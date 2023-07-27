Органы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся жары

Фото: МЧС РК

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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие три дня в Казахстан придет 43-градусная жара, в связи с этим органы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности, сообщает Министерство по ЧС Республики Казахстан.





Дежурные службы органов гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении МЧС в телеграм-канале.





В предстоящие дни восточные, северо-восточные и юго-восточные регионы страны будут находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром, сильные дожди ожидаются 8 июля на северо-востоке и востоке, 8-9 июля на юго-востоке республики. Остальная территория Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона.





Из-за антициклона ожидается погода преимущественно без осадков. Весь период на западе, 9-10 июля на северо-западе, 10 июля в центре Казахстана ожидается очень сильная жара - до +43 градусов.





Дополнено 09.07.2023, 16.00





Премьер-министр РК Алихан Смаилов заслушал доклад министра по ЧС Сырыма Шарипханова о принимаемых мерах на фоне повышения температуры в ряде регионов республики.





Глава правительства поручил МЧС совместно с акиматами областей мобилизовать необходимые силы и технические средства для обеспечения полной готовности к нештатным ситуациям, в том числе связанным с природными пожарами и безопасностью людей на воде.





Напомним, что степные и лесные пожары происходят в Казахстане практически каждую неделю из-за жары и высокой пожароопасности.





8 июля произошло возгорание камыша в Атырауской области.





19 июня удалось ликвидировать пожар в Катон-Карагайском нацпарке ВКО. Там горели сухая трава и кустарник в труднодоступной горной местности.





В этот же день 140 пожарных тушили возгорание камыша под Астаной на площади 15 га. Из-за возгорания Астану накрыл смог.





25 июня на территории Иле-Балхашского резервата загорелся камыш на площади 150 гектаров.



