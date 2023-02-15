Опрос КТ: почти 70% респондентов считают, что переданные частным компаниям спортобъекты необходимо вернуть в госуправление

При этом 17% выбрали ответ: "Нет, это не даст никаких результатов"

Фото: wikipedia.org

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Алматы. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что спортивные объекты, переданные в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Казахстане граждане жалуются на плохое содержание спортивных объектов, находящихся в частных руках. Считаете ли вы, что спортивные объекты, переданные в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?"





69% участников опроса ответили: "Да, это необходимо сделать"; 17% выбрали ответ: "Нет, это не даст никаких результатов"; 6% считают, что Казахстану вообще не нужен спорт и спортобъекты; 5% - "мне все равно".





Стоит отметить, что сейчас в стране остро стоит проблема нехватки спортивных объектов. Большинство объектов находится в частных руках и используется не по назначению.





Как отмечают эксперты, до тех пор пока побеждает, точнее живет и побеждает, "коммерческая успешность при управлении" спортивными структурами, спортивными процессами и спортивными объектами, спортивных успехов страны на международной арене не ожидается.





Ранее Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему: почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде - 2022. Большинство респондентов (86%) считают, что проблема в нецелевом использовании олимпийского бюджета в РК, развале работы спортсооружений и профессиональных центров подготовки.





Экс-министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев отметил , что в системе подготовки спортсменов имеются системные проблемы.





По его словам, из 25 легкоатлетических манежей общим требованиям соответствуют лишь единицы. Из 367 плавательных бассейнов только 2 соответствуют требованиям для проведения международных соревнований.