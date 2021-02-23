Парковка возле Зеленого базара Алматы станет дороже с 1 марта

Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - С 1 марта 2021 года повысится тариф за парковку в зоне 1501 возле Зеленого базара Алматы, передает Kazakhstan Today.

С 1 марта 2021 года на территории зоны 1501 начнет свое действие дифференцированный тариф - стоимость одного часа на парковках вокруг рынка составит 150 тенге. Изменение коснется только зоны 1501 - это 317 парковочных мест", - проинформировали в организации по обслуживанию платных парковок Алматы AParking.

Дифференцированный тариф - это один из главных методов регулирования заполняемости парковок, который активно применяется в мегаполисах мира со второй половины ХХ века.

В компании рассказали, что суть дифференцированного тарифа в гибком ценообразовании парковки, которое зависит от спроса на парковочные места.

Чем выше спрос - тем выше стоимость парковки, чем ниже спрос - тем парковка дешевле. Задача метода - расчетным и опытным путем определить цену парковки исходя из задачи обеспечивать постоянную доступность 10-20% парковочного пространства", - рассказали в AParking.

В компании объяснили, что в 2020 году средняя длительность парковки вокруг рынка составила 3 часа, что в 2 раза больше, чем в районе других базаров с платными парковками). При этом средняя оборачиваемость одного парковочного места - 2,6 автомобиля в день. Уровень загруженности парковок вокруг рынка в пиковые часы 100%.

Текущий уровень загруженности крайне негативно сказывается на транспортной ситуации всего района - автовладельцы вынуждены дольше обычного искать свободные места, наматывая лишние километры и стимулируя пробки. Увеличение стоимости часа парковки практически никак не скажется на посетителях рынка, которые привыкли совершать короткие парковочные сессии, но станет стимулом для других автовладельцев не занимать дефицитные парковочные места на целый день без острой необходимости. Оставлять машину надолго около базара станет невыгодно, и часть трафика покинет проблемный участок, что вызовет целый ряд позитивных изменений", - добавили в компании.

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