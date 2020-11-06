Организатора собачьих боев оштрафовали в Мангистау

Актау. 5 ноября. Kazakhstan Today - В Мангистауской области установлена личность организатора жестоких собачьих боев. Он привлечен к ответственности по двум статьям административного кодекса, передает Kazakhstan Today

Департамент полиции Мангистауской области сообщил, что видео, на котором запечатлён бой двух собак, сняли в октябре 2020 года. Изначально автор опубликованного в Интернете видео собачьих боёв рассказал, что ролику три года. Об этом мужчина заявил полицейским, когда стражи порядка его задержали, сообщает портал "Лада"

17 октября 2020 года гражданин устроил собачьи бои на территории села Батыр Мунайлинского района, собрав туда всех своих знакомых. На следующий день организатор боёв выложил видео с мероприятия в социальные сети. Глава полиции Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев отметил, что в Мангистау запрещено организовывать массовые мероприятия, тем более связанные с жестоким обращением с животными, и призвал граждан соблюдать меры карантинного режима", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Организатора собачьего боя привлекли к ответственности по двум статьям Административного кодекса:

- 425 (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов). За это мужчине грозит штраф в размере тридцати МРП, то есть 78 630 тенге;

- 408 (Нарушение установленных местными представительными органами областей, городов республиканского значения и столицы правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек в городах и других населенных пунктах). За это положено наказание в виде трех МРП, то есть 7863 тенге.

Напомним, что 18 октября 2020 года при мониторинге социальных сетей было обнаружено видео собачьих боев





Ранее фонд "Шанс" в Актау на своей странице в Instagram выложил пост о жестоком обращении с животными , которых используют для подготовки собак к боям. На видео две собаки бойцовских пород разрывают щенка, на втором фото - этот же щенок уже без шкуры отдан на растерзание этим же собакам. По словам зоозащитников, фото и видео прислали из Жанаозена. Волонтеры требуют наказывать организаторов собачьих боев.

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