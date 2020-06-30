"Партия открыта для всех". Байбек о внутрипартийной конкуренции в Nur Otan

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек рассказал о конкуренции внутри партии, передает Kazakhstan Today.

Прочитал статью американского эксперта Джесси Джейн Дафф в газете The Washington Times. Наши СМИ опубликовали ее полный перевод, политологи, журналисты и блогеры высказали свои мнения на этот счет. Нет необходимости пересказывать содержание материала. Сам факт публикации такой статьи в авторитетном издании США говорит о неподдельном интересе этой страны к общественно-политическим преобразованиям в регионе. Партия Nur Otan, осуществив масштабную перезагрузку и запустив собственные праймериз, демонстрирует последовательную приверженность демократии. Именно это отмечает американский эксперт", - написал первый зампред партии Nur Otan Бауыржан Байбек в Facebook .

По его словам, Казахстан с обретения независимости позиционирует себя как демократическое, правовое, социальное государство, и нынешние результаты либерализации общественно-политических отношений - заслуга Первого Президента, Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Они были изначально заложены в пяти институциональных реформах и 100 конкретных шагах, инициированных лидером партии Nur Otan еще 2015 году. Вопреки утверждениям небольшого круга "экспертов", переход на пропорциональную избирательную систему запустил процесс развития партийного поля, и на предстоящих выборах качество партийных списков будет играть ключевую роль", - сказал Байбек.

По поручению Елбасы в августе прошлого года Nur Otan запустила программу перезагрузки партии "Доверие. Диалог. Уверенность в будущем". Проведена большая работа по пилотному отбору в партийный кадровый резерв, активизирована работа депутатских фракций в мажилисе и маслихатах, повышена партийная ответственность на всех уровнях. Проведена масштабная "чистка рядов", оптимизированы многочисленные партийные комиссии и первичные организации, сокращено количество "фоновых" мероприятий. Выстроена эффективная система прямой коммуникации с населением через общественные приемные, включая онлайн-ресурсы партии. Доверие к партии в вопросах защиты прав населения, согласно исследованиям, находится на втором месте после суда.

Первый зампред отметил, что в рамках курса преемственности глава государства дал новый импульс процессам либерализации общественно-политической сферы страны в соответствии с концепцией "слышащего государства". За год были инициированы и внесены изменения в законодательство касательно выборов, снижен порог для политических партий, введены специальные квоты для женщин и молодежи, существенно смягчены условия организации и проведения мирных собраний, а также законодательно закреплен статус парламентской оппозиции.

В итоге сегодня в Казахстане по всем волновавшим политологов и экспертные круги вопросам политической модернизации проведены значительные преобразования, созданы условия для конкуренции партий, идей и позиций, что обеспечит эволюционное продвижение к демократии", - пояснил он.

По его словам, партию ждет внутрипартийный отбор кандидатов, который впервые пройдет в общестрановом масштабе. Задача праймериз - привлечь достойных и сильных лидеров для работы и сформировать народные партийные списки Nur Otan, где широко будут представлены активные женщины и молодежь.

Байбек подчеркнул, что конкурентный отбор повысит персональную ответственность кандидатов и позволит выявить авторитетных, пользующихся доверием избирателей лидеров, став своеобразным социальным лифтом по партийной линии.

Не случайно и американский, и наши эксперты отмечают важность публичных дебатов между участниками. Дебаты между потенциальными кандидатами позволят максимально вовлечь население в обсуждение как региональных, так и общенациональных проблем. Показательно, что некоторые ресурсы и авторы с удовольствием тиражируют и комментируют публикации негативного характера о нашей стране, но игнорируют такие статьи", - сказал он.

Отмечается, что эта публикация - одна из первых зарубежных оценок результатов либерализации общественно-политических процессов в Казахстане и перезагрузки партии Nur Otan в условиях транзита.

Заключения Дафф созвучны с конструктивными настроениями в нашем обществе. Недавно видные политологи, активисты выступили с заявлением о создании Лиги сторонников Nur Otan, цель которой - содействие проведению прозрачных праймериз. Мы приветствуем такие инициативы. Как только стабилизируется ситуация с пандемией, планируется проведение встречи с представителями Лиги, чтобы предметно обсудить их предложения", - проинформировал зампред.

Он также добавил, что партия открыта для всех, кто, разделяя ее ценности - укрепление государственной независимости, процветание Казахстана, примет участие в праймериз, внесет свои идеи и предложения по дальнейшему развитию страны.

Все необходимые условия для внутрипартийной конкуренции в правящей партии созданы", - заключил Байбек.

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