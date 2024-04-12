11.04.2024, 16:26 13011
Перенос выходных дней планируется на майские праздники в Казахстане
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством труда и социальной защиты населения подготовлен проект приказа "О переносе дня отдыха в 2024 году".
Как рассказали в пресс-службе Минтруда, документ предусматривает перенос дня отдыха с субботы, 4 мая, на среду, 8 мая, текущего года. Таким образом, на майские праздники казахстанцы отдохнут три дня подряд - 7, 8, 9 мая.
Также напомним, что праздничным днем является 1 мая, который в этом году выпадает на среду.
Как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году.
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10.04.2024, 15:03 40661
Как пострадавшим от паводков казахстанцам получить компенсацию потерь - порядок действий
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве Казахстана разъяснили, как гражданам, понесшим потери от ЧС природного характера, получить возмещение вреда.
Правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, утверждены постановлением правительства от 19 декабря 2014 года.
Алгоритм:
1. Пострадавшие, понесшие материальный ущерб, в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС представляют в местный исполнительный орган (акимат) заявление о возмещении материального ущерба.
В случае невозможности личного обращения пострадавшего, с заявлением о возмещении причиненного вреда (ущерба) могут обратиться его родственники или иные лица на основании доверенности, а также законные представители в случае, если пострадавший является несовершеннолетним.
К заявлению о возмещении причиненного ущерба прилагаются: копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего лица; перечень утраченного и/или испорченного имущества пострадавшего с момента возникновения ЧС природного характера или в период ликвидации ЧС.
2. Регистрацию заявлений и документов осуществляет местный исполнительный орган (акимат) в журнале регистрации заявлений о возмещении материального ущерба с выдачей пострадавшему расписки, подтверждающей принятие документов.
3. Заявление о возмещении материального ущерба рассматривается в течение 15 рабочих дней с даты поступления в местный исполнительный орган (акимат) документов.
4. Местный исполнительный орган (акимат) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку (должен быть доступ к имуществу заявителя) размера причиненного ущерба у оценщика. Пострадавший определяет время и место проведения оценки, после пострадавший должен быть ознакомлен с отчетом об оценке.
5. После вынесения заключения оценщиком в течение 3 рабочих дней местным исполнительным органом (акимат) принимается решение о выделении средств, согласованное с уполномоченным органом по исполнению бюджета области, города республиканского значения, столицы, района и города областного значения.
6. Выплата осуществляется пострадавшим в течение 30 календарных дней после принятия соответствующего решения.
В правительстве отметили, что для полноценной и качественной оценки имущества работа экспертов будет начата после стабилизации паводковой обстановки и полного отвода воды с домов и придворовых территорий. Местным исполнительным органам поручено продлить сроки приема заявлений в случае необходимости.
10.04.2024, 08:29 48611
Жителей Северо-Казахстанской области эвакуируют из паводкоопасных районов Дополнено
Фото: primeminister.kz
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Петропавловск. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области паводковая ситуация остается сложной. Большая вода идет по реке Есиль, на Сергеевском водохранилище зафиксирован абсолютный рекорд перелива - 4 метра 25 сантиметров. Жителей эвакуируют из паводкоопасных районов. Об этом сообщил аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов.
Большая вода угрожает населенным пунктам вдоль берега реки Есиль. Ориентировочно через день-два вода достигнет областного центра. Под угрозой подтопления села Пребрежное и Тепличное, поселок Заречный", - сказал аким.
Он отметил, что в сторону Петропавловска движется огромный поток воды.
Проводится эвакуация жителей поселка Заречный, дома которых находятся в зоне подтопления. Жителей прошу с пониманием отнестись и не игнорировать требования паводкового периода", - сказал Нурмухамбетов.
Дополнено 10.04.2024, 12.20
В Северо-Казахстанской области наполняемость Сергеевского водохранилища продолжает снижаться, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций заместитель акима региона Канат Дузелбаев.
По его словам, наполняемость составляет 179,5%, перелив - 412 сантиметров.
Подтопленными остаются 76 домов из 103. Эвакуировано 676 человек, возвращены домой 44 человека", - добавил он.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил мобилизовать все силы для борьбы с паводком в СКО.
09.04.2024, 20:34 67376
В Атырау бизнесмены завышали цены на продукты во время ЧС
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Атырау. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау к ответственности привлечены два предпринимателя, которые необоснованно завышали цены на продукты.
Как сообщили в оперативном штабе по ЧС Атырауской области, департамент торговли и защиты прав потребителей по региону привлек предпринимателей к административной ответственности за повышение цен на социально значимые продовольственные товары.
С 2 по 8 апреля одна торговая сеть и один субъект розничной торговли были привлечены к ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 204-4 Кодекса об административных правонарушениях.
08.04.2024, 20:47 100566
Более 20 директоров школ наказали в Мангистауской области
Защищены права 16 607 учащихся
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Актау. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Бейнеуского района провела в районных школах проверки в сфере обеспечения безопасности детей, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В ходе проверки компьютерных классов установлено, что школьники имели беспрепятственный доступ в интернет.
В архиве поисковой системы браузера обнаружены просмотры вредного контента, в том числе букмекерской конторы.
В компьютерах не установлены так называемый детский фильтр, программы автоматического обнаружения и блокировки подозрительных ресурсов по ключевым словам.
Для устранения выявленных нарушений законности прокуратурой внесен акт надзора в департамент по обеспечению качества в сфере образования области.
По результатам 24 директора образовательных учреждений привлечены к административной ответственности, ограничен доступ к опасным ресурсам, защищены права 16 607 учащихся.
В конце февраля прокуроры Карагандинской области в ходе проверки школ региона установили факты открытого доступа учащихся к деструктивной и запрещенной информации.
08.04.2024, 16:59 107736
Kaspi.kz передал еще 500 миллионов тенге на помощь пострадавшим при паводках
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ситуация с паводками в ряде областей остается сложной. Тысячи семей находятся в пунктах временного размещения. Сегодня Kaspi.kz дополнительно выделяет 500 миллионов тенге.
Деньги будут направлены Общественному фонду Biz Birgemiz Qazaqstan на ремонт дорог, обеспечение работы спасательных вертолетов, закуп генераторов, насосов, надувных лодок и медикаментов.
Председатель ОФ Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Қайрат:
Я лично нахожусь в областях, пострадавших от паводков. Вижу, каковы масштабы бедствия. Мы единственный фонд, который предоставляет технику во всех регионах, пострадавших от паводков. Нам нужны генераторы, насосы, лодки надувные, большие моторные лодки, фонари, лопаты, мешки. Мы смогли оплатить часть стоимости, остальную технику нам предоставили в долг. Понимая, что средства нужны уже сейчас, мы снова обратились с просьбой о дополнительной помощи к Kaspi.kz. Нам нужны были 500 миллионов тенге на оплату выставленных счетов. Мы благодарны каждому казахстанцу за ваши пожертвования и Kaspi.kz за то, что постоянно на связи с нами и оказывают всю необходимую помощь. Эта помощь бесценна, и мы сможем продолжать помогать пострадавшим семьям!"
Общественный фонд Biz Birgemiz Qazaqstan был создан в 2020 году. Фонд оказывал помощь казахстанцам во время пандемии Covid-19, помогал пострадавшим при ЧС в Арыси, при пожарах в Семее, оказывает постоянную поддержку семьям с особенными детьми.
В конце марта команда Kaspi организовала онлайн-сервис в приложении Kaspi.kz. Каждый неравнодушный казахстанец может перечислить средства фонду Biz Birgemiz Qazaqstan для помощи пострадавшим. На данный момент фонду уже поступило более 145 миллионов тенге от более чем 100 тысяч казахстанцев.
Kaspi.kz также помогает своим любимым клиентам и партнерам и предоставляет отсрочки и списания по кредитам, кому это необходимо. Kaspi.kz внимательно следит за ситуацией и будет продолжать оказывать помощь.
08.04.2024, 16:39 106181
Более 553 тонн гуманитарной помощи собрали волонтеры для пострадавших от паводков
В общей сложности в регионах задействовано около 25 тыс. волонтеров
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 553 тонн гуманитарной помощи собрано волонтерами для пострадавших от паводков, сообщили в Министерстве культуры и информации Казахстана.
Волонтеры продолжают работать в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской областях, области Абай. Они оказывают помощь пострадавшим в пунктах эвакуации, укрепляют береговые линии, работают в пунктах сбора гуманитарной помощи.
В общей сложности в регионах задействовано около 25 тысяч волонтеров.
В городах Алматы, Астане, Шымкенте, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях, области Жетысу собрано более 553,4 тонны гуманитарной помощи. Из них более 370 тонн уже доставлено в регионы", - рассказали в ведомстве.
На базе региональных фронт-офисов волонтеров созданы колл-центры. Для общей координации помощи пострадавшим и распределения волонтеров действует единый контакт-центр +7 708 706 4242", - напомнили в Минкультуры.
Напомним, 15 фур с гуманитарной помощью прибыли в Казахстан из Кыргызстана. Груз будет направлен жителям Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской области.
08.04.2024, 13:54 113201
Пенсионер-крановщик спас Актобе от потопа
Фото: кадр из видео
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Актобе. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пенсионер-крановщик из Актобе помог родному городу справиться с внештатной ситуацией, сообщает пресс-служба правительства.
Шынгыстау Абдиев - техник-механик по специальности, 36 лет проработал на Актюбинском водохранилище крановщиком. В декабре прошлого года вышел на пенсию. Когда в регионе начались паводки, именно его профессионализм и опыт помогли справиться с внештатной ситуацией и спасти город от затопления", - говорится в сообщении.
Ранее в период паводков специалисты "Казводхоза" открывали только один шлюз на плотине. Всего их пять, пропускная способность каждого достигает 600 м³/с. В связи с огромным притоком воды 28 марта было принято решение о сбросе воды до 1000 м³/с. Для открытия второго затвора необходимо было передвинуть козловой кран. Машина, которая весит 126 тонн и передвигается по рельсам, оказалась в неисправном состоянии.
Когда специалисты начали кран запускать, заклинило тормозные колодки и сцепились рельсы. Время позднее, вода каждый час поднимается, а передвинуть кран ко второму затвору у нас все не получается. Стал спрашивать, есть ли опытные специалисты, которые могут сейчас помочь. Рекомендовали Шынгыстау Кибашулы. Он сразу откликнулся на нашу просьбу: приехал и в течение получаса помог устранить неполадки. Сам сел за кран и открыл второй затвор. Таким образом нам удалось вовремя сбросить нужный объем воды и не дать ей перелиться из водохранилища на город", - рассказал руководитель "Казводхоза" по Актюбинской области Ринат Шауенов.
По словам Шынгыстау Абдиева, она впервые видел, чтобы вода прибывала с такой скоростью.
За 12 часов водохранилище заполнилось. В 1993 году, помню, скорость была 1250 м³/с, но в этот раз - 1700 м³/с. Буквально за 2-3 часа нам удалось быстро спустить воду. Вовремя все успели сделать и отрегулировать", - отметил мастер.
Специалиста сразу же пригласили вернуться в "Казводхоз". С 29 марта он приступил к работе крановщика. Опыт и мастерство будет передавать молодым коллегам. Дело отца продолжает и один из трех сыновей, который сейчас тоже работает в водной отрасли.
Напомним, сегодня режим ЧС объявили еще в одном районе Актюбинской области - Иргизском.
В целом по Казахстану режим ЧС сохраняется в 10 областях: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Абайской и Улытауской областях. При этом, по словам экспертов, пик паводков еще не пройден.
Число эвакуированных из зон подтоплений в Казахстане превысило уже 76 тысяч человек.
08.04.2024, 08:41 115181
Паводки в Казахстане: ограничено движение транспорта в семи областях
Фото: t.me/qazavtojol
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с паводками ограничено движение транспорта на 14 автодорогах республиканского значения в Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях на протяженности 679 километров. Об этом сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол".
В связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на семи участках общей протяженностью 3206 метров в четырех областях (Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области)", - говорится в сообщении компании.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 305 единиц техники и 357 человек.
Как сообщалось ранее, министром водных ресурсов инициирован запрет на передвижение большегрузных автомобилей через мостовой переход по гребню Сергеевского, Петропавловского и Каратомарского водохранилищ.
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Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?