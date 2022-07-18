Пассажиры рейса Шымкент - Актау на сутки застряли в аэропорту

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НУР-СУЛТАН. 17 ИЮЛЯ - Ровно 80 лет назад началась Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года). Это одно из крупнейших сражений Второй мировой войны по размаху, длительности и количеству участников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По ее итогам немцы и их союзники из Италии, Румынии, Венгрии и Хорватии потеряли 1,5 миллиона солдат убитыми и ранеными, а примерно 90 тысяч нацистов, в том числе 24 генерала и 1 фельдмаршал, сдались в плен. Разгром гитлеровцев под Сталинградом коренным образом изменил ход войны и стал предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками, сообщает РИА Новости

По данным телеканала "Звезда" , с обеих сторон погибли более 2,5 миллиона человек. Но в апрельской директиве германского командования были куда более далеко идущие планы, а Сталинград в ней упоминался лишь вскользь.

У противника изначально было серьезное преимущество в людях и в технике. 1200 немецким самолетам мы могли противопоставить только 450. Но ценой неимоверных усилий советским бойцам удалось втянуть гитлеровцев в затяжные бои. В Сталинграде была смертельная схватка за каждый дом, подвал и даже ступеньки лестниц.

К противнику подходили максимально близко, порой стороны разделяли всего десятки метров. Это делалось специально - чтобы связать руки немецкой авиации, они порой избегали ударов, чтобы не попасть по своим. Сражались за каждый метр штыками и ножами. И такие расстояния, меньше ста метров, защитники города проходили за несколько суток. Командиры шутили - "немцев в этом доме не прописывают". Пятьдесят девять дней сержант Павлов и его товарищи держали оборону дома. Всего 25 человек против нескольких немецких дивизий. Сейчас в том самом подвале, где укрывалась группа Павлова, школьникам рассказывают об удивительном подвиге.

Штаб полка, штаб дивизии находился и, самое главное, здесь весь личный состав в землянках, не простреливаемых немцами. И дом Павлова был центром всей этой обороны", - объяснил президент Волгоградской региональной общественно-патриотической организации клуб "Сталинград" Игорь Коротков.

Все говорило за то, что выстоять советскому солдату в этом городе было невозможно, но сталинградцы не сдавались. В самые тяжелые дни работал и местный тракторный завод.

Когда шли уже бои на подступах к заводу, рабочие выпустили 250 танков Т-34, это огромное подспорье, их никуда не направляли, они тут же вступали в бой за Сталинград", - сказал военный историк Юрий Савченко.

Когда в почти полностью разрушенном городе стабильно с конвейера сходит военная техника, Паулюс не мог доложить Гитлеру, что Сталинград взят. Расставленные сейчас на гранитных постаментах башни Т-34 по всему Волгограду показывают линию максимального подхода фашистов к Волге и откуда потом, в ноябре 42-го, началось контрнаступление Красной Армии.

Мамаев курган - место высшего напряжения боев за Сталинград. На военно-топографических картах Великой Отечественной он значился как "Высота 102". Тот, кто ею владел, мог контролировать почти весь город, Заволжье и переправы через Волгу. В этом месте не останется ни одного живого места, не перекопанного взрывами снарядов и авиабомб. Все ключевые точки - как на ладони, включая стратегические заводы. Курган постоянно переходил из рук в руки. Бывшие офицеры вермахта в своих воспоминаниях будут писать, что после ураганного огня в воронках, где уже не должно быть ничего живого, снова и снова появляется русская пехота. Здесь установлены мемориальные плиты тем, кто показывал образцы мужества, как, например, снайпер-артиллерист Илья Шуклин.

Он отточил свое мастерство до совершенства, сколько снарядов из-за Волги, столько у фашистов горит танков. Пять снарядов - пять танков, десять - десять", - отметил военный историк Юрий Савченко.

Находки поисковиков в Ростовской области позволяют говорить, что Сталинградская битва началась еще за несколько дней до официально принятой даты, 17 июля. В местах, откуда до Сталинграда 3,5 часа езды на машине.

Отвага наших танкистов, пехотинцев из 600-го полка из 196-ой дивизии, которые тогда, 15 числа, начали занимать позиции у хутора Золотое... сражаться с немецкими танками... и эти героические соединения позволили задержать немецких танкистов", - рассказывает эксперт военно-исторического общества Андрей Кудряков.

Бои на Волге продолжались 6,5 месяца. Второго февраля 1943 года капитулировали остатки армии Паулюса. Девяносто тысяч немецких солдат попали в плен. Сдался и сам фельдмаршал. На тегеранской встрече Черчилль подарил Сталину меч, выкованный по указу британского короля Георга VI как символ восхищения мужеством нашего народа. Тогда советский солдат подарил всему миру веру в победу над фашизмом.

Как заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, СССР пришлось в одиночку добиваться победы в Сталинградской битве, несмотря на просьбы Москвы к союзникам открыть второй фронт, Вашингтон и Лондон предпочли наблюдать за тем, кто одержит победу.

Когда немцы начали наступление на юг, второй фронт в Западной Европе союзниками открыт так и не был, мы снова остались одни, что позволило врагу сосредоточить свои усилия на Сталинграде. При этом США и Великобритания заняли выжидательную позицию, поскольку не знали, как долго СССР сможет продержаться. В одной из самых страшных и кровопролитных битв ХХ века наши западные союзники предпочли "поучаствовать" в роли наблюдателей", - отметил Мягков.

Историк напомнил, что накануне Сталинградской битвы, к которой СССР подошел в тяжелом положении, потерпев болезненные поражения в Крыму и под Харьковом в 1942 году, Москве была крайне необходима помощь союзников на поле боя.

Для того чтобы договориться об открытии второго фронта, Советский Союз пошел на беспрецедентно рискованный шаг, отправив наркома иностранных дел Вячеслава Молотова в Великобританию и США на переделанном в пассажирский самолет бомбардировщике Пе-8. Полет оказался сложным, так как самолет летел без маркировки через вражескую территорию и его могли сбить. Кроме того, машина чуть не упала в воду на пути к США.

Уже сам факт того, что советское руководство пошло на такой риск, говорит, насколько нам было важно вступление союзников в войну. Молотову, в принципе, удалось "дожать" Рузвельта и достигнуть взаимопонимания - американский президент уверил его, что союзники откроют второй фронт в 1942 году. То же самое ему сказал и Черчилль, который, впрочем, не хотел себя связывать какими-либо формальными обязательствами. По факту же нам пришлось рассчитывать лишь на свои силы", - подчеркнул Мягков.