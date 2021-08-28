Отменено курсирование ряда поездов из-за взрывов в Жамбылской области, пассажирам вернут деньги за билеты

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НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - В связи с закрытием движения пассажирских поездов на участке "Турксиб-Тараз" из-за чрезвычайной ситуации на перегоне "Акшолак-Ушбулак" в Жамбылской области отменяется курсирование пассажирских поездов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации АО НК "Казакстан темир жолы", отменено курсирование следующих поездов:

- № 71 Алматы-2-Туркестан отправлением из Алматы-2 27 августа на одну дату;

- № 321 Алматы-2 - Сарыагаш отправлением из Алматы -2 27 августа на одну дату;

- № 26 Шымкент - Алматы-2 отправлением из Шымкента 27 августа на одну дату.

Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на отмененные поезда, могут оформить возврат и получить денежные средства в полном объеме без удержаний. Для получения разъяснений по возвратам проездных документов обращаться по номеру Whats App: 8-707-270-36-64", - проинформировали в пресс-службе компании.

Пассажиров просят по всем вопросам обращаться в справочные службы вокзалов:

Станция Алматы-2 8-7272-96-13-15

Станция Алматы-1 8-7272-96-33-90

Станция Луговая 8-263-13-61-05

Станция Шымкент 8-7252-95-21-24

Станция Тараз 8-7262-96-24-59

Станция Шу 8-7264-36-36-82

Станция Кызылорда 8-7242-29-21-35

Также всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно узнавать по номеру 105.





Дополнено: По информации КТЖ, из-за ЧС было задержано 19 пассажирских поездов с 9956 пассажирами, из которых путем перевозки автобусами между станциями Тараз-Акшолак с последующей пересадкой уже отправлено до станции назначения 2198 человек. Самостоятельно уехал 531 человек. Перевозка автобусами между станциями Тараз-Акшолак осуществляется на расстоянии 41 км, время движения около 40 минут.





На вокзалах и поездах проводится разъяснительная работа.













































































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