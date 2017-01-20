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Пассажирскому поезду сообщением Астана - Защита дано имя "Абай жолы"19.01.2017
Общество  13:30
Астана. 19 января. Kazakhstan Today - Скорому пассажирскому поезду сообщением "Астана-Защита" дано имя "Абай жолы", сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

Решение принято по инициативе широкой общественности города Семей Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в пресс-службе, в этом году исполняется 120 лет со дня рождения Мухтара Ауэзова.

Скорый поезд сообщением №67/68 Астана - Защита сформирован из вагонов отечественного производства "Тулпар-Тальго" и ходит ежедневно. Время в пути - 16 часов 30 минут.

В настоящее время по республиканским и межгосударственным маршрутам курсируют скорые поезда под названием "Алатау", "Акжайык", "Жетісу", "Сарайшык", "Аксункар" и др.
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