иметь гражданство другой страны. При выявлении факта выезда получателей пенсий и пособий на постоянное местожительство за пределы Республики Казахстан, в том числе из ИС, выплата пенсий и пособий прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений о смене места жительства. Выплаты также прекращаются, если лицо приобрело гражданство другого государства.

Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Казахстана, пользуются правом на пенсионное обеспечение наравне с гражданами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законами и международными договорами", - сообщается в письме.