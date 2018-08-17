Особо опасного преступника разыскивают в Акмолинской области

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Особо опасного преступника разыскивают в Акмолинской области16.08.2018
Общество  20:00

Кокшетау. 16 августа. Kazakhstan Today - ДВД Акмолинской области разыскивает особо опасного преступника, передает Kazakhstan Today.

"Отделом криминальной полиции УВД города Кокшетау за совершение тяжкого преступления разыскивается Анатолий Валентинович Самусенко, 1996 года рождения, уроженец Акмолинской области, Шортандинского района, проживающий в Кокшетау", - говорится в ориентировке.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в отдел криминальной полиции УВД города Кокшетау по телефонам: 102, 25-78-05, 29-96-52 или 8 701 900 5950.
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