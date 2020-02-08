Отменены занятия в школах Нур-Султана для учащихся второй смены

Нур-Султан. 7 февраля. Kazakhstan Today - Отменены занятия в школах Нур-Султана для учащихся 0-9 классов второй смены, передает Kazakhstan Today.

"7 февраля 2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены отменяются", - говорится в сообщении.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан сообщает, что по данным РГП "Казгидромет" 7-9 февраля ожидаются временами осадки (дождь, снег), гололед, туман . 7, 9 февраля низовая метель, 7-8 февраля ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, 8 февраля порывы 23 метра в секунду.

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