Пенсионеры и кандасы могут предъявлять свои удостоверения в электронном виде

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - "Центр развития трудовых ресурсов" и АО "Национальные информационные технологии" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан" расширили список цифровых документов. Теперь в приложении eGovMobile доступны удостоверение пенсионера и удостоверение кандаса , передает Kazakhstan Today.

Сервис будет полезен тем, кто не имеет при себе оригинала документа. Владелец удостоверения (пенсионера или кандаса) может предъявить его по месту требования либо поделиться своим электронным документом посредством мессенджеров в телефоне. Кроме того, цифровые документы имеют функцию открытия доступа с помощью QR-кода, что поможет выполнить запрашивающую документ, убедиться в его подлинности, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Сейчас большинство жителей Казахстана не представляет жизни без смартфона в кармане, поэтому использование цифровых документов удобнее, так как доступ к смартфону есть всегда. Нет необходимости носить с собой бумажные документы", - сказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

На сегодняшний день в сервисе доступны электронные удостоверения личности, свидетельства о регистрации брака, дипломы об образовании, свидетельства о рождении ребенка, студенческие билеты и другие документы.

До конца года планируется реализовать социальный идентификатор - это единый цифровой документ, отражающий социальные статусы. В ближайшем будущем в цифровой формат будут переведены документы получателей адресной социальной помощи и другие. Со временем мы сможем совсем отказаться от бумажных версий документов", - добавил Ербол Оспанов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства