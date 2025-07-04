Заводы по утилизации отходов стоимостью $600 млн планирует построить китайский инвестор в КазахстанеЗаводы по утилизации отходов стоимостью $600 млн планирует построить китайский инвестор в Казахстане
03.07.2025, 08:11 90331
Осадки и сильная жара ожидаются в Казахстане в четверг
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 3 июля погоду большей части Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, на западе, севере, востоке - с выпадением града, на севере, востоке РК - шквал, сообщает РГП "Казгидромет".
По информации синоптиков, лишь на юге, юго-востоке, в центре республики ожидается погода преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на севере Казахстана ожидается туман.
На востоке области Абай, на юге, западе Атырауской, на западе Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, на западе, юге, в центре Мангистауской областей, в центре области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.
В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, области Жетісу, на западе, востоке, юге Карагандинской области, области Ұлытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангистауской областей, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай - чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане 3 июля, по прогнозам синоптиков, ожидаются переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер южный, юго-восточный ночью 3-8 метров в секунду, днем - до 9-14 метров в секунду, во второй половине дня порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 17-19 тепла, днем - сильная жара 33-35 градусов.
В Алматы в четверг прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 19-21 тепла, днем - сильная жара 34-36 градусов.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный - 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21 тепла, днем - сильная жара 38-40 градусов.
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04.07.2025, 17:12 361
Как зарегистрировать номер телефона в Базе мобильных граждан через eGov
Фото: Depositphotos.com
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Как зарегистрировать или перерегистрировать номер телефона в Базе мобильных граждан через портал eGov.kz, рассказали в пресс-службе электронного правительства.
По данным eGov.kz, для регистрации номера телефона необходимо:
- авторизоваться на сайте eGov.kz си помощью ЭЦП,
- войти В Личный кабинет,
- отредактировать номер в строке "Телефон" и сохранить,
- подтвердить номер СМС-кодом,
- подписать заявку своим ЭЦП.
Регистрация нерезидентов в БМГ возможна при наличии ИИН и его отображении в базе ГБД ФЛ. Однако все зависит от корректности и актуальности данных в этой базе. Важно понимать: при авторизации на портале eGov.kz сначала выполняется проверка по БМГ, а затем - по Государственной базе данных "Физические лица"", - сообщили в eGov.kz.
Отмечается, что перерегистрация номера в БМГ требуется при смене оператора мобильной связи. Особенно важно пройти ее, если перестали поступать SMS с номера 1414. В таких случаях рекомендуется обратиться в службу поддержки - альтернативных способов, как правило, не предусмотрено.
Если вы сменили мобильный номер, необходимо обновить его в системе. Для этого следует пройти повторную регистрацию через eGov, как при первичном подключении и повторить шаги, указанные в карусели поста. На текущий момент регистрация детей в Базе мобильных граждан не предусмотрена", - проинформировали в электронном правительстве.
03.07.2025, 15:50 72426
Список вузов для обучения по стипендии "Болашак" расширили в Казахстане Дополнено
Фото: freepik.com
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек подписал приказ "О внесении дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 19 апреля 2024 года № 176 "О некоторых мерах по реализации международной стипендии "Болашак", передает корреспондент агентства.
В частности, список ведущих зарубежных вузов для академического обучения по всем специальностям пополняется:
- Нью-Йоркской академией кино (New York Film Academy);
- Лондонским университетом искусств (University of the Arts London);
- Королевской академией музыки (Royal Academy of Music);
- Первым московским государственным медицинским университетом имени Сеченова (I.M. Sechenov First Moscow State Medical University);
- Лондонской школой гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine);
- Университетом Калифорния в Сан-Франциско (University of California, San Francisco).
Дополнено 03.07.2025, 17.10
Постановлением правительства РК вносятся изменения в правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак". Документ опубликован на сайте банка НПА.
В постановлении уточняется, что претенденты на получение степени бакалавра, магистра, доктора философии (PhD), доктора по профилю, обучение в резидентуре, самостоятельно поступившие на академическое обучение или обучающиеся в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, включенных в список.
Стипендия "Болашак" присуждается однократно: для прохождения стажировки, получения каждой степени, обучения в резидентуре, за исключением лиц, не воспользовавшихся ранее присужденной стипендией и не приступивших к обучению или стажировке, при условии отсутствия задолженности перед администратором, которым предоставляется повторная однократная возможность участия в конкурсном отборе для присуждения стипендии "Болашак", - говорится в документе.
Отмечается, что к участию в конкурсном отборе допускаются граждане Казахстана с учетом их совокупных сроков обучения на языковых курсах, академического обучения/стажировки и последующей отработки, не выходящие за пределы общеустановленного законодательством пенсионного возраста на момент подачи документов, имеющие документ о среднем образовании для получения степени бакалавра, высшее образование либо степень бакалавра и представившие документы согласно условиям и требованиям.
Необходимый минимальный уровень знаний государственного языка для претендентов утверждается рабочим органом. Необходимый минимальный уровень знаний иностранного языка для претендентов определяется и утверждается рабочим органом с учетом требований зарубежных высших учебных заведений, зарубежных партнеров", - говорится в постановлении.
При этом лица, не выполнившие договорные обязательства по осуществлению непрерывной трудовой деятельности по специальности, полученной в рамках стипендии "Болашак", прошедшие стажировку в рамках прохождения научной стажировки и не выполнившие договорные обязательства по трудовой отработке, а также имеющие задолженность перед администратором по возврату бюджетных средств, затраченных на обучение/прохождение стажировки, не допускаются к участию в конкурсном отборе для присуждения стипендии "Болашак".
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в этом году 189 казахстанцев стали обладателями стипендии "Болашак".
03.07.2025, 14:31 76401
Регулярные рейсы запустят из Астаны в Бодрум
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская авиакомпания Air Astana с 19 июля 2025 запускает регулярные рейсы из Астаны в Бодрум, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Полеты будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам, на современных дальнемагистральных авиалайнерах Airbus A321LR. Рейс из Астаны в Бодрум дополнит пять еженедельных регулярных рейсов из Алматы, расширив маршрутную сеть Air Astana в Турцию. С запуском регулярных рейсов из столицы в Бодрум пассажирам станет проще планировать поездку и бронировать билеты на удобные даты", - заявили в пресс-службе.
По данным Air Astana, стоимость авиабилетов в обе стороны начинается от 304 337 тенге в эконом-классе.
Ранее сообщалось, что китайская авиакомпания запускает новый рейс из Шанхая в Алматы.
02.07.2025, 17:15 110656
Информацию о зараженном мясе в Астане опровергли в Минсельхозе
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Распространившуюся в мессенджерах и социальных сетях информацию о зараженном мясе в городе Астане опровергли в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
В связи с распространением в мессенджерах и социальных сетях недостоверной информации о якобы завозе в город Астана зараженного мяса и вспышке сибирской язвы на мясном рынке "Әлем", Комитет ветеринарного контроля и надзора официально заявляет: эти сведения не подтверждаются", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день ни в Астане, ни на рынках столицы, включая рынок "Әлем", не зафиксировано фактов поступления или реализации зараженной продукции.
Все поставки проходят обязательную ветеринарно-санитарную проверку - поводов для беспокойства нет. В Атбасарском районе, где ранее регистрировались единичные случаи заболевания среди животных, уже завершена комплексная дезинфекция. Потенциально опасная продукция изъята и утилизирована в полном соответствии с санитарными нормами. Жители проходят медицинские осмотры", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Акмолинской области выявили случаи заражения сибирской язвой.
02.07.2025, 11:20 121486
Нарушения и многомиллиардные потери в сфере лекарственного обеспечения: депутаты подали заявление в Генпрокуратуру на "СК-Фармацию"
Фото: sk-pharmacy.kz
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением по поводу деятельности ТОО "СК-Фармация", Национального центра экспертизы лекарственных средств, Единого дистрибьютора и фармацевтических компаний страны.
Бакытжан Базарбек сообщил о решении обратиться в Генеральную прокуратуру по итогам аудита Высшей аудиторской палаты, в ходе которого были выявлены нарушения, повлекшие значительный ущерб государству. Депутат намерен написать заявления:
- по деятельности ТОО "СК-Фармация" и субъектов фармацевтической индустрии;
- по вопросам ОСМС и медицинских организаций;
- по субсидиям в сельском хозяйстве;
- в отношении ряда министерств по итогам отчета правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год.
Он отметил, что уже направил заявление по ТОО "СК-Фармация" и субъектам фармацевтической отрасли. Документ также подписал депутат Мурат Абенов.
Мы ожидаем масштабной прокурорской проверки фармацевтической отрасли со стороны органов прокуратуры, проведения досудебных расследований со стороны правоохранительных органов, а также арестов и судебных разбирательств", - добавил мажилисмен.
Ранее глава ВАП Алихан Смаилов озвучил ряд проблемных вопросов и недостатков в системе лекарственного обеспечения. Они прослеживаются на всех уровнях - от науки и производства до нормативного регулирования и организации выдачи лекарств населению, сообщили в пресс-службе ВАП.
По итогам двух аудитов в сфере лекарственного обеспечения выявлены: финансовые нарушения на 741 млн тенге; неэффективное использование средств на 32 млрд; потери с упущенной выгодой на 58 млрд тенге.
02.07.2025, 09:34 126966
В Уральске недобросовестная МФО получила 917 млн тенге дохода с завышенных процентов
Фото: Depositphotos
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Уральск. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске работавшая без лицензии микрофинансовая организация получила 917 млн незаконных доходов с завышенных процентов по займам, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Как рассказали в ведомстве, за пять лет организаторы сети филиалов МФО "Быстрые деньги" заключили с гражданами договоры займа на сумму, превышающую 1,5 млрд тенге.
При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании консультационных услуг с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов.
Заемщики вынуждены были платить 1,5% в день за якобы консультационные услуги, что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%.
Всего МФО выдано более 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки, в результате чего злоумышленники незаконно обогатились на 917 млн тенге.
С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест.
Расследование продолжается.
Напомним, за пять лет граждане Казахстане переплатили недобросовестным микрофинансовым организациям 71 млрд тенге.
В Алматы приостановили лицензии четырех МФО из-за нарушений.
01.07.2025, 11:10 174551
Новые правила въезда в Россию: на границе с Казахстаном образовались пробки
Спасатели и военнослужащие МЧС Казахстана оказывают помощь водителям
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На пограничном посту "Жайсан" в Мартукском районе на границе Казахстана и России образовались пробки из-за введения новых правил въезда в РФ для иностранцев, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Основной причиной стало введение новой процедуры, предусматривающей обязательное использование QR-кодов для безвизового пересечения границы", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что спасатели и военнослужащие МЧС Казахстана оказывают помощь водителям, застрявшим в заторе на пограничном посту.
Спасателями организована оперативная помощь водителям, предоставляется горячее питание, питьевая вода, оказывается медицинская помощь, ведется санитарный контроль и предоставляется необходимая информационная поддержка. Ситуация находится под постоянным контролем", - добавили в МЧС.
Ранее была опубликована пошаговая инструкция о том, как оформить QR-код для въезда в РФ.
30.06.2025, 21:30 208871
Предприниматели просят президента отправить проект Налогового кодекса на доработку
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Альянс отраслевых ассоциаций пищевой индустрии, агропромышленного комплекса и малого и среднего бизнеса обратился в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today с просьбой опубликовать письмо к президенту Казахстана с призывом остановить принятие Налогового кодекса.
Представители бизнес-сообщества настаивают на доработке документа до его подписания, подчеркивая, что в текущей редакции он может привести к сокращению деловой активности, росту административной нагрузки и усилению коррупционных рисков.
Среди основных претензий к текущей редакции проекта Налогового кодекса в альянсе называют недостаточность доказательной базы - многие предлагаемые нормы основаны на слабом анализе фактических статистических данных и экономических последствий. При этом зачастую игнорируются убедительные экспертные заключения бизнес-сообщества, и депутаты в большинстве случаев занимают сторону правительства. Это повышает риск принятия решений, не соответствующих реальным условиям ведения бизнеса и приводящих к ухудшению экономики и непредсказуемым результатам.
Также предприниматели отмечают реактивный, а не превентивный подход: кодекс изобилует сложными мерами, направленными на борьбу со следствиями (такими как дробление бизнеса, оптимизация налогов), а не на устранение их первопричин - зачастую сложности администрирования и арбитража ставок.
Кроме того, в альянсе отметили, что усложнение правил, расширение полномочий контролирующих органов без адекватных гарантий прав налогоплательщиков создают почву для увеличения коррупционных проявлений.
Бизнес-сообщество Казахстана искренне заинтересовано в построении современной, справедливой и эффективной налоговой системы, которая станет драйвером экономики, а не ее тормозом. Мы готовы быть вашим конструктивным партнером в этой важнейшей работе. Убедительно просим вас использовать ваше право вето и инициировать доработку проекта Налогового кодекса с учетом изложенных системных замечаний и предложений до его подписания. Это позволит избежать негативных экономических и социальных последствий и создать по-настоящему стимулирующую среду для инвестиций и роста", - говорится в обращении.
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