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Пассажиры рейса Шымкент - Актау на сутки застряли в аэропорту

17.07.2022, 12:45 15671
Пассажиры рейса Шымкент - Актау на сутки застряли в аэропорту
Фото: unsplash.com
ШЫМКЕНТ. 17 ИЮЛЯ - Авиакомпания FlyArystan сутки переносила рейс из Шымкента в Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам пассажиров рейса Шымкент - Актау авиакомпании FlyArystan, изначально вылет должен был состояться 15 июля в 20.10. Вскоре его назначили на 02.50. По некоторым техническим причинам рейс снова перенесли, уже на 5 утра, пишет lada.kz
 
По приведенным данным, из 171 пассажира 70 человек сдали билеты обратно.
 
Уточняется, что после высказываний недовольств людьми на место прибыла полиция. Однако никаких действий стражи порядка не предприняли.
 

С пассажирами все же встретились представители авиакомпании. Они предоставили им талоны на еду на сумму 1800 тенге, а также места в гостинице", - сообщает издание.

 
Далее рейс Шымкент - Актау вновь перенесли на 23.50. 
 
В связи с многочисленными обращениями пассажиров в соцсетях по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan КГА МИИР РК и Авиационной администрацией Казахстана будет проведено соответствующее расследование.
 

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Житель Кокшетау получил шесть лет за заведомо ложные показания

17.07.2022, 19:55 6461
КОКШЕТАУ. 17 ИЮЛЯ - Жителю Кокшетау присудили 6 лет лишения свободы за дачу заведомо ложных показаний в зале суда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Граждане, будучи предупрежденными об уголовной ответственности, зачастую меняют свои показания в суде. Так и житель Кокшетау К., несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и данную им клятву, находясь в зале суда, в ходе допроса в качестве свидетеля дал заведомо ложные показания по уголовному делу тяжкой категории", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области.

 
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 420 УК РК (Заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего либо заключения эксперта, специалиста в суде либо в ходе досудебного расследования, а равно заведомо неправильный перевод, сделанный переводчиком в тех же случаях, а также при исполнении исполнительных документов).
 
По результатам расследования гражданину К. судом назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.
 
По информации областной прокуратуры, в последние годы участились случаи, когда свидетель или даже потерпевший дает ложные показания, чтобы как-то помочь своим знакомым избежать ответственности, облегчить их участь при назначении наказания.
 
Ложность показаний заключается в искажении сообщаемых сведений, имеющих значение для решения конкретного дела, а также отрицании фактов, имевших место в действительности. Как итог, возможно осуждение невиновных и, напротив, освобождение от ответственности лиц, действительно совершивших преступление.
 

80 лет назад началась Сталинградская битва

17.07.2022, 14:48 13666
80 лет назад началась Сталинградская битва
Фото: vk/War Thunder
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮЛЯ - Ровно 80 лет назад началась Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года). Это одно из крупнейших сражений Второй мировой войны по размаху, длительности и количеству участников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По ее итогам немцы и их союзники из Италии, Румынии, Венгрии и Хорватии потеряли 1,5 миллиона солдат убитыми и ранеными, а примерно 90 тысяч нацистов, в том числе 24 генерала и 1 фельдмаршал, сдались в плен. Разгром гитлеровцев под Сталинградом коренным образом изменил ход войны и стал предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками, сообщает РИА Новости.
 
По данным телеканала "Звезда", с обеих сторон погибли более 2,5 миллиона человек. Но в апрельской директиве германского командования были куда более далеко идущие планы, а Сталинград в ней упоминался лишь вскользь.
 
У противника изначально было серьезное преимущество в людях и в технике. 1200 немецким самолетам мы могли противопоставить только 450. Но ценой неимоверных усилий советским бойцам удалось втянуть гитлеровцев в затяжные бои. В Сталинграде была смертельная схватка за каждый дом, подвал и даже ступеньки лестниц.
 
К противнику подходили максимально близко, порой стороны разделяли всего десятки метров. Это делалось специально - чтобы связать руки немецкой авиации, они порой избегали ударов, чтобы не попасть по своим. Сражались за каждый метр штыками и ножами. И такие расстояния, меньше ста метров, защитники города проходили за несколько суток. Командиры шутили - "немцев в этом доме не прописывают". Пятьдесят девять дней сержант Павлов и его товарищи держали оборону дома. Всего 25 человек против нескольких немецких дивизий. Сейчас в том самом подвале, где укрывалась группа Павлова, школьникам рассказывают об удивительном подвиге.
 

Штаб полка, штаб дивизии находился и, самое главное, здесь весь личный состав в землянках, не простреливаемых немцами. И дом Павлова был центром всей этой обороны", - объяснил президент Волгоградской региональной общественно-патриотической организации клуб "Сталинград" Игорь Коротков.

 
Все говорило за то, что выстоять советскому солдату в этом городе было невозможно, но сталинградцы не сдавались. В самые тяжелые дни работал и местный тракторный завод.
 

Когда шли уже бои на подступах к заводу, рабочие выпустили 250 танков Т-34, это огромное подспорье, их никуда не направляли, они тут же вступали в бой за Сталинград", - сказал военный историк Юрий Савченко.

 
Когда в почти полностью разрушенном городе стабильно с конвейера сходит военная техника, Паулюс не мог доложить Гитлеру, что Сталинград взят. Расставленные сейчас на гранитных постаментах башни Т-34 по всему Волгограду показывают линию максимального подхода фашистов к Волге и откуда потом, в ноябре 42-го, началось контрнаступление Красной Армии.
 
Мамаев курган - место высшего напряжения боев за Сталинград. На военно-топографических картах Великой Отечественной он значился как "Высота 102". Тот, кто ею владел, мог контролировать почти весь город, Заволжье и переправы через Волгу. В этом месте не останется ни одного живого места, не перекопанного взрывами снарядов и авиабомб. Все ключевые точки - как на ладони, включая стратегические заводы. Курган постоянно переходил из рук в руки. Бывшие офицеры вермахта в своих воспоминаниях будут писать, что после ураганного огня в воронках, где уже не должно быть ничего живого, снова и снова появляется русская пехота. Здесь установлены мемориальные плиты тем, кто показывал образцы мужества, как, например, снайпер-артиллерист Илья Шуклин.
 

Он отточил свое мастерство до совершенства, сколько снарядов из-за Волги, столько у фашистов горит танков. Пять снарядов - пять танков, десять - десять", - отметил военный историк Юрий Савченко.

 
Находки поисковиков в Ростовской области позволяют говорить, что Сталинградская битва началась еще за несколько дней до официально принятой даты, 17 июля. В местах, откуда до Сталинграда 3,5 часа езды на машине.
 

Отвага наших танкистов, пехотинцев из 600-го полка из 196-ой дивизии, которые тогда, 15 числа, начали занимать позиции у хутора Золотое... сражаться с немецкими танками... и эти героические соединения позволили задержать немецких танкистов", - рассказывает эксперт военно-исторического общества Андрей Кудряков.

 
Бои на Волге продолжались 6,5 месяца. Второго февраля 1943 года капитулировали остатки армии Паулюса. Девяносто тысяч немецких солдат попали в плен. Сдался и сам фельдмаршал. На тегеранской встрече Черчилль подарил Сталину меч, выкованный по указу британского короля Георга VI как символ восхищения мужеством нашего народа. Тогда советский солдат подарил всему миру веру в победу над фашизмом.
 
Как заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, СССР пришлось в одиночку добиваться победы в Сталинградской битве, несмотря на просьбы Москвы к союзникам открыть второй фронт, Вашингтон и Лондон предпочли наблюдать за тем, кто одержит победу.
 

Когда немцы начали наступление на юг, второй фронт в Западной Европе союзниками открыт так и не был, мы снова остались одни, что позволило врагу сосредоточить свои усилия на Сталинграде. При этом США и Великобритания заняли выжидательную позицию, поскольку не знали, как долго СССР сможет продержаться. В одной из самых страшных и кровопролитных битв ХХ века наши западные союзники предпочли "поучаствовать" в роли наблюдателей", - отметил Мягков.

 
Историк напомнил, что накануне Сталинградской битвы, к которой СССР подошел в тяжелом положении, потерпев болезненные поражения в Крыму и под Харьковом в 1942 году, Москве была крайне необходима помощь союзников на поле боя.
 
Для того чтобы договориться об открытии второго фронта, Советский Союз пошел на беспрецедентно рискованный шаг, отправив наркома иностранных дел Вячеслава Молотова в Великобританию и США на переделанном в пассажирский самолет бомбардировщике Пе-8. Полет оказался сложным, так как самолет летел без маркировки через вражескую территорию и его могли сбить. Кроме того, машина чуть не упала в воду на пути к США.
 

Уже сам факт того, что советское руководство пошло на такой риск, говорит, насколько нам было важно вступление союзников в войну. Молотову, в принципе, удалось "дожать" Рузвельта и достигнуть взаимопонимания - американский президент уверил его, что союзники откроют второй фронт в 1942 году. То же самое ему сказал и Черчилль, который, впрочем, не хотел себя связывать какими-либо формальными обязательствами. По факту же нам пришлось рассчитывать лишь на свои силы", - подчеркнул Мягков.

 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье

17.07.2022, 09:49 19441
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮЛЯ - Погоду на большей территории Казахстана будет определять северо-западный циклон, в связи с чем пройдут дожди, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На севере, востоке синоптики прогнозируют сильные дожди, ожидаются гроза, град, усиление ветра, на севере, востоке - шквал, ночью и утром на севере - туман. 
 
Как сообщает РГП "Казгидромет", только на юге страны отрог антициклона по-прежнему сохранит погоду без осадков. Днем на юге ожидается пыльная буря. 
 
Днем на большей территории Алматинской, Жетысуской, Туркестанской, Атырауской областей, днем в Улытауской, Кызылординской, Жамбылской областях, на юге Актюбинской, Карагандинской областей ожидается сильная жара.
 
На большей территории Мангистауской области, на юге Атырауской области днем также сохраняется очень сильная жара. 
 
РГП "Казгидромет" предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности на большей территории Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областей, на юге Жамбылской, Мангистауской областей, в южной половине Костанайской области.
 

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

16.07.2022, 20:30 34936
Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматы, Акмолинской, Жетысуской, Алматинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 17 июля в Акмолинской области на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью на севере, востоке ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане 17 июля временами гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
17 июля днем на севере и востоке Жетысуской области ожидается сильная жара - 35-37 градусов. 
 
17 июля днем на юге и севере Алматинской области ожидается сильная жара - 35-37 градусов. 
 
В Алматы 17 июля днем ожидается сильная жара - 36 градусов.
 
17 июля днем на юге Актюбинской области сохраняется сильная жара - 35-38 градусов.
 
17 июля ночью на севере, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на севере, западе области 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 35 градусов. 
 
17 июля ночью на северо-западе, севере, северо-востоке, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на северо-западе, севере, северо-востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на северо-западе, севере, северо-востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 17 июля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 40-42 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
17 июля на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 17-18 июля в Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность Днем 17-18 июля на юге региона ожидается очень сильная жара - 42 градуса. 
 
Днем 17-19 июля на юге Мангистауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем 17-19 июля на большей части региона сохраняется очень сильная жара - 40-45 градусов.
 
17 июля на западе, востоке, юге Павлодарской области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 

Открылся детский военно-патриотический лагерь "Жас сарбаз"

16.07.2022, 17:50 40091
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - Для детей военнослужащих и гражданского персонала на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Ботагоз" в Щучинске и учебно-тренировочного центра Центрального спортивного клуба Министерства обороны в Алматинской области начинают работу военно-патриотические детские лагеря "Жас сарбаз", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На недельный летний отдых в Щучинско-Боровскую курортную зону прибыла группа ребят от 12 до 14 лет из отдаленных гарнизонов. В их числе - участники республиканских соревнований по различным видам спорта, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 
В церемонии открытия первой смены военно-патриотического детского лагеря "Жас сарбаз" принял участие заместитель начальника Генерального штаба - начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев.
 

В военно-патриотическом лагере "Жас сарбаз" вы не только отдохнете, приобретете друзей, но и получите новые знания и умения, необходимые будущим защитникам Отечества. Вы должны быть здоровыми, крепкими, подтянутыми и, конечно же, горячо любить свою Родину", - сказал, обращаясь к ребятам, генерал-майор Серик Бурамбаев.

 
В Год детей специалисты департамента воспитательной и идеологической работы совместно с Национальным военно-патриотическим центром Вооруженных сил и Центральным спортивным клубом подготовили насыщенную программу. Она включает культурно-досуговые и спортивные мероприятия, походы и экскурсии.
 
Подростки получат уроки ориентирования на местности и выживания в лесу, научатся устанавливать палатку из подручных материалов, готовить пищу в походных условиях.
 
На днях откроет свои двери военно-патриотический детский лагерь и в Алматинской области. Здесь для воспитанников также подготовлена насыщенная программа на две недельные смены. Для них будут организованы экскурсии по Алматы, посещение зоопарка и дельфинария, концерты, конкурсы и встречи с именитыми спортсменами-олимпийцами Центрального спортивного клуба.
 
Также запланирован выезд в учебно-тренировочный центр ЦСК в поселке Панфилово, где квалифицированные инструкторы проведут занятия по преодолению полосы препятствий, мастер-классы в веревочном парке, покажут упражнения на спортивных снарядах.
 
Как отмечают родители, активный отдых на природе дает положительные результаты. Подростки закаляются физически, учатся быть самостоятельными и развивают свой творческий потенциал.
 

Синоптики предупредили жителей ряда регионов о сильной жаре

15.07.2022, 21:22 63746
Синоптики предупредили жителей ряда регионов о сильной жаре
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане, Шымкенте, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, Акмолинской, Актюбинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 16 июля в Атырауской области сохраняется сильная жара - 35-37 градусов, на юге области очень сильная жара - 40 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
16 июля днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара - 35-38 градусов. На юго-востоке, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
16 июля в северной половине Костанайской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью при грозе порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на севере, востоке области порывы 23 метра в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара - до 36 градусов, на юге области очень сильная жара - 40 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. 
 
16-17 июля на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 41-43 градуса. 
 
В Шымкенте днем 16-17 июля ожидается сильная жара - 40 градусов.
 
16 июля ночью на западе, севере, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области ожидается сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на южный, на западе, севере области 15-20 метров в секунду. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.
 
16 июля днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается ветер северо-западный, северный, порывы 15 метров в секунду. На юге области сохраняется сильная жара - 35-37 градусов.
 
В Нур-Султане 16 июля утром и днем ожидается гроза.
 
Днем 16 июля в Кызылординской области ожидается сильная жара - 43 градуса. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
16 июля днем на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 18 метров в секунду. 
 
16 июля днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на западе области сильный дождь. На севере, западе, юге области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный, днем на севере, западе, юге области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 16 июля в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. 16-18 июля ветер северо-восточный, сутки 16, днем 17-18 июля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Днем на юге, западе, севере области ожидается сильная жара, 16 июля - 39 градусов, 17-18 июля - до 41 градуса. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 16-18 июля.
 

В Алматы ограничили скорость электросамокатов и изменили правила их аренды

15.07.2022, 20:49 63336
В Алматы ограничили скорость электросамокатов и изменили правила их аренды
АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - В связи с многочисленными жалобами жителей города на нерегулируемое движение электросамокатов и отсутствие конкретных правил их использования, в том числе парковки, акимат Алматы инициировал работу по регулированию деятельности сервисов по аренде электросамокатов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате были проведены встречи с представителями четырех крупнейших компаний, которые занимают 100% рынка аренды электросамокатов Алматы. В ходе обсуждений в интересах жителей города был заключен соответствующий меморандум для обеспечения безопасности участников дорожного движения в Алматы, сообщает пресс-служба акимата.
 
Согласно меморандуму, в городе скорость электросамокатов ограничивается до 25 км/ч с помощью приложений, ужесточаются возрастные требования - арендовать электросамокаты смогут только лица старше 16 лет.
 
Операторы также будут следить за тем, чтобы электросамокаты не находились в непосредственной близости у входов в метро, возле общественных зданий, на газонах, проезжей и пешеходной части. В городе также будут разработаны специальные парковки. До конца следующего года в городе планируется обустроить 3000 парковочных мест.
 
Новые правила вступят в силу в течение одного месяца с момента подписания меморандума - до 15 августа.
 

Новые авиамаршруты открываются между Казахстаном и Россией

15.07.2022, 18:45 63286
Новые авиамаршруты открываются между Казахстаном и Россией
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Российской Федераций проработан вопрос открытия двух новых маршрутов по направлениям Алматы - Красноярск и Нур-Султан - Красноярск, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Российская авиакомпания "Россия" начиная с 16 июля планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Красноярск с частотой 4 рейса в неделю по понедельникам, средам, четвергам и субботам, а также с 17 июля по маршруту Нур-Султан - Красноярск с частотой 3 рейса в неделю по четвергам, субботам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа SU-95, сообщает пресс-служба КГА МИИР РК.
 
В комитете подчеркнули, что открытие новых рейсов между Казахстаном и Россией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.
 
Билеты доступны на официальном сайте авиакомпании.
 

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