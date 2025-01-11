10.01.2025, 11:55 37276
Первый чемпионат профессионального мастерства TurkісSkills пройдет в Актау
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане впервые в этом году пройдет чемпионат профмастерства TurkісSkills среди тюркоязычных стран, направленный на повышение профессионального мастерства будущих рабочих специалистов, сообщает Министерство просвещения РК.
Данное мероприятие станет одним из ключевых в рамках объявленного главой государства Года рабочих профессий. Инициатива направлена на развитие и продвижение профессионального мастерства среди молодежи и студентов тюркоязычных стран, выявление лучших практик в различных сферах, обмен инновационными решениями со странами со смежной экономикой и создание платформы для их реализации", - отметили в ведомстве.
Ожидается, что чемпионат пройдет в городе Актау, поскольку он выбран культурной столицей тюркского мира в 2025 году международной организацией ТЮРКСОЙ.
Для справки
Движение WorldSkills является одним из ключевых инструментов повышения престижа рабочих профессий в мире. Оно объединяет 89 стран, совместно работающих над совершенствованием профессиональных компетенций и навыков.
Казахстан является полноправным членом международного движения WorldSkills International с 2014 года.
За 10 лет в стране прошло около 200 региональных и 8 республиканских чемпионатов по 30 компетенциям.
В прошлом году национальная сборная добилась выдающихся результатов за всю историю страны на мировом чемпионате WorldSkills Lyon - 2024, завоевав 6 медалей отличия и награду в номинации "Лучший в нации".
Напомним, 2025 год объявлен главой государства Годом рабочих профессий. В связи с этим в Казахстане увеличат финансирование организаций технического и профессионального образования. Средний размер средств, выделяемых на обучение 1 студента, составит в среднем 912 тыс. тенге.
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10.01.2025, 18:10 25331
В Алматы изменились нормы потребления воды для жильцов без счетчиков
Фото: Depositphotos
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Алматы. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы изменились нормы потребления воды для жильцов, не имеющих счетчиков, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
В частности, для жителей, в чьих домах не установлены счетчики, оплата будет рассчитываться на основе следующих норм:
- для каждого зарегистрированного человека в месяц предполагается потребление 15 кубических метров воды. Оплата составит 2 217,60 тенге по действующему тарифу на водоснабжение;
- если имеется централизованное водоотведение, дополнительно будет взиматься плата за канализацию, которая составит 687,96 тенге на человека.
С действующими тарифами на услуги холодного водоснабжения и канализации, а также размерами плат для тех потребителей, у которых не установлены приборы учета воды, можно ознакомиться на официальном сайте ГКП "Алматы су" (...) Также на сайте имеется список лицензированных организации для установки и поверки приборов учета воды", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, подчеркивается, что согласно правилам оказания социальной помощи установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Алматы предусмотрено возмещение затрат за приобретение, установку или поверку индивидуальных приборов учета.
По информации акимата, помощью могут воспользоваться граждане, имеющие среднедушевой доход, не превышающий величину трехкратного прожиточного минимума в размере, не превышающем 3,4 месячных расчетных показателей за один прибор:
- малообеспеченным гражданам (семьям), получающим государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь;
- многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей;
- лицам с инвалидностью первой, второй и третьей группы;
- пенсионерам по возрасту, согласно пункту 1 статьи 207 Социального кодекса Республики Казахстан.
Для получения возмещения потребителям необходимо обращаться в районный отдел социального обеспечения по месту регистрации", - добавили в пресс-службе.
Ранее дочерняя компания "КазТрансОйл" увеличила тарифы на подачу воды.
10.01.2025, 12:34 35041
Почти 108 тысяч казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Enbek
Фото: pixabay.com
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году 107,9 тыс. граждан, из которых порядка 52,4 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek, сообщает Министерство труда.
Всего на Skills Enbek зарегистрировались 498,7 тыс. казахстанцев, из которых 135 тыс. - в 2024 году. При этом обучение за весь период действия платформы прошли 410,9 тыс. человек. Из 52,4 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 16,2 тыс. человек - представители молодежи, в основном из Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской областей и Шымкента", - рассказали в Минтруда.
С момента запуска авторы опубликовали 643 курса по различным направлениям, из них 302 - бесплатные. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.
Наиболее востребованными курсами являются "Построение отдела продаж в отеле", "Пішу және тігу", "Продавец", "Введение в социальную работу" и "Кассир", - уточнили в Минтруда.
Платформа доступна на трех языках и является площадкой для создания единой витрины онлайн-курсов, где имеется ряд интеграций с другими образовательными порталами.
На Skills Enbek созданы условия для массового повышения квалификации безработных, начинающих предпринимателей, социальных работников и индивидуальных помощников по сопровождению лиц с инвалидностью. Кроме того, при скачивании сертификата добавлен новый функционал, который рекомендует вакансии по приобретенным навыкам с переходом на Электронную биржу труда (Enbek.kz)", - уточнили в ведомстве.
В 2024 году на Skills Enbek появилась возможность проводить тестирование с использованием системы прокторинга. На данный момент функционал используется врачами, которые привлекаются к проактивному заочному оказанию госуслуги по присвоению группы инвалидности и социальными работниками при обучении на предоставленных курсах.
В период с сентября по декабрь свыше 9 тыс. пользователей прошли обучение по курсам социального работника. Также для прохождения курсов индивидуальных помощников зарегистрировались 6,1 тыс. человек, из них 5,7 тыс. успешно завершили обучение и получили сертификаты. Еще 35,3 тыс. человек завершили обучение и получили сертификаты по основам предпринимательства в рамках проекта "Бастау Бизнес", при этом 39,8% из них - молодежь. Обучение по данному курсу помогает казахстанцам, задумывающимся о запуске своего бизнеса, получить необходимые базовые знания и навыки", - говорится в информации.
В рамках проекта "Серебряный возраст" гражданам старше 50 лет доступны бесплатные курсы по направлениям сельского хозяйства, финансов, образования, социального обслуживания, маркетинга и туризма, информационных технологий. В 2024 году на Skills Enbek зарегистрировались более 27 тыс. участников проекта, из них прошли обучение и получили сертификаты 23,4 тыс. человек.
Кроме того, для социально уязвимых слоев населения на Skills Enbek создана вкладка "Социальное", где предоставлена возможность прохождения бесплатного обучения по некоторым платным курсам в рамках сотрудничества с общественным фондом "Qolqanat Foundation", - подчеркнули в Минтруда.
Также, учитывая расширение функционала Skills Enbek, внедрен чат-бот с использованием искусственного интеллекта и автоматизации процесса, который формирует рекомендации для выбора курсов по запросу пользователя, и быстрого поиска. Получить помощь в навигации и рекомендации можно в виджете на странице.
В 2024 году в рамках инициативы Программы развития ООН в Казахстане "Фонд солидарности для Казахстана в борьбе с пандемией COVID-19" при финансовой поддержке Азиатского банка развития был расширен перечень бесплатных курсов по направлениям Data Science, Python, интернет-безопасности, product- и HR-менеджменту.
В целом благодаря развитию онлайн-обучения граждане получают возможность осваивать новые навыки, повышать свою квалификацию и более эффективно использовать цифровые инструменты в повседневной жизни, что способствует росту производительности и инновационности экономики", - резюмировали в Минтруда.
Получить доступ к обучению можно пройдя по прямой ссылке или выбрав раздел "Онлайн обучение" на Enbek.kz. Доступ к курсам также возможен через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store.
На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.
По окончании обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося.
Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на Платформе.
Размещение онлайн-курсов на Платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудио материалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.
Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.
По всем вопросам регистрации и работы на Skills Enbek можно связаться с ответственными сотрудниками АО "ЦРТР" по тел.: 8 (7172) 95 43 17 (вн. 877, 878, 888).
Напомним, в этом году в Казахстане впервые пройдет чемпионат профмастерства TurkісSkills среди тюркоязычных стран, направленный на повышение профессионального мастерства будущих рабочих специалистов.
Напомним, 2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. В связи с этим в стране увеличат финансирование организаций технического и профессионального образования и создадут Национальный центр компетенций.
10.01.2025, 12:11 35951
"Изгнание шайтана" из девочки в Атырауской области: ребенку оказывают психологическую поддержку
Фото: Depositphotos
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Атырау. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете по охране прав детей Министерство просвещения Казахстана прокомментировали видео обряда "изгнания шайтана" из девочки в Атырауской области и сообщили, что ребенку оказывают психологическую поддержку, передает корреспондент агентства.
Данный инцидент является крайне неприемлемым и вызывает глубокую обеспокоенность. Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК уже взял ситуацию под свой контроль. Сейчас ребенку оказывается вся необходимая помощь, включая профессиональную психологическую поддержку, чтобы минимизировать последствия такого вмешательства", - проинформировали в комитете.
Кроме того, на месте работает региональный уполномоченный по правам ребенка.
Важно подчеркнуть, что любые подобные действия, ставящие под угрозу здоровье и благополучие ребенка, недопустимы", - напомнили в пресс-службе.
Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлен обряд "изгнания шайтана" из девочки в Атырауской области.
Также на сайте информационное агентство Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
10.01.2025, 09:57 45321
Более 70 казахстанских студентов обучаются в охваченной пожарами Калифорнии
Фото: скриншот из видео euronews
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Лос-Анджелес. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - На данный момент в штате Калифорния обучаются 73 стипендиата, включая 56 человек в рамках программы "Болашак" и 17 человек по программе "Научная стажировка". Об этом сообщили в пресс-службе АО "Центр международных программ".
Все они находятся в безопасности и поддерживают связь с кураторами", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что центр внимательно следит за ситуацией, связанной с лесными пожарами, которые охватили территорию штата Калифорния.
Стипендиаты следуют рекомендациям местных властей и оперативно информируют нас о ситуации. Мы поддерживаем постоянный контакт с университетами и готовы реагировать на любые изменения", - сообщила пресс-служба центра.
Всех стипендиатов призывают строго соблюдать меры безопасности.
Для экстренной связи также просим обращаться в Консульство Республики Казахстан в Сан-Франциско: Адрес: 456 Montgomery St., Suite 950 & GC-5, San Francisco, CA, 94104. Контактные телефоны +1(650) 741-8894. Email [email protected]", - говорится в сообщении.
Напомним, лесные пожары начались в Южной Калифорнии 7 января в районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, распространились на Малибу и курортный город Санта-Моника. Около 130 тыс. человек эвакуированы, пять человек погибли. Разрушенными или уничтоженными числятся более 2 тыс. домов и предприятий. Свои дома потеряли голливудские звезды, в том числе актеры Дайан Уоррен, Джейми Ли Кертис, Кэмерон Матисон, Мэнди Мур, сообщает РБК.
Ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров оценивается почти в 50 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
09.01.2025, 20:21 64961
В зоопарке Алматы скончался жираф Хан
Фото: зоопарк Алматы
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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы скончался жираф по имени Хан, который прожил в местном зоопарке 25 лет - возраст, который является преклонным для этого вида животных (в переводе на человеческий - это 95 лет). Для жирафов, обитающих в дикой природе, продолжительность жизни редко превышает 20 лет, сообщает пресс-служба зоосада
Хан прибыл в Алматы из ЮАР. Его долгожительство и благополучие стали возможны благодаря заботливому уходу и вниманию сотрудников зоопарка, а также крепкому здоровью, которое позволило ему стать отцом многочисленного потомства. В зоопарке Алматы родилось 12 детей Хана. Многие из них были переданы в другие зоопарки. Его потомки жирафенок по имени Батыр, а также Ханзада и Султан продолжают радовать сотрудников и посетителей алматинского зоопарка.
Хан был активен вечером, полностью съел весь предложенный корм. Немного прихрамывал. Под утро Хан лег, что для жирафов нехарактерно, они обычно не ложатся полностью. Все-таки 25 лет - это почти как 95 лет человеку. Наш старик был любимчиком, как среди сотрудников зоопарка, так и среди посетителей. Мы благодарим всех, кто помогал нам заботиться о Хане на протяжении многих лет. Хан навсегда останется в наших сердцах", - рассказал заведующий секцией "копытные животные" Балабек Махатов.
Профессор КазНАИУ, независимый патологоанатом Мауланов Амангельды Заманович отметил, что жираф был упитанным и у него отсутствовали признаки инфекционных и инвазивных заболеваний. Причиной смерти стали необратимые возрастные изменения (биологическая старость).
Напомним, норма о запрете передвижных зоопарков, передвижных океанариумов и цирков вступает в силу с 1 января 2025 года.
09.01.2025, 18:52 66976
Более 600 тысяч тенге за яму на дороге заплатит горожанину акимат Уральска
Истец в марте 2024 года из-за глубокой ямы попал в ДТП
Фото: Depositphotos
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Уральск. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 Уральска рассмотрели гражданское дело по иску жителя города. Он просил суд взыскать с ЖКХ Уральска материальный ущерб после аварии, сообщает портал "Мой город".
По данным пресс-службы областного суда, истец в марте 2024 года из-за глубокой ямы попал в ДТП. Выбоины видно не было из-за талой воды. Мужчина смог в суде доказать, что яма образовалась из-за ненадлежащего осмотра ответственных лиц. Суд привлек акимат города к административной ответственности.
Однако мужчина решил взыскать материальный ущерб и снова обратился в суд. Он просил взыскать сумму ущерба причиненного в результате ДТП в размере 605 080 тенге, и расходы на оценку ущерба в сумме 60 тысяч тенге.
Суд изучив материалы дела, удовлетворил иск в полном объеме, и взыскал с РГУ в пользу водителя сумму материального ущерба 605 080 тенге и сумму оценки 60 тысяч тенге.
Решение вступило в законную силу.
Стоит отметить, что жители Алматы часто жалуются на плохое состояние дорог. Этой весной читатели также обращались к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
Также на сайте информационное агентство Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
09.01.2025, 11:29 79071
В Казахстане повысили размер обязательного пенсионного взноса работодателя
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января 2025 года повысили размер обязательного пенсионного взноса работодателя, сообщили в пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда.
В Казахстане размер обязательного пенсионного взноса работодателя составит 2,5%", - проинформировали в фонде.
В ЕНПФ напомнили, что с 1 января 2024 года все работодатели стали участвовать в формировании пенсионных накоплений и перечислять в ЕНПФ обязательные пенсионные взносы работодателей в пользу своих работников.
Тем самым накопительная система Казахстана была дополнена новым компонентом. Согласно Социальному кодексу, в отличие от 10% обязательных пенсионных взносов, уплачиваемых работниками из своих доходов, ОПВР перечисляются за счет собственных средств работодателя. Ежегодно размер ОПВР будет поэтапно расти и в 2028 году составит 5%. Сумма дохода работника, принимаемая работодателем для расчета ОПВР, составляет не менее одной минимальной заработной платы и не более 50 МЗП, установленной на соответствующий календарный год", - пояснили в пресс-службе.
Также уточняется, что работодатели освобождены от уплаты ОПВР в пользу следующих работников:
- лиц пенсионного возраста;
- лиц с бессрочной инвалидностью 1-й и 2-й групп;
- военнослужащих и приравненных к ним лиц;
- лиц, родившихся до 1 января 1975 года.
Контроль за своевременностью и полнотой уплаты работодателем ОПВР возложен на комитеты государственных доходов министерства финансов РК. Стоит учесть, что в отличие от ОПВ, поступающих на индивидуальные пенсионные счета работников, ОПВР зачисляются на условные пенсионные счета и не являются собственностью работников. Соответственно, накопления, сформированные за счет ОПВР, работники не могут наследовать. ОПВР предназначены для выплаты пенсий по солидарному принципу. Поэтому ОПВР, которые ранее были уплачены за лиц, в дальнейшем утративших гражданство Казахстана или умерших, будут распределяться между оставшимися участниками и будут выплачиваться пожизненно", - добавили в фонде.
Напомним, ЕНПФ сохранил пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2025 год.
08.01.2025, 14:59 102046
Введут ли ограничения в школах Казахстана из-за метапневмовируса
В ВОЗ рекомендуют не паниковать, поскольку вирус десятилетиями присутствует и лечится в разных странах
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в правительстве министр просвещения Гани Бейсембаев ответил на вопрос, введут ли в образовательных учреждениях Казахстана ограничения в связи с вспышкой метапневмовируса.
Образовательная система нашей страны демонстрирует высокую готовность к вызовам. Поэтому все колледжи, школы полностью оборудованы всеми необходимыми предметами для готовности к данной ситуации. Но нужно ждать решение Министерства здравоохранения", - сказал глава Минпросвещения.
Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, в свою очередь, отметила, что Минздрав обратился в ВОЗ. В их ответе рекомендовалось не паниковать, поскольку данный вирус десятилетиями присутствует и лечится в странах.
Нужно делать профилактические мероприятия. Поэтому мы исходим из этого. Это обычное явление и этот период мы вместе должны пережить", - добавила Дуйсенова.
В Министерстве здравоохранения РК сделали заявлениео текущей эпидситуации в Казахстане, в связи с распространением метапневмовируса (HMPV), который относится к острым респираторным вирусным инфекциям.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?