Памятник воинам-казахстанцам установили в Ленинградской области

МИД РК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7МАЯ - Генеральный консул Казахстана в Санкт-Петербурге Бауыржан Досманбетов принял участие в торжественной церемонии открытия памятника воинам 314-й стрелковой дивизии, сформированной в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мероприятие прошло на Аллее Славы мемориального комплекса города Лодейное Поле Ленинградской области Российской Федерации. "У подножия памятника поисковики из поискового движения "Майдан жолы" заложили металлическую капсулу с горстью казахстанской земли", - рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

Церемония была приурочена к 80-летию 314-й стрелковой дивизии, сформированной в 1941 году в Петропавловске.

Как рассказали в ведомстве, более 70% её первоначального состава были жителями Северо-Казахстанской области. В составе дивизии было 777 человек начальствующего состава, 1 543 человек младшего начальствующего состава и 8611 рядовых.

Дивизия принимала участие в основных оборонительных и наступательных операциях Красной Армии в составе Ленинградского, Волховского и 1-го Украинского фронтов. За годы Великой Отечественной войны орденами награждены 3832, а боевыми медалями 4694 воина дивизии.

Во время открытия памятника состоялась передача останков красноармейца Ембергена Асаинова, призванного из Кзыл-Ординской области. Останки солдата были найдены российским поисковым отрядом "ОПОРА" в Кировском районе Ленинградской области. Останки бойца будут переданы внуку героя, проживающему в городе Байконуре, для захоронения с соответствующими воинскими почестями", - добавили в МИД.

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