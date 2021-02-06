Пациенты жалуются на грубость сотрудников отдела МСЭ в Талгаре

Талдыкорган. 5 февраля. Kazakhstan Today - Территориальный департамент Комитета труда социальной защиты и миграции по Алматинской области проведет служебное расследование в отношении сотрудников отдела медико-социальной экспертизы №4 города Талгара, передает Kazakhstan Today.

Проверка инициирована на основе жалоб услугополучателей отдела МСЭ №4 на грубое обращение сотрудников с ними. В ходе рассмотрения каждого случая будут использованы аудио- и видеозаписи, производимые на оборудовании, установленном во всех отделах МСЭ", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Ранее отделом методологии и контроля департамента были освидетельствованы по обжалованию 5 граждан, которые проходили освидетельствование в отделе МСЭ №4 и не были признаны инвалидами.

По итогам рассмотрения обжалованных случаев было признано, что заключения были обоснованы, так как при объективном осмотре и анализе медицинских документов у рассматриваемых граждан не было выявлено стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности", - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что, согласно правилам проведения медико-социальной экспертизы, экспертные заключения в отделе МСЭ выносятся на основании объективного осмотра, анализа представленных медицинских документов, оформляемых медицинской организацией, в которой обслуживается гражданин, подавший документы на освидетельствование МСЭ. За полноту обследований, проведение лечебных и реабилитационных мероприятий, своевременность и обоснованность направления пациентов на МСЭ несет ответственность врачебно-консультационная комиссия медицинской организации.

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