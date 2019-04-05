Осадки сохранятся на большей территории Казахстана в четверг

Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на юго-востоке сильный дождь. Местами сохраняются туман, усиление ветра, на юге и юго-востоке - гроза, возможен град, передает Kazakhstan Today.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, ветер 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Павлодарской, Карагандинской, Костанайской областях местами ожидается туман, ветер 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Алматинской, Туркестанской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду. В Акмолинской области местами туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области местами ожидается туман, ночью ветер 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, днем местами ветер 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях местами ожидается туман.

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