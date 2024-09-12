11.09.2024, 18:00 17191
Опрос КТ: 62% респондентов против сноса дома школьников в Алматы Эксклюзив КТ
Фото: Руслан Бахтигареев
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Алматы. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов против сноса здания дома школьников № 2 в Алматы, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?"
34% участников опроса ответили: "Снос нужно немедленно прекратить, здание отреставрировать"; 18% выбрали ответ: "Здание необходимо сохранить и поддерживать исторический вид"; 10% считают, что дому школьников необходим хороший ремонт, 27% ответили: "Здание нужно снести" и 11 - "Мне все равно".
Напомним, в Алматы сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Общественники потребовали создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства. Они также рассказали, что детей из отданного под снос ДШ № 2 хотели переселить в аварийное и полуразрушенное здание. Вопрос, почему власти отдали под снос не аварийное здание филиала ДШ, а то, в котором ранее провели капитальный ремонт и сейсмоусиление, тоже остается открытым. Журналист Руслан Бахтигареев рассказал, как чиновники и стройкомпании который год покушаются на лакомый участок в центре города.
Ранее, в 2006 году, на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, также варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.
В 2008 году город лишился еще одного исторического строения - здания автовокзала "Саяхат". Власти признали его аварийным и непригодным к эксплуатации. На месте снесенного автовокзала планировалось построить транспортный комплекс. Однако со временем там образовался стихийный рынок. Позже базар был снесен, а на его месте строят очередной ЖК.
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11.09.2024, 17:31 18281
В Казахстане 84 тысячи родителей привлекли к ответственности за ночные прогулки детей
В целом за последние 5 лет в стране подростковая преступность снижена на 30%
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан 84 тысячи родителей привлекли к ответственности за ночные прогулки детей, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
В 6,5 тысячи школах открыты центры педагогической поддержки родителей. Учитывая важность роли классных руководителей, прорабатывается возможность увеличения размера дополнительной оплаты за классное руководство учителю. Кроме того, выявлены и взяты на контроль 1,7 тысячи неформальных лидеров, негативно влияющих на сверстников. В целом за последние 5 лет подростковая преступность снижена на 30%, в текущем году - на 5% по сравнению с прошлым годом", - проинформировали в пресс-службе.
В ходе заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве РК премьер-министр Олжас Бектенов поручил выработать комплекс дополнительных мер по дальнейшему снижению уровня преступности среди несовершеннолетних.
Поручено расширить функционал цифровой карты семьи для усиления мер по выявлению семей, нуждающихся в необходимой поддержке. Также необходимо усилить работу психологических служб учебных заведений с выработкой новых подходов выявления фактов насилия над детьми и суицидального проявления. Министерству финансов поручено активизировать работу по недопущению продажи алкогольных и табачных изделий несовершеннолетним лицам. Кроме того, будет проработан вопрос разработки приложения, предусматривающего ограничение доступа к противоправному контенту, причиняющему вред психологическому и физическому развитию ребенка", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Казахстане с 22 до 6 часов утра запрещается нахождение ребенка, а также допуск его без сопровождения законных представителей в развлекательные заведения. С 23 до 6 часов утра несовершеннолетним нельзя находиться на улице без сопровождения законных представителей.
11.09.2024, 14:41 24091
В мажилисе требуют вернуть государству сотни миллионов тенге за разработку Строительного кодекса
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента РК Бакытжан Базарбек представил заключение государственного аудита, подтверждающее необоснованное использование бюджетных средств при разработке Строительного кодекса, передает корреспондент агентства.
На 98-99% Строительный кодекс состоит из действующих законов и не несет в себе новизны. А оригинальность составляет не более 5%. У нас, у депутатов, возникли резонные вопросы о целесообразности бюджетных трат на такой некачественный проект кодекса. В связи с этим для изучения целесообразности бюджетных трат на разработку кодекса мы обратились в Комитет внутреннего государственного аудитора Министерства финансов, который провел государственный аудит планирования и использования бюджетных средств, выделенных на разработку Строительного кодекса, и выдал нам шокирующие результаты", - заявил депутат.
Согласно заключению государственного аудита, разработка Строительного кодекса на общую сумму 382 миллиона тенге в нарушение пункта 4.2 статьи 41 Бюджетного кодекса на 2023 год необоснованно включена в перечень государственных заданий Министерства промышленности и строительства. Следовательно, договоры между министерством и АО "Государственный научно-исследовательский и проектный институт строительства КазНИИСА" тоже заключены необоснованно.
Анализ фактических затрат КазНИИСА показал завышение стоимости разработки строительного кодекса на 291 миллион тенге. Затраты по привлечению сторонних организаций - 60 тысяч тенге, аренда помещения - 20 миллионов тенге. Оплата труда - 163 миллиона. Это все было выделено, но документов нет", - сообщил мажилисмен.
Вместе с этим в заключении говорится, что сторонние организации для разработки проекта Строительного кодекса не привлекались. Дополнительные помещения в аренду не брали, расходы по оплате труда с мая по декабрь 2023 года, произведенные действующим штатным работникам КазНИИСА, необоснованны. Другими словами, бюджетные траты на разработку проекта Строительного кодекса не были запланированы.
Фактически комитет завуалированно говорит о хищении бюджетных средств. До сих пор не приняты меры в отношении тех чиновников, кто непосредственно пошел по пути попрания закона, утвердив бюджетную заявку. Деньги не возвращены в государственную казну, не возбуждена досудебная проверка. При этом расходование бюджетных средств легализовано. То есть налицо хищение бюджетных средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Под разработкой отмыли 211 миллионов тенге", - добавил Бакытжан Базарбек.
Депутаты попросили премьер-министра РК Олжаса Бектенова определить виновных в нерациональном использовании бюджетных средств, передать материалы госаудита в Генпрокуратуру и принять меры по возврату необоснованно выплаченных бюджетных средств на сумму 291 миллион тенге.
Ранее Базарбек заявил, что новый Строительный кодекс, как и прежний закон, лоббирует интересы застройщиков.
11.09.2024, 12:15 28176
Скандалом и увольнениями закончился визит "целительницы" в школу Жамбылской области
Должностей лишились заместитель акима района и директор школы
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Тараз. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупным скандалом обернулся визит так называемой целительницы - "царицы Томирис" в одну из школ Жамбылской области.
О нашумевшем визите написал в Facebook пользователь Мадияр Ералыұлы.
По его информации, целительницу пригласили в школу села Теренозек Жамбылской области. При этом устроили ей пышный прием на деньги учителей. С каждого из них собрали по 4 тысячи тенге.
В школе рассказали, что визит "царицы Томирис" был организован в рамках республиканской благотворительной акции "Дорога в школу" районным управлением внутренней политики, однако районный акимат заявляет, что не имеет никакого отношения к этому мероприятию. Встречу сельчан с Томирис поддержала также директор школы Эльмира Закимбаева.
В рамках акции целительница должна была передать школе благотворительную помощь. Однако, как пишет Ералыұлы, она привезла плохо пахнущую одежду, компьютер, сломанную картину и старые игрушки.
Сама целительница представилась доктором медицинских наук. На видео ее встречают громкими аплодисментами, а школьников заставили нести шлейф ее одежды.
После скандала власти провели проверку, к которой подключились уполномоченный по защите прав детей Жамбылской области и представители департамента образования.
В настоящее время должностей лишились заместитель акима района Т. Рыскулова Алибек Терликбаев и директор школы имени Жамбыла Эльмира Закимбаева. Строгие выговоры получили глава отдела внутренней политики района Т. Рыскулова и аким села Теренозек.
11.09.2024, 09:43 33686
В полиции прокомментировали информацию об издевательствах над школьниками в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как группа учеников одной из школ Астаны издевается над другими учениками.
В описании к видео сообщается, что в школе-гимназии № 83 имени Алтынсарина города Астаны группа школьников на постоянной основе занимается издевательством над другими школьниками.
В полиции прокомментировали данную информацию.
По данному факту все участники инцидента, ученики 9-го класса, установлены. Ученики опрошены в присутствии родителей, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам будет дана правовая оценка действиям учеников", - проинформировали в департаменте полиции.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области в ходе конфликта между школьниками был убит ученик 9-го класса Копинской средней школы.
10.09.2024, 20:30 50996
В зоопарке Шымкента родился серый кенгуру
Фото: istockphoto.com
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Шымкент. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В конце февраля 2024 года в семействе серых кенгуру появился малыш. Но только в марте малыша смогли увидеть, когда он стал высовывать свою голову из сумки матери, сообщает пресс-служба зоопарка Шымкента.
Малыши при рождении заползают в сумку к матери кенгуру и растут там до полугода. Состояние кенгуренка хорошее, сейчас он еще находится под защитой матери. Ежедневно ведется наблюдение за состоянием малыша биологами и ветеринарами зоопарка", - рассказали в зоосаду.
Маленький кенгуру проводит большую часть времени в кармане матери. Утром и вечером малыш покидает сумку, но не оставляет ее надолго. Мать не отходит в это время от своего детеныша.
Ранее в зоопарке Шымкента показали новорожденного пони.
10.09.2024, 15:15 58046
В Казахстане часть болезней намерены исключить из ГОБМП
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане семь из тринадцати болезней переведут из гарантированного объема бесплатной медпомощи в систему обязательного медстрахования, сообщила на брифинге в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
По словам главы Минздрава, на сегодняшний день система медстрахования еще не перешла на настоящую страховую модель, а остается бюджетно-страховой. Поэтому назрела необходимость разграничить заболевания, которые находятся в пакете гарантированном и страховом.
Пакет, предусматривающий обслуживание скорой помощи, социально значимые болезни и лекарственное обеспечение, остается", - отметила министр.
Но из 13 социально значимых болезней 7 переведут в пакет ОСМС до 2027 года, а в гарантированном пакете останутся шесть: туберкулез, онкология, ВИЧ, СПИД, гепатиты и орфанные заболевания.
Альназарова пояснила, что между двумя пакетами наблюдаются перекосы по 13 социально значимым заболеваниям и 22 заболеваниям, подлежащих динамическому наблюдению.
Финансирование между двумя пакетами не позволяет выстроить эффективную прозрачную систему", - добавила министр.
Напомним, депутат мажилиса Юлия Кучинская выразила обеспокоенность по поводу доступности и качества медицинских услуг в Казахстане. По ее словам, хроническое недофинансирование приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенные медицинские услуги и вынуждены обращаться за платной помощью. Согласно данным социсследований, практически каждый второй казахстанец не удовлетворен качеством и доступностью медицинских услуг.
Ранее сообщалось, что ФОМС задолжал медучреждениям 200 млрд тенге в рамках ГОБМП.
Госаудит выявил многомиллиардные нарушения в деятельности Фонда медстрахования.
10.09.2024, 12:00 61956
Жестоко избивший жену экс-майор полиции отделался лишением свободы на 1,5 года
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Кызылорды рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего майора полиции А., избившего жену, в результате чего женщина получила инвалидность первой степени.
Конфликт между супругами возник из-за того, что жена прочитала переписку мужа с неизвестной женщиной.
Подсудимый начал обзывать потерпевшую нецензурной бранью, дергал, неоднократно с особой жестокостью избивал, бил ее по голове стеклянной бутылкой и забирал у нее мобильный телефон", - говорится в сообщении суда.
Чтобы избежать дальнейших побоев, пострадавшая выпрыгнула с балкона 3-го этажа. В результате побоев и падения с большой высоты она получила инвалидность I группы.
В суде подсудимый не признал предъявленного ему обвинения.
Первичная судмедэкспертиза установила, что был причинен тяжкий вред здоровью женщины. Однако вторая экспертиза уже утверждает, что причинен вред легкой степени.
Приговором суда подсудимый А. признан виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Он также лишен майорского звания.
С него также взыскали материальный и моральный ущерб в размере около 9 млн тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
10.09.2024, 11:24 50806
Блогеров начали штрафовать за распространение фейков в Казахстане
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Блогеров начали штрафовать за распространение фейков Республике Казахстан.
За январь-июль текущего года в едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 77 административных правонарушений по статье 456-2 КоАП (Размещение, распространение ложной информации) (...) Большая часть зарегистрированных правонарушений была совершена пользователями онлайн-платформ, которые своих комментариях к новостям или постам разместили информацию, создающую условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан. Что касается фейков от блогеров, было зарегистрировано 5 таких правонарушений, к ответственности привлечены 2 человека", - сообщает ranking.kz.
По данным аналитиков, меньше половины зарегистрированных правонарушений было рассмотрено уполномоченным органом.
38 дошли до суда. К ответственности привлекли 50 человек. Им придется заплатить штраф. Общая сумма финансовых взысканий по этой статье за семь месяцев составила 2,8 млн тенге. Из них 2,5 млн тенге пришлось как раз на административные штрафы, наложенные на пользователей. Взыскано пока только 63,2%. Нужно отметить, что сумма штрафа за распространение ложной информации в соцсетях или написание комментариев, содержащих фейки, может быть довольно ощутимой для семейного бюджета: 20 МРП, или 73,8 тыс. тенге", - отметили они.
При этом максимальная планка штрафов для блогеров согласно КоАП чуть выше: 30 МРП, или 110,8 тыс. тенге.
За январь-июль текущего года за распространение ложной информации казахстанских инфлюэнсеров оштрафовали на 166,1 тыс. тенге. Из них взыскано 55,4 тыс. тенге", - добавили аналитики.
Напомним, 10 июля 2023 года президент подписал закон Республики Казахстан "Об интернет-рекламе и онлайн-платформах". Экс-министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали дал разъяснения по принятому закону.
Он направлен на правовую систематизацию общественных отношений, возникающих на онлайн-платформах в Республике Казахстан, в том числе в области производства и размещения интернет-рекламы. Законом предусмотрена обязательная интеграция государственного языка в интерфейсы и модерация онлайн-платформ, необходимость маркировки рекламы инфлюенсерами, эффективная модерация нелегального контента, что соответствует ряду недавно принятых законов. К примеру, принятым Европейским союзом законом Digital Services Act или законом "О цифровых услугах".
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