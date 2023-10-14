Отопительный сезон: на Экибастузской ТЭЦ готовы 5 из 10 котлоагрегатов

Из 690 многоэтажных жилых домов теплоснабжение уже запущено в 615

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Экибастуз. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На Экибастузской ТЭЦ готовы 5 из 10 котлоагрегатов. На сегодня в работе 2 из них, 3 в резерве и будут подключены с понижением температуры наружного воздуха ниже нуля. Ремонт еще 5 котлов завершат до конца октября. Глава региона Асаин Байханов проверил ход запуска отопительного сезона в Экибастузе.





Запущены в работу 4 реконструированные тепловые магистрали. Сейчас на местах ведется благоустройство: восстанавливают плодородный слой грунта и асфальтовое покрытие. Завершить работы должны до 25 октября. Из 690 многоэтажных жилых домов теплоснабжение запущено в 615 домов. Из оставшихся домов сегодня до конца дня планируется подключить 60 домов и 15 домов подключат 14-15 октября. Горячее водоснабжение обеспечивается в 601 многоэтажном доме", - проинформировали в региональном акимате.





Отмечается, что также поэтапно подключают к теплу дома частного сектора. К сегодняшнему дню подключены 3870 частных домов (68%).





Из 90 соцобъектов Экибастуза к теплоснабжению подключены 85, еще 5 объектов подключат сегодня до конца дня.





Аким области побывал на участке строительства нового резервного техводовода, где проверил ход проводимых работ. До конца октября подрядчик планирует уложить 6 из запланированных 12 км новых сетей. К сегодняшнему дню уложены уже 3 км. Завершат строительство в декабре.





Асаин Байханов отметил, что запуск теплоснабжения в Экибастузе на его особом контроле, и поручил всем коммунальным службам активизировать все ресурсы, обеспечив прохождение отопительного сезона в штатном режиме.



