Опрос КТ: 60% респондентов считают, что закон "Об ответственном обращении с животными" дает возможность по злоупотреблению уполномоченным структурам Эксклюзив КТ
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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, закон "Об ответственном обращении с животными" дает возможность по злоупотреблению уполномоченным структурам.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: " В Казахстане вводится повсеместный учет домашних и безнадзорных животных. Согласно закону "Об ответственном обращении с животными" с 1 сентября текущего года вживлять чип следует кошкам и собакам. За отказ от чипирования питомца владельцу грозит штраф. Считаете ли вы, что закон исполняется с акцентом на частные интересы и противоречит монопольному законодательству?"
30% участников опроса ответили: "Закон не решает проблему с домашними и безнадзорными животными"; 60% выбрали ответ: "Закон дает возможность по злоупотреблению уполномоченным структурам"; 8% - "Это полностью решает проблему"; 2% - "Мне все равно".
Напомним, в Казахстане вводится повсеместный учет домашних и безнадзорных животных. Согласно закону "Об ответственном обращении с животными" с 1 сентября текущего года вживлять чип или надевать бирки в обязательном порядке следует кошкам и собакам, сообщает energyprom.
Регулирование численности безнадзорных животных - это, собственно, одна из главных задач, которую ставили законодатели. Ведь основная причина большого количества животных на улицах - безответственное отношение их бывших владельцев. Теперь, если у уличной кошки или собаки при отлове будет обнаружен чип, хозяина найдут и оштрафуют. Новый гуманный курс, которого будет придерживаться Казахстан - не убивать отловленных собак, а стерилизовать их, чипировать и отпускать. Планы на перспективу - строить пункты временного содержания и приюты, через которые животным можно было бы искать новую семью.
В эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today юрист Ангелина Котенко выразила мнение, что чипирование домашних животных не должно быть монополизировано. Другой юрист, Сергей Уткин обратил внимание на большие коррупционные риски чипирования.
Кроме того, казахстанцы запустили петицию за отмену обязательного чипирования домашних животных.