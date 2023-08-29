Опрос КТ: 60% респондентов считают, что закон "Об ответственном обращении с животными" дает возможность по злоупотреблению уполномоченным структурам

30% участников опроса считают, что закон не решает проблему с домашними и безнадзорными животными

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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, закон "Об ответственном обращении с животными" дает возможность по злоупотреблению уполномоченным структурам.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: " В Казахстане вводится повсеместный учет домашних и безнадзорных животных. Согласно закону "Об ответственном обращении с животными" с 1 сентября текущего года вживлять чип следует кошкам и собакам. За отказ от чипирования питомца владельцу грозит штраф. Считаете ли вы, что закон исполняется с акцентом на частные интересы и противоречит монопольному законодательству?"





30% участников опроса ответили: "Закон не решает проблему с домашними и безнадзорными животными"; 60% выбрали ответ: "Закон дает возможность по злоупотреблению уполномоченным структурам"; 8% - "Это полностью решает проблему"; 2% - "Мне все равно".





Напомним, в Казахстане вводится повсеместный учет домашних и безнадзорных животных. Согласно закону "Об ответственном обращении с животными" с 1 сентября текущего года вживлять чип или надевать бирки в обязательном порядке следует кошкам и собакам, сообщает energyprom.





Регулирование численности безнадзорных животных - это, собственно, одна из главных задач, которую ставили законодатели. Ведь основная причина большого количества животных на улицах - безответственное отношение их бывших владельцев. Теперь, если у уличной кошки или собаки при отлове будет обнаружен чип, хозяина найдут и оштрафуют. Новый гуманный курс, которого будет придерживаться Казахстан - не убивать отловленных собак, а стерилизовать их, чипировать и отпускать. Планы на перспективу - строить пункты временного содержания и приюты, через которые животным можно было бы искать новую семью.





В эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today юрист Ангелина Котенко выразила мнение, что чипирование домашних животных не должно быть монополизировано. Другой юрист, Сергей Уткин обратил внимание на большие коррупционные риски чипирования.



