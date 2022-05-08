Опрос: казахстанцы винят в провале сборной на Олимпиаде нецелевое использование бюджета
07.05.2022, 14:49 17376
Фото: gazeta.ru
АЛМАТЫ. 7 МАЯ - Казахстанские спортсмены остались без медалей на минувшей Олимпиаде. В этой связи агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему: почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде - 2022, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Большинство респондентов (86%) считают, что проблема в нецелевом использовании олимпийского бюджета в РК, развале работы спортсооружений и профессиональных центров подготовки.
Ответ "медали нам не нужны" выбрали 10% опрошенных.
Напомним, Казахстан завершил выступление на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине без завоеванных медалей. В прошедших играх принимали участие более 30 казахстанских спортсменов. Лучший результат - четвертое место, которое занял шорт-трекист Абзал Ажгалиев.
Стоит отметить, что и летние Игры 2020 года в Токио для казахстанских спортсменов не были слишком успешными. Сборная завоевала восемь бронзовых наград, впервые оставшись без золота и серебра.
Давайте вспомним, что же было сделано для развития большого спорта в Казахстане в последние годы. Одним из знаковых событий стало проведение в 2011 году VII зимних Азиатских игр. При подготовке к Азиаде были построены конькобежный стадион, велотрек с раскаточным катком, комплекс лыжных трамплинов, лыжно-биатлонный стадион в Солдатском ущелье, ледовая арена дворца спорта "Казахстан" в столице. Реконструированы высокогорный каток "Медео", горнолыжная база "Шымбулак", Дворец спорта имени Б. Шолака в Алматы. Все эти объекты в последующем должны были стать центрами развития массового спорта. В 2015 году в Алматы создано ТОО "Дирекция спортивных сооружений" (ДСС) со стопроцентным участием государства. Как заявляется на сайте компании, ТОО является крупнейшим спортивным предприятием в Казахстане. В дирекцию входят высокогорный каток "Медеу", ледовый дворец Almaty arena, комплекс лыжных трамплинов "Сункар", Центральный стадион Алматы, спорткомплекс Halyk Arena, Атлетическая деревня. Руководство ДСС ставит перед собой две очевидно взаимоисключающие задачи. Первая - развитие спорта высших достижений, а также детского и массового спорта. Вторая - коммерческая успешность при управлении данными объектами. И ко второй задаче здесь подошли со всей ответственностью. Спортивные сооружения исправно сдаются в аренду, в том числе вне профиля. Результаты этой работы можно найти в открытых данных. На портале Реестра государственных предприятий и учреждений, юрлиц с участием государства в уставном капитале сообщается, что органом госуправления ДСС является управление спорта города Алматы. Уставный капитал ДСС - 1 млрд 541 млн 024 тысячи 920 тенге. В 2020 году в ТОО числилось 142 работника. Доходы за 2020 год составили 1 млрд 400 млн 044 тысячи тенге, расходы - 1 млрд 415 млн 536 тысяч тенге, расходы по подоходному налогу - 51 млн 981 тысяча тенге, прибыль - 36 млн 489 тысяч тенге. А годом ранее, в 2019, Дирекция спортивных сооружений получила убыток в размере 678 млн 104 тысяч тенге. Данных за 2021 год пока нет. Как отмечают эксперты, до тех пор пока побеждает, точнее живет и побеждает, "коммерческая успешность при управлении" спортивными структурами, спортивными процессами и спортивными объектами, спортивных успехов страны на международной арене не ожидается.
В конце апреля МКС обвинили в неудачах советскую систему подготовки спортсменов и постановили расформировать Республиканский колледж спорта.
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Штормовое предупреждение объявили в десяти областях
07.05.2022, 20:42 10171
НУР-СУЛТАН. 7 МАЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Атырауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидрмоет", 8 мая на юге Атырауской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке - гроза, град, пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20, на юге области 23-28 метров в секунду.
8 мая на севере и в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный на большей части области 15-20, на севере и в центре 25 метров в секунду.
На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
8 мая на западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на западный, на западе, севере области 17-22 метра в секунду.
Днем 8 мая в горах Туркестанской области ожидается гроза. На севере, западе области - пыльная буря. Ветер юго-восточный, восточный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.
В Шымкенте днем 8 мая ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью 8 мая на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Днем на юге, востоке области ожидается гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный на юго-западе, в центре области 15-20, порывы 23 метра в секунду.
8 мая днем на юге, западе Актюбинской области ожидаются гроза, град, пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, ночью на юге, в центре, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.
8 мая на западе Карагандинской области ожидается гроза. Днем на западе, юге области - пыльная буря. Ветер северо-восточный, ночью на западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду.
Днем 8 мая в горных районах Алматинской области ожидается гроза, на севере - пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на севере области и в горных районах 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
8 мая на юго-востоке Костанайской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду.
Уникальные исторические документы передали музею Вооруженных сил РК
НУР-СУЛТАН. 7 МАЯ - В День защитника Отечества в Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил состоялась торжественная церемония передачи в фонд музея архивных документов времен Великой Отечественной войны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Документалист, эксперт Акмарал Баталова получила их в Центральном архиве Министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба МО РК.
Уникальные материалы являются свидетельством героического подвига Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова, которые водрузили боевое знамя на фасад Рейхстага 30 апреля 1945 года.
От казахстанской стороны участие в мероприятии принял заместитель начальника Генерального штаба - начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев. Российскую Федерацию представлял чрезвычайный и полномочный посол в Республике Казахстан Алексей Бородавкин.
Это событие важно не только для Вооруженных сил независимого Казахстана, но и для всей страны. Подвиг Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова - общеизвестный факт, но теперь в военном музее будет храниться документальное свидетельство их героизма и самоотверженности", - сказал генерал-майор Серик Бурамбаев.
Участники выразили уверенность, что данное мероприятие является важным событием по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны, а также играет большую роль в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.
На воротах Павлодарского музея вывесили баннер с немецким танком
07.05.2022, 19:32 11131
Фото: instagram.com/tipavlo.dar
ПАВЛОДАР. 7 МАЯ - На воротах музея в Павлодаре вывесили баннер ко Дню защитника Отечества, на котором оказался немецкий тяжелый танк "Тигр" времен Великой Отечественной войны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Фото баннера опубликовали в паблике "Типичный Павлодар". Комментаторы задаются вопросом, безграмотность это или глупая ошибка.
В городском отделе внутренней политики заявили, что баннер демонтирован.
В Нур-Султане перекроют две улицы
07.05.2022, 18:26 13881
НУР-СУЛТАН. 7 МАЯ - ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана" по согласованию с управлением административной полиции ДП Нур-Султана в целях обеспечения безопасности дорожного движения уведомляет о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по пр. Кабанбай батыра и по ул. Бокейхана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 7 по 9 мая по ул. Бокейхана и с 8 по 9 мая по пр. Кабанбай батыра будет полностью перекрыто движение для автотранспорта на участке перекрестка пр. Кабанбай батыра и ул. Сыганак и между ул. Бокейхана и ул. Сыганак.
Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
ЭКСКЛЮЗИВ КТ: В Алматинской епархии прокомментировали ситуацию с памятником Александру Невскому
07.05.2022, 10:00 22306
Фото: mitropolia.kz
АЛМАТЫ. 7 МАЯ - Ситуацию с памятником Александру Невскому прокомментировал руководитель пресс-службы Алматинской епархии протоиерей Евгений Иванов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам руководителя пресс-службы Алматинской епархии, в данный момент митрополит Александр находится в Москве. Он участвует в хиротонии новых епископов, и по прибытии в Алматы митрополита Александра состоится его общение с членами комиссии по охране памятников истории и культуры города Алматы.
Все вопросы, все недоумения, думаю, буду разрешены, и в конечном итоге памятник будет установлен", - говорит протоиерей Евгений Иванов.
Он также обратил внимание на то, что в комментарии, который дал член комиссии, некоторые моменты, на его взгляд, кажутся странными.
При чем тут государство и религия? Дело в том, что этот памятник не на государственные деньги. Ни одного тенге, ни одного тиына государственных денег на этот памятник не пошло. Этот памятник за счет исключительно средств благотворителей и наших прихожан, наших верующих. Памятник предполагается устанавливать не где-то на городской площади, не где-то в сквере или на улице городской, а на церковной территории, рядом с храмом, посвященным Александру Невскому", - заявил Евгений Иванов.
Руководитель пресс-службы Алматинской епархии также отметил, что ставить памятники, скульптурные изображения рядом с одноименными храмами - это достаточно старинная традиция.
Это нормально, когда рядом с храмом воздвигается бюст, монумент, барельеф", - подчеркнул он.
Кроме того, по словам протоиерея, установка памятника приурочена к Съезду лидеров мировых и традиционных религий и визиту патриарха Кирилла в Алматы.
Он также отметил, что "памятник Александру Невскому не будет оскорблять чьих-то чувств, кому-то мешать".
Он встанет рядом с одноименным храмом. Памятник не грандиозный, не огромный, его не будет видно за тысячу километров. При этом сами члены комиссии памятника не видели. Они видели какие-то эскизы и не более того, поэтому их заявление, что памятник некрасив, не пропорционален или еще что-то… Это не соответствует действительности", - сообщил протоиерей Евгений Иванов.
Он также подчеркнул, что создатель памятника (Салават Щербаков. - Прим. ред.), это человек "с большим именем", народный художник РФ.
Он начинал трудиться еще в годы, когда существовал Советский Союз, и он знает традиции, например которые существовали в советских республиках в отношении монументальной скульптуры, поэтому мы надеемся, что в конце концов ситуация разрешится положительно и члены комиссии, внимательно изучив вопрос, придут к другому заключению", - сказал Евгений Иванов.
Кроме того, он сообщил, что Александр Невский к городу Алматы имеет непосредственное отношение.
По историческим свидетельствам, он совершал путешествие в столицу Монгольской империи Каракорум, и путь его в ставку великого хана пролегал по территории города Алматы (…) Поэтому он здесь бывал, он здесь останавливался", - проинформировал руководитель пресс-службы Алматинской епархии.
Он также отметил, что, по словам известного историка Льва Гумилева, дружеские отношения князя Александра с золотоордынскими правителями - Батыем и Берке положили начало синтезу восточнославянской и монголо-татарской культуры.
Он своими дипломатическими решениями внес неоценимый вклад в формирование уникальной модели межрелигиозного и межнационального мира и согласия на евразийском пространстве. Его идеи, которые он тогда исповедовал и проповедовал, они созвучны идеям нашего современного Казахстана. Мы же знаем, как в своих выступлениях глава государства многоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич Токаев говорит, продолжает говорить об укреплении духовных и культурных традиций Великой степи", - подчеркнул Евгений Иванов.
По его словам, памятник будет дополнительно подчеркивать добрые, братские отношения между Казахстаном и Россией, которое существуют ни одно десятилетие.
Его памятник рядом с храмом, на церковной территории. Никому он не помешает, будет стоять, дополнительно украшать наш замечательный город и свидетельствовать о прекрасных идеях межконфессиональных отношений, дружеских межнациональных отношений (…) Это, наоборот, сейчас необходимо подчеркивать, что наше спасение от этой сложнейшей геополитической обстановки, которая накаляется, наше спасение, имею в виду Казахстана, в сохранении межнационального мира, межконфессионального согласия, одним из ярких символов которого является в том числе и Александр Невский", - добавил руководитель пресс-службы Алматинской епархии.
Напомним, что на сайте митрополичьего округа Русской православной церкви в Казахстане появилась информация о том, что "народный художник России С.А. Щербаков представил митрополиту Александру новосозданный памятник князю Александру Невскому для Алма-Аты".
Салават Александрович представил владыке митрополиту новосозданный памятник благоверному великому князю Александру Невскому, который будет установлен на территории Александро-Невского собора в Алма-Ате", - говорится в сообщении.
По данным wikipedia.org, Салават Щербаков - советский и российский скульптор, педагог, профессор. Академик РАХ (2012; член-корреспондент 1995). Народный художник РФ (2011). Член Союза художников СССР с 1980 года. Автор более 40 монументальных композиций. Скульптор работает в жанре монументальной и станковой скульптуры классического реалистичного стиля. Архитектурно-художественная мастерская С.А. Щербакова занимается разработкой архитектурных проектов, художественным проектированием, созданием монументальной скульптуры, ансамблей памятников, разработкой архитектурно-планировочных решений реконструкции городской среды, проектированием и созданием интерьеров.
Монументальные работы Салавата Щербакова в Москве многочисленны: 17-метровый памятник князю Владимиру на Боровицкой площади (2016), памятники конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову (2017), патриарху Гермогену (2013), шестнадцати патриархам, генеральному конструктору космических систем С.П. Королеву (2008); инженеру и архитектору В.Г. Шухову на Сретенском бульваре (2008); монумент "В борьбе против фашизма мы были вместе" (совместно с А.Н. Ковальчуком), изображающий водружение Знамени Победы над рейхстагом и установленный на Поклонной горе (2010); первому министру путей сообщения П.П. Мельникову на Комсомольской площади и оформление сквера на Комсомольской площади (2003); реконструкция Аллеи воинской славы на Поклонной горе и монумент Воинам стран - участниц антигитлеровской коалиции (2005); воинам-интернационалистам на Поклонной горе (2004); легендарной советской летчице В.С. Гризодубовой (2000) на Кутузовском проспекте; жертвам теракта у гостиницы "Националь" (2005); скульптурное оформление Южного речного вокзала, парка имени 50-летия Октября и Терлецкого парка; композиция "100-летие Московской окружной железной дороги" на станции Лихоборы; А.П. Чехову в Люблине, на пересечении улиц Армавирской и Таганрогской (2014); Василию Васильковскому - полковому священнику 19-го Егерского полка, удостоенному ордена Георгия Победоносца за мужество в бою во время Отечественной войны 1812 года (Малоярославец, Калужская область, 2014).
Наиболее значительными скульптурными работами Салавата Щербакова за пределами Москвы являются: Монумент победы Красной армии над фашистской Германией в Нетании (2012), памятник Гейдару Алиеву в Баку (Азербайджан, 2005), аллея Героев Советского Союза в Горно-Алтайске (3 бюста Героев), памятный знак, посвященный открытию Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (2004), памятник Ф.А. фон Герстнеру в Санкт-Петербурге (2007), памятник принцессе Баденской Луизе (впоследствии - русской императрице Елизавете Алексеевне) в Баден-Бадене (Германия, 2008), памятник Героям Первой мировой войны в Калининграде (2014).
К числу мемориальных и станковых работ Салавата Щербакова относятся памятники народному артисту СССР Иннокентию Смоктуновскому, К.С. Станиславскому, генералу А.И. Лебедю, народному артисту РСФСР, директору Театра эстрады Борису Брунову - все они установлены на Новодевичьем кладбище. Малые скульптурные работы С.А. Щербакова: бюст архитектора К.А. Тона в музее Храма Христа Спасителя, скульптурный портрет актрисы Веры Глаголевой; мемориальные доски патриарху Московскому и всея Руси Алексию I[10], заслуженной артистке РСФСР Лидии Руслановой, народным артистам СССР Е.П. Леонову, И.С. Козловскому, И.В. Ильинскому, И.А. Моисееву, министру транспортного строительства СССР Е.Ф. Кожевникову, министру общего машиностроения СССР С.А. Афанасьеву, заслуженному тренеру СССР, создателю борьбы самбо А.А. Харлампиеву, министру внешней торговли Н.С. Патоличеву, военачальнику и военному историку генерал-полковнику Л.М. Сандалову и многим другим выдающимся личностям.
Архитектурные работы мастерской С.А. Щербакова: проект интерьеров Мемориального музея космонавтики в Москве; проект памятных стел в городах, которым присвоено почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы"; проекты и художественные решения интерьеров различных объектов: коттеджа "Москва" государственного комплекса "Дворец конгрессов" в Стрельне; культурно-делового центра "Дом Москвы" в Минске; Московского городского университета управления правительства Москвы; крупнейшего в Европе Центра восстановительной медицины и реабилитации департамента здравоохранения города Москвы; а также проекты интерьеров офисных зданий и разработки интерьеров ряда частных резиденций.
Однако, по данным СМИ, информацию опровергли в городской комиссии по охране памятников.
Первый вопрос тогда возник: какое отношение к религии имеет государство? Почему в Алматы должны ставить памятник? Также я не скажу, что это шедевр, уровень низкий. Там нарушения пропорций памятника есть. Комиссия совместно решила, что такой памятник нельзя ставить. Какое отношение он к нам имеет? Памятники обычно ставят выдающимся деятелям, которые трудились здесь. Мы же не ставим здесь памятники каким-то духовным деятелям. Если комиссия решила, значит, ставить не будут", - цитирует informburo.kz члена комиссии Сайрана Фазылова.
Сайран Фазылов, согласно биографической справке, размещенной на сайте wikipedia.org, родился 6 декабря 1948 года в селе Алисколь Затобольского района Костанайской области. Окончил Казахский политехнический институт имени Ленина (1972 год), архитектор. Кандидат экономических наук (2003 год). Тема кандидатской диссертации: "Формирование градостроительных сетей в экономике Казахстана". Профессор КазГАСА (с 1998 года), Международной академии архитектуры (Москва, с 2003 года). Действительный член Международной академии информатизации (с 2001 года).
С 2004 года - главный архитектор корпорации "Куат", директор института "Куат-Проект". С 2006 года - директор ТОО "Арказ Инжиниринг". С 2008 года - начальник управления архитектуры и градостроительства города Алматы, главный архитектор. Вице-президент Союза дизайнеров Казахстана, вице-президент Союза градостроителей Казахстана.
Стоит напомнить, что в 2009 году в ходе депутатских слушаний к начальнику управления архитектуры и градостроительства Алматы С. Фазылову с вопросом о соблюдении красной линии и массовых нарушений правил строительства в ходе коммерческой застройки города обратился депутат городского маслихата Исмагали Шарипов. Начальник управления архитектуры и градостроительства Алматы Сайран Фазылов заявил, что не имеет возможности прекратить захват территорий общего пользования.
Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях
06.05.2022, 21:49 33706
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Павлодарской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, Алматинской, Акмолинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнощу РГП "Казгидромет", 7 мая ночью на северо-востоке, днем на юге, юге-востоке Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный на большей части области 15-20 метров в секунду, днем на севере, северо-востоке области порывы 23-28 метров в секунду.
7 мая в Западно-Казахстанской области - ветер северный, северо-восточный, днем на западе, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на севере области ожидаются заморозки 3 градуса.
7 мая на юге Актюбинской области ожидается гроза. В южной половине области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на севере области ожидаются заморозки 3 градуса.
7 мая на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, днем в центре области пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный ночью на севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
Ночью 7 мая на большей части Павлодарской области, днем на севере, востоке ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
7 мая на востоке, юге Атырауской области ожидаются сильный дождь, гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20, на юге области 23-28 метров в секунду.
7 мая на юге Костанайской области ожидается ветер северный, северо-восточный 15-20 метров в секунду.
7 мая ночью на востоке, в центре, днем на западе, юге, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на западе, севере, в центре области, днем в южной половине области порывы 15-20 метров в секунду.
7 мая в горных и предгоных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью и утром 7 мая на западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, северо-восточный, ночью на северо-востоке области 15-20 метров в секунду. Понижение температуры воздуха ночью до 1 - 6 мороза, на востоке области 2 тепла.
7, днем 8, 9 мая на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 7 мая в горных районах, 8, 9 мая на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, 9 мая порывы 25 метров в секунду.
В Нур-Султане ночью 7 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
7 мая на севере, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду.
В Нур-Султане ряд улиц перекроют из-за эстафеты
06.05.2022, 19:36 36906
Фото: Акимат города Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - 7 мая в Нур-Султане пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню защитника Отечества РК и Дню Победы, среди учащихся общеобразовательных школ, студентов ссузов и вузов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В связи с проведением эстафеты пересечение пр. Победы и ул. Бигельдинова (мин. фин.), ул. Алии Молдагуловой, ул. Бейбитшилик до ул. Отырар будут перекрыты с 10.30 до 12.00, сообщает официальный сайт столичного акимата.
Вышеуказанные улицы будут открываться поэтапно.
Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Сформирован новый состав общественного совета Алматы
06.05.2022, 17:40 36156
АЛМАТЫ. 6 МАЯ - На внеочередной, XIX сессии маслихата утвержден состав общественного совета Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Всего в выборах приняли участие порядка 200 человек. Выборы в состав общественного совета проведены рабочей группой, которая организовала собеседования с каждым из кандидатов.
Стоит отметить, что маслихатом города впервые в республике выборы в общественный совет проведены интерактивно. Так, для обеспечения открытости и транспарентности все собеседования и заседания рабочей группы по формированию общественного совета транслировались в прямом эфире на YouTube-канале Almaty.tv и на YouTube-, Aitube-каналах маслихата. Наряду с этим на всех заседаниях рабочей группы и на собеседованиях присутствовали независимые наблюдатели.
В целом новый состав общественного совета III созыва обновился более чем на 60%. Качественный анализ нового состава выглядит следующим образом: средний возраст членов общественного совета омолодился на 11 лет, до 47 лет. В сравнении с прошлым созывом количество молодежи возросло с 5,1 до 25,7%, а доля женщин увеличилась до 33,3%. В целом костяк совета состоит из представителей НПО и СМИ, количество которых составило более половины от общего числа членов совета, также возросла доля представителей сферы образования. Помимо этого в новый состав общественного совета вошли многодетные матери и кандасы.
Всего в обновленный состав вошло 39 человек, 36 из которых - представители гражданского общества. Необходимо отметить, что согласно законодательству количество членов представителей государственных органов может составлять 1/3, при этом было принято решение расширить квоту для представителей гражданского сектора и общественности до 36 человек.
Состав нового общественного совета и резервистов будет размещен на сайте маслихата города.
Также на сессии депутаты утвердили присвоение улицам Алатауского, Бостандыкского и Медеуского районов мегаполиса имен выдающихся деятелей в сфере культуры и науки, государственных деятелей, внесших вклад в развитие Казахстана и поддержку соотечественников за рубежом.
Среди них такие видные деятели и знаменитости, как первый чемпион-казах Олимпийских игр - Жаксылык Ушкемпиров, композитор Каршыга Ахмедиярулы, академик и композитор Газиза Ахметкызы, народная артистка Казахской ССР Роза Умбеткызы, акын и публицист Машхур Жусип, археолог, этнолог и востоковед Лев Гумилев и другие видные деятели. Также одной из улиц присвоено имя выдающегося политического деятеля и экс-премьер-министра Турции Аднану Мендересу, который в период своей деятельности оказывал помощь нашим соотечественникам, переехавшим в середине ХХ века в Турцию.
Также депутаты Алматинского маслихата обсудили решение президента о проведении референдума 5 июня и выразили единую поддержку данной инициативе главы государства.
Помимо этого на сессии были внесены изменения в состав региональной комиссии Алматы по вопросам занятости населения. Задачами комиссии является содействие занятости населения, обеспечение эффективной реализации государственной политики в сфере занятости.
В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?