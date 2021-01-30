Казахстанцы продолжают жаловаться "на все круги ада" при прохождении ВТЭК

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - Ранее житель Алматы Рустем Галиев рассказал о том, с какими трудностями и унижениями ему пришлось столкнуться при оформлении инвалидности. Через такие же сложности проходят тысячи казахстанцев, что подтверждают постоянные жалобы и просьбы изменить процедуру проведения врачебно-трудовой экспертной комиссии (ВТЭК).

После того как агентство Kazakhstan Today опубликовало историю Рустема Галиева , в редакцию пришло письмо от читательницы, которая также не согласна с действующими правилами получения и подтверждения инвалидности. Жительница Шымкента 1,5 года назад перенесла операцию на сердце по замене митрального и аортального клапанов на искусственные, механические.

Первый год мне дали II группу инвалидности со словами, что в дальнейшем мне ее снимут. Сейчас сняли II группу, поставили III группу, аргументируя это тем, что клапаны работают. То есть в учет не берется, что у меня есть сопутствующее заболевание - ревматизм, которое деформирует данные клапаны. В расчет не берется образ жизни, где сидишь на пожизненном приеме лекарств", - пишет читательница, отмечая, что после такой операции самочувствие уже не может быть хорошим, как при здоровом сердце.

При этом в письме подчеркивается, что во время прохождения комиссии "сотрудники ВТЭКа мнят себя богами". "Мы, инвалиды, проходим через все круги ада и унижения. Когда ж это все прекратится, когда на наши заболевания обратят серьезное внимание?" - указывается в письме.

Также читательница подняла и другую острую проблему. Чтобы подтвердить комиссии серьезность своего заболевания многие инвалиды за месяц перестают пить назначенные им препараты. Это не только приводит к ухудшению самочувствия, но и несет риск смерти человека.

По словам читательницы, на такой шаг люди идут, "чтобы показать этой структуре, что мы реально инвалиды и без препаратов нам не жить!"

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