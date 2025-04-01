Отстреливали прямо на улицах - зоозащитники Актобе недовольны методами местного отлова бродячих животных

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Актобе. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Зоозащитники Актобе недовольны методами местного отлова бродячих животных, - Зоозащитники Актобе недовольны методами местного отлова бродячих животных, сообщает газета "Актобе Таймс".





В городе несколько месяцев не могли провести конкурс на содержание отловленных животных, из-за этого их отстреливали прямо на улицах, а порой и на детских площадках во дворах многоэтажек (...) Зоозащитники, в числе которых Татьяна Острецова (общественница. - Прим. ред.), сообщили, что готовят заявление в прокуратуру по факту возможного нарушения закона "Об ответственном обращении с животными" и требуют наказать службы отлова за негуманные методы", - информирует издание.





По информации газеты, у Татьяны Острецовой несколько недель назад пропала собака. Тело животного с дротиком в шее обнаружил у себя в огороде сосед. Общественница полагает, что собаку умертвили намеренно.





Раньше они пользовались дитилином, естественно, там никакой мгновенной смерти быть не могло (...) Она в конце огорода лежала, то есть эта собака пробежала довольно большое расстояние. Считается, что препарат в дротиках должен обездвижить собаку для того, чтобы отвезти ее в приют, где она будет содержаться. На самом деле я уже неоднократно слышала и от защитников о том, что никакая дозировка не рассчитывается для собак разных размеров. Поэтому у них наступает паралич дыхательной мускулатуры и они погибают от удушья в страшных мучениях", - сообщила женщина.





Между тем другая актюбинка стала свидетелем жестокого обращения с бродячей собакой. По ее словам, во двор дома на проспекте Бейбитшилик, 5а, недавно нагрянула служба отлова и на глазах детей стреляла в мирно лежащую на детской площадке собаку.





Как сообщил главный специалист управления ветеринарии Актюбинской области Дин-Мухамед Батыршин, в Актобе в этом году не состоялся конкурс на содержание отловленных животных. Поэтому бродячих собак и кошек умерщвляют на месте.





У нас работа ведется по заявкам, которые мы должны отрабатывать обязательно, и также работы ведутся согласно графику, утвержденному руководителем службы отлова (...) Мы сами анализируем, проводим мониторинг. В районы, где у нас постоянно поступают заявки, мы отправляем отловщиков. Назначаем удобные даты, чтобы не было скопления людей, и дни, когда нет детей", - добавил Дин-Мухамед Батыршин.





Позже он заявил о том, что 20 марта конкурс на содержание бродячих животных состоялся, подписан договор с печально известным приютом "Ника Актобе", что находится в жилмассиве Кызылжар.





Напомним, в прошлом году блогер Сырым Иткулов в своем Telegram-канале опубликовал шокирующее кадры, на которых запечатлены тела мертвых животных в Косшы. По его словам, местные жители вызвали отлов, который устроил массовую расправу над питомцами. Комментируя это происшествие, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов заявил , что регион не располагает возможностями содержания бродячих животных.





С марта 2022 года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.





В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.



