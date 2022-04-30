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МКС обвинили в неудачах советскую систему подготовки спортсменов и постановили расформировать Республиканский колледж спорта

29.04.2022, 22:04 2011
АЛМАТЫ. 29 АПРЕЛЯ - Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Айгуль Бектенова в ходе брифинга в СЦК заявила, что нынешняя система подготовки спортсменов не оправдывает себя и заявила о необходимости реорганизовать Республиканский колледж спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы провели анализ и решили, что пилотно Республиканский колледж спорта мы реорганизуем в Академию Центра олимпийской подготовки. Такую практику применяют те страны, которые входят в Топ-10 на Олимпийских играх", - сказала представитель Министерства спорта и туризма.

 
Кроме того Айгуль Бектенова пояснила, что нынешняя система подготовки спортсменов в Казахстане основана на советской системе и в нынешнем виде не оправдывает себя, что показывают результаты сборной Казахстана на последних летних и зимних Олимпийских играх, сообщают sports.kz и Zakon.kz
 
Министерство намерено перераспределить спортсменов и тренеров Республиканского колледжа спорта по другим сортивным учебным учреждениям. 
 

Все спортсмены будут распределены. Спортсмены по шести основным видам остаются в тренировочном центре. По остальным видам будут распределяться в две организации - колледж Каркена Ахметова и "Шанырак". Тренера - то же самое, по учителям - то же самое. Там есть вакантные места, куда те учителя из РКС будут трудоустроены", - сказала Бектенова. 

 
На сегодня количество учеников в РКС составляет более 400 человек. В этом году 82 студента будут выпущены, остальные будут перераспределены. Из 58 тренеров - 40 остаются, остальные переходят в другие организации.
 
Проект приказа о реорганизации РКС находится на согласовании в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК. В Комитете обещают после получения заключения представить его на публичное обсуждение, чтобы все нормы по разработке НПА были соблюдены.
 
22 декабря 2021 года министр культуры и спорта Актоты Раимкулова назвала ошибкой закрытие центров олимпийской подготовки в Казахстане.
 

В 2020 году было поручение главы государства о сокращении штатной численности квазигосударственных организаций. С целью выполнения этого поручения было сокращено количество ЦОП, сократили только работников административно-управленческого аппарата, ни тренеры, ни спортсмены не пострадали. История показала, что это был неправильный шаг. Сегодня мы работаем над тем, чтобы восстановить эти девять центров олимпийской подготовки вместе с управляющим аппаратом, но более рационально", - сообщила Раимкулова. 

 
Давайте вспомним, что же было сделано для развития большого спорта в Казахстане в последние годы. Одним из знаковых событий стало проведение в 2011 году VII зимних Азиатских игр. При подготовке к Азиаде были построены конькобежный стадион, велотрек с раскаточным катком, комплекс лыжных трамплинов, лыжно-биатлонный стадион в Солдатском ущелье, ледовая арена дворца спорта "Казахстан" в столице. Реконструированы высокогорный каток "Медео", горнолыжная база "Шымбулак", Дворец спорта имени Б. Шолака в Алматы. Все эти объекты в последующем должны были стать центрами развития массового спорта. В 2015 году в Алматы создано ТОО "Дирекция спортивных сооружений" (ДСС) со стопроцентным участием государства. Как заявляется на сайте компании, ТОО является крупнейшим спортивным предприятием в Казахстане. В Дирекцию входят высокогорный каток "Медеу", ледовый дворец Almaty arena, комплекс лыжных трамплинов "Сункар", Центральный стадион Алматы, спорткомплекс Halyk Arena, Атлетическая деревня. Руководство ДСС ставит перед собой две очевидно взаимоисключающие задачи. Первая - развитие спорта высших достижений, а также детского и массового спорта. Вторая - коммерческая успешность при управлении данными объектами. И ко второй задаче здесь подошли со всей ответственностью. Спортивные сооружения исправно сдаются в аренду, в том числе вне профиля.

Результаты этой работы можно найти в открытых данных. На портале Реестра государственных предприятий и учреждений, юрлиц с участием государства в уставном капитале сообщается, что органом госуправления ДСС является управление спорта города Алматы. Уставной капитал ДСС - 1 млрд 541 млн 024 тыс. 920 тенге. В 2020 году в ТОО числилось 142 работника. Доходы за 2020 год составили 1 млрд 400 млн 044 тыс. тенге, расходы - 1 млрд 415 млн 536 тыс. тенге, расходы по подоходному налогу - 51 млн 981 тыс. тенге, прибыль - 36 млн 489 тыс. тенге. А годом ранее, в 2019, Дирекция спортивных сооружений получила убыток в размере 678 млн 104 тыс. тенге. Данных за 2021 год пока нет.
 
Как отмечают эксперты, до тех пор пока побеждает, точнее, живет и побеждает, "коммерческая успешность при управлении" спортивными структурами, спортивными процессами и спортивными объектами, спортивных успехов страны на международной арене не ожидается. 
 

новости по теме

Казахстан завоевал золото чемпионата Азии по вольной борьбе

24.04.2022, 18:49 10681
Казахстан завоевал золото чемпионата Азии по вольной борьбе
Фото: Sports.kz
УЛАН-БАТОР. 24 АПРЕЛЯ - Сборная Казахстана по вольной борьбе выиграла первую золотую медаль на чемпионате Азии - 2022 в Улан-Баторе (Монголия), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Золото Казахстану принес Азамат Даулетбеков, победивший в финале в весовой категории до 86 килограммов индийца Дипака Пунию, который является вице-чемпионом мира 2019 года. Решающая схватка закончилась победой Даулетбекова со счетом 6:1, сообщает Sports.kz.
 
Это первая золотая медаль казахстанских борцов вольного стиля на чемпионате Азии в Улан-Баторе. Ранее серебро выиграли Рахат Калжан (57 кг), и Нуркожа Кайпанов (74 кг), а бронзовыми призерами турнира стали Акбар Курбанов (61 кг), Сырбаз Талгат (70 кг) и Мамед Ибрагимов (97 кг). 
 
Кроме того, казахстанский вольник Адилет Давлумбаев в драматичной схватке выиграл бронзовую медаль на чемпионате Азии. В весовой категории до 92 килограммов Давлумбаев сразился за бронзу с японцем Такумой Отсу. По ходу поединка казахстанский борец был в шаге от поражения - он уступал своему сопернику девять баллов, однако в итоге положил японца на лопатки и одержал победу. Таким образом, Адилет Давлумбаев стал бронзовым призером чемпионата Азии - 2022.
 

Казахстан завоевал девять медалей на чемпионате Азии по греко-римской борьбе

21.04.2022, 10:18 19711
Казахстан завоевал девять медалей на чемпионате Азии по греко-римской борьбе
Фото: olympic.kz
УЛАН-БАТОР. 21 АПРЕЛЯ - Казахстан завоевал девять медалей и первое общекомандное место на чемпионате Азии по греко-римской борьбе в Монголии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Улан-Баторе проходит чемпионат Азии по видам борьбы. 20 апреля завершились соревнования по греко-римской борьбе, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
 
От Казахстана на чемпионат Азии отправились 10 борцов греко-римского стиля. По итогам двух соревновательных дней атлетам удалось завоевать две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали. Данный результат позволил казахстанской команде занять первое общекомандное место по очкам в итоговом протоколе - 180.
 
 На втором месте Иран (151), третьими стали спортсмены из Кыргызстана - 133 очка.
 

Олимпийский рекорд на чемпионате РК подняла Зульфия Чиншанло

20.04.2022, 10:57 22086
Олимпийский рекорд на чемпионате РК подняла Зульфия Чиншанло
Фото: sports.kz
КЫЗЫЛОРДА. 20 АПРЕЛЯ - Зульфию Чиншанло с успешным выступлением на чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике, проходящем в Кызылорде, поздравил на своей странице в Instagram тяжелоатлет Илья Ильин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ильин опубликовал на своей странице в Instagram подходы спортсменки в рывке (95 кг) и толчке (128), сообщает Sports.kz.
 

Поздравляю тебя, Зульфия Чиншанло, ты наша легенда!


 
Сегодня Зульфия Чиншанло подняла олимпийский рекорд 128 килограмм толчок.
 
И подняла результат 223 килограмм, и выходит в мировом рейтинге на 1 место!
 
Желаю тебе дойти до своей 5 олимпиады #Paris2024 и выиграть там свое золото!" - написал Илья Ильин.


 

Казахстан завоевал еще две медали на Кубке мира по художественной гимнастике

17.04.2022, 17:55 28436
Казахстан завоевал еще две медали на Кубке мира по художественной гимнастике
Фото: olympic.kz
АЛМАТЫ. 17 АПРЕЛЯ - Сборная Казахстана завоевала еще две медали на Кубке мира по художественной гимнастике, который проходит в Ташкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Ташкенте подходит к концу Кубок мира по художественной гимнастике. В заключительный день команда Казахстана в групповых упражнениях вновь отметилась медалями", - сообщает Olympic.kz.

 
Как стало известно, наша команда завоевала серебряную медаль в упражнении мячи/лента и бронзовую медаль в упражнении с обручами. 
 
В составе казахстанской команды выступали Сагина Мураткызы, Айслу Мурзагалиева, Рената Жолдинова, Айдана Шаяхметова, Аружан Касенова, Асель Шукирбай.
 
Вчера наши спортсменки смогли завоевать бронзу в многоборье.
 

Михаил Шайдоров завоевал первую для Казахстана медаль на юниорском ЧМ по фигурному катанию

17.04.2022, 10:50 30346
Михаил Шайдоров завоевал первую для Казахстана медаль на юниорском ЧМ по фигурному катанию
фото: НОК РК
ТАЛЛИН. 17 АПРЕЛЯ - Казахстанец Михаил Шайдоров выиграл серебряную медаль юниорского чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Таллине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстанец стал вторым, набрав 234,31 балла. В короткой программе наш спортсмен смог выполнить четыре лутца, три акселя и четыре тулупа. Его медаль стала исторической для страны: у Казахстана не было медалей молодежных чемпионатов мира по фигурному катанию", - сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

 
Золотую медаль выиграл представитель США Илья Малинин, на третьей строчке протокола расположился Татсуя Тсубои (Япония).
 

Казахстанский спортсмен завоевал серебряную медаль Кубка мира по фехтованию

17.04.2022, 10:33 30786
Казахстанский спортсмен завоевал серебряную медаль Кубка мира по фехтованию
Фото: НОК РК
ПАРИЖ. 17 АПРЕЛЯ - Казахстанский спортсмен Руслан Курбанов завоевал серебряную медаль Кубка мира по фехтованию на шпагах Challenge Monal 2022, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В полуфинальном бою Курбанов одолел француза Александра Барданета со счетом 15:13", - сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

 
В финале нашему спортсмену вновь противостоял представитель Франции. Нельсон Лопес быстро забрал преимущество поединка, не дав казахстанцу нагнать себя по очкам. Итоговый счет 15:11 в пользу Нельсона. Курбанов завершает турнир с серебром.
 

В Алматы во время полумарафона перекроют ряд улиц

12.04.2022, 21:19 39761
В Алматы во время полумарафона перекроют ряд улиц
Фото: организаторы полумарафона
АЛМАТЫ. 12 АПРЕЛЯ - Оргкомитет Алматинского полумарафона информирует жителей и гостей Алматы о том, что в день забега, 17 апреля, с 00.00 до 13.00 будет частично перекрыто движение на дорогах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Старт полумарафона будет дан в Парке Первого Президента. Движение на участке дороги по северной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Мустафина до улицы Навои будет перекрыто с 23.00 16 апреля до 13.00 17 апреля. Южная сторона будет перекрыта с 07.20 до 08.20.
 
Движение по северной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Мустафина до проспекта Назарбаева будет перекрыто с 07.00 до 11.30. Южная сторона будет свободна для передвижения.
 
Движение по северной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Шашкина до проспекта Назарбаева будет закрыто с 03.00 до 11.30. Южная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
 
Движение на участке дороги проспекта Сейфуллина от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая с 07.30 до 10.00 будет полностью перекрыто.
 
Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Саина до проспекта Сейфуллина будет перекрыто с 07.20 до 13.00. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
 
Движение по восточной стороне улицы Саина от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая с 07.00 до 11.30 будет закрыто. Западная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
 
Рекомендованный маршрут для проезда к Парку Первого Президента на автотранспорте:
 
  1. по улице Мустафина на юг до проспекта аль-Фараби;
  2. по улице Навои на юг до проспекта аль-Фараби;
  3. по улице Садыкова на север до проспекта аль-Фараби;
  4. по улице Дулати на север до проспекта аль-Фараби;
  5. по улице Саина на юг до проспекта аль-Фараби;
  6. по улице Розыбакиева на юг до проспекта аль-Фараби.
 
Напомним, 17 апреля пройдет пятый Алматинский полумарафон. На старт выйдут порядка 5,5 тысячи спортсменов-любителей из 28 стран мира. 
 

О достижениях казахстанской велокоманды рассказал Токаеву Винокуров

12.04.2022, 18:12 40331
О достижениях казахстанской велокоманды рассказал Токаеву Винокуров
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным менеджером велокоманды Astana Qazaqstan Team, вице-президентом Федерации велоспорта Казахстана Александром Винокуровым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Олимпийский чемпион рассказал президенту о последних достижениях Astana Qazaqstan Team и дальнейших планах велокоманды", сообщает Акорда

 
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии велоспорта в стране, поддержке детско-юношеского и массового спорта, в том числе о строительстве BMX-парков для спортсменов и любителей экстремального катания на велосипедах в различных городах страны и реставрации велотрека в Алматы.
 
Глава государства поддержал планы велокоманды на предстоящий период, особо отметив, что Astana Qazaqstan Team является спортивным брендом Казахстана на международной арене.
 

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