Первый казахстанский экипаж победил в заезде индивидуальной гонки "Танкового биатлона"

НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - В подмосковном Алабино в соревнования вступили танкисты Вооруженных сил Казахстана. Соперниками по заезду стали первые экипажи команд Азербайджана, Беларуси и Сербии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С самого начала гонки механик-водитель из Аягозской танковой бригады старший сержант Нурман Байжанов задал высокий темп. Он безупречно прошел все препятствия на трассе. Военнослужащие танковой бригады из пгт Гвардейский командир экипажа капитан Абдулхаким Дуйсенов и наводчик-оператор сержант 3 класса Сунгат Садвакасов успешно поразили все цели из танковой пушки, пулеметов НСВТ и ПКТ, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

Соперники из Азербайджана и Беларуси являются серьезными конкурентами, но не сумели опередить уверенно действовавший казахстанский экипаж, заняв второе и третье места.

В индивидуальной гонке предстоят еще заезды вторых и третьих экипажей. По суммарному времени всех трех экипажей определятся участники полуфиналов.

Напомним, казахстанские военнослужащие оказались в числе лидеров Армейских международных игр по итогам первых этапов.

Команда Вооруженных сил Казахстана принимает участие в одиннадцати конкурсах Армейских международных игр - 2021. Два конкурса - "Соколиная охота" и "Мастера артиллерийского огня" - организованы на территории Казахстана.

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