10.07.2024, 19:12 36246
Петиция против пропаганды ЛГБТ: состоялось второе заседание рабочей группы
Официальную позицию по этому вопросу озвучили представители госорганов
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане прошло второе заседание рабочей группы по рассмотрению петиции против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК, сообщает Министерство культуры и информации.
На сегодняшнем заседании официальную позицию по данному вопросу озвучили представители МВД, Минюста, Министерства промышленности и МИД.
Также участники рассмотрели международный законодательный опыт, касающийся пропаганды движения ЛГБТ.
На первом заседании были озвучены позиции членов рабочей группы.
В нее вошли представители государственных органов, депутаты парламента РК Ермурат Бапи, Ринат Заитов, Абзал Құспан, Едил Жанбыршин, Казыбек иса, автор петиции Багила Балтабаева, общественные деятели Айнур Жугунусова, Максутбек Айтмаганбет, Жанар Секербаева, Гульзада Сержан, эксперты Халида Ажигулова, Виктория Примак, СМИ и казахстанцы, изъявившие желание вступить в рабочую группу, обратившись через портал е-өтініш", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в начале июня петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане собрала 50 тысяч подписей. Ее должны рассмотреть за 40 рабочих дней с момента регистрации.
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11.07.2024, 16:40 7001
Смертность работников на предприятиях выросла на 30% за год в Казахстане
За полгода в стране на предприятиях погибли 90 человек
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на принимаемые меры, в этом году не удалось сохранить сложившуюся за последние годы положительную динамику по снижению производственного травматизма в Казахстане, сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты - главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов.
По итогам 6 месяцев на предприятиях страны пострадало 700 работников, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года (633 работника), из них погибло 90, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (69 работников)", - сообщил госинспектор.
По его словам, в разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургической промышленности - 17%, строительной отрасли - 13% и на предприятиях коммунального хозяйства - 5%.
При этом глава комитета уточнил, что согласно анализу материалов проведенных расследований основными причинами несчастных случаев со смертельным исходом являются: грубое нарушение работником требований по охране труда и трудовой дисциплины - 33% (101 случай); дорожно-транспортные происшествия - 11,4% (35 случаев); неудовлетворительная организация работодателем производства работ - 31% (96 случаев).
По словам главного госинспектора труда, проведенный анализ по регионам показал, что местными органами по инспекции труда не проводится комплексная работа с работодателями по профилактике нарушений в сфере охраны труда.
11.07.2024, 14:29 10331
Прокуратура ЗКО заказала пошив кожаного плаща за 800 тысяч тенге
В ведомстве пояснили, что закупка была объявлена в связи со служебной необходимостью
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Уральск. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте государственных закупок объявлен конкурс на пошив кожаного плаща за 800 тысяч тенге. Заказчиком выступила прокуратура Западно-Казахстанской области.
В дополнительной характеристике говорится, что поставщик должен пошить плащ для государственного советника юстиции. Изделие должно быть из натуральной кожи черного цвета, с подстежкой из меха черного цвета. Воротник должен быть из натурального каракуля. К плащу поставщик должен приложить утеплитель, погоны, пуговицы и шевроны. В стоимость договора также входят транспортные расходы, сообщает издание "Мой город".
В областной прокуратуре сообщили, что 6 июня закупка была объявлена в связи со служебной необходимостью. Конкурс проводился на портале государственных закупок способом запроса ценовых предложений.
13 июня государственная закупка признана несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения от ТОО "Камода". В тот же день порталом государственных закупок автоматически создано электронное приглашение поставщику ТОО "Камода". По итогам государственных закупок от 18 июня решено заключить договор о государственных закупках способом "Из одного источника посредством электронных закупок" с приглашенным поставщиком ТОО "Камода", - прокомментировали в прокуратуре.
Напомним, спикер сената Маулен Ашимбаев заявил, что в стране 80% коррупционных правонарушений связаны с госзакупками.
11.07.2024, 13:37 12576
Нет воды с утра до вечера: жители Актау запустили петицию с требованием решить проблему
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Актау. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Актау запустили петицию, в которой требуют от городских властей решить ежегодную проблему с нехваткой питьевой воды.
Каждый год летом в нашем городе наблюдается серьезная проблема с питьевой водой. Водоснабжение становится нестабильным, и многие микрорайоны города сталкиваются с дефицитом и полным отсутствием воды", - говорится в петиции.
В числе причин такой ситуации авторы петиции называют незаконченное расширение опреснительного завода, износ инфраструктуры и, как следствие - частые прорывы трубопроводов.
Они также перечислили свои требования, в числе которых:
- запрет на строительство новых микрорайонов;
- модернизация существующей инфраструктуры;
- завершение расширения опреснительного завода "Каспий";
- мониторинг качества воды и т.д.
Между тем в пресс-службе Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК) заявили, что в недостатке питьевой воды виновата жаркая погода.
Температура воздуха держится на отметке 40-42 градуса Цельсия, соответственно, повысилась и температура морской воды. Все это влияет на технологический процесс опреснения воды, снижая объем выработки. Поэтому акиматом было принято решение снижать давление воды в сетях по графику. Как только объем воды увеличится, график будет отменен. Это временные вынужденные меры", - сообщил первый заместитель генерального директора ТОО "МАЭК" Сабит Желкушинов.
Также, по его словам, из-за жары увеличились объемы потребления питьевой воды. Чтобы стабилизировать ситуацию, работу всех автомоек в городе временно ограничили.
В настоящее время ТОО "МАЭК" вырабатывает около 46 000 кубометров питьевой воды в сутки при производственной мощности 52 000 кубометров", - проинформировали в МАЭК.
Там также сообщили, что работы по увеличению мощности опреснительного завода "Каспий" с 20 тысяч до 40 тысяч кубометров в сутки завершены на 95%. В августе текущего года начнется подача питьевой воды жителям региона.
Также на территории ЦУВС-2 (центральный узел водоснабжения) ТОО "МАЭК" введены в эксплуатацию установки опреснения воды мощностью 6000 кубометров в сутки. В ближайшие дни жителям города будут подаваться дополнительно 6 тысяч кубометров питьевой воды в сутки", - заверили в компании.
Напомним, на днях жители Актау перекрыли улицу из-за отсутствия воды.
Стоит отметить, что с дефицитом питьевой воды жители города летом сталкиваются регулярно. В конце июня 2023 года экс-глава ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев в интервью Lada.kz пообещал, что проблемы с водой в регионе будут решены к концу 2024 года.
Тем не менее в апреле этого года в Актау прорвало два крупных водопровода. В обоих случаях прорывы были связаны с изношенностью инженерных сетей. Генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов сообщил, что шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100% и находятся в критическом состоянии. На их ремонт требуется 8 миллиардов тенге.
11.07.2024, 10:48 16951
В Казахстане снизилось качество жизни в городах
По многим факторам инфраструктура населенных пунктов РК не отвечает региональным стандартам
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Качество жизни в городах Казахстана снизилось. Такой вывод можно сделать на основе результатов опросов, проведенных специалистами Института экономических исследований РК. Средняя оценка качества жизни в 2023 году была 4,6 по десятибалльной шкале. Годом ранее этот показатель составлял 4,8 балла. В рейтинге из 25 крупных городов в 17 общая оценка в сравнении с 2022 годом снизилась. Об этом сообщают аналитики finprom.kz.
Сообщается, что наивысший балл в рейтинге заслужил Туркестан - 5,2 балла из 10. В лидерах оказались также Актау и Степногорск с показателем 5,1 балла. Аутсайдерами рейтинга названы западные города Жанаозен и Актобе. Их оценка - 4,1 балла.
Исследование проводилось по нескольким факторам: экономика и бизнес, развитие человеческих ресурсов, инфраструктура.
По оценкам состояния жилищных условий, дорог, общественной безопасности, экологии все города были разделены на три группы. В зеленой оказались лидеры - Петропавловск, Туркестан, Актау, Степногорск и Тараз. По уровню развитию инфраструктуры они получили относительно высокие баллы. В средней группе с оценками от относительно хороших до критичных - 16 городов. Еще пять крупных населенных пунктов отнесены авторами исследования в красную зону: здесь были получены наиболее критичные оценки качества и чистоты воздуха, воды, городской инфраструктуры. В числе аутсайдеров оказались Алматы, Караганда, Жезказган, Актобе и Талдыкорган.
Хотя в целом по инфраструктурному фактору качества жизни в городах средние оценки в 2023 году были выше, чем в 2022 году, они все также далеки от удовлетворительных. Например, качеству транспортной инфраструктуры в городах респонденты в прошлом году поставили 4,9 балла, что всего на 0,9 больше, чем в 2022 году. Условия проживания были оценены на 5,6 балла из 10. Более высокими на фоне этих категорий выглядят оценки по безопасности в городах (6,8 балла), экологии (6,8 балла), комфортности проживания (6,9 балла).
Кроме проблем с износом инженерной инфраструктуры в теплоэнергетике, водоснабжении и канализации, казахстанские СМИ с регулярной периодичностью публикуют материалы о низком качестве дорог и уличного освещения. Гораздо менее капиталоемкий, чем ремонт ТЭЦ, вопрос стабильной работы фонарей на улицах, по мнению казахстанцев, тоже серьезно влияет на качество их жизни и безопасность. Жалобы в публичном пространстве раздаются со стороны жителей как сел, так и крупных городов - Алматы, Караганды, Усть-Каменогорска. В областном центре ВКО такие обращения еще и затрагивают антикоррупционную риторику.
Сами чиновники тоже низко оценивают общий уровень обеспеченности населенных пунктов страны инфраструктурой дорожного освещения. По данным Миннацэкономики РК, в прошлом году по новой системе региональных стандартов (СРС) этот показатель составлял только 44,8%. Низкий уровень обеспеченности также отмечен в таких категориях как централизованное теплоснабжение (48,2%) и водоотведение (50,7%).
На заседаниях правительства представители Министерства промышленности и строительства РК отчитались о выделении в 2024 году 128 млрд тенге на развитие системы теплоснабжения и 218 млрд тенге на решение вопросов по водоснабжению населенных пунктов.
По итогам прошлого года субъективная оценка казахстанцев об удовлетворенности ситуацией в месте своего проживания была не совсем однозначной. Выборочные обследования, проводимые специалистами Бюро национальной статистики АСПиР РК, изучали мнения казахстанцев по трем факторам - качеству питьевой воды, воздуха и чистоты на территории населенного пункта.
Согласно результатам опросов, меньше половины респондентов остались довольны этими аспектами. Например, по "водной" теме, которая уже стала постоянной в информационной повестке дня, 46,2% казахстанцев лишь частично удовлетворены тем, как коммунальщики решают проблемы с обеспечением водой и ее качеством. Категорически недовольными оказались 10,5% опрошенных. Довольных было 42,9%.
11.07.2024, 10:25 18511
Детей из отданного под снос дома школьников в Алматы хотели переселить в аварийное здание
Фото: скрин с видео КТК
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Алматы. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Общественники выяснили, что на время сноса и строительства нового дома школьников в Алматы детей хотели перевести в здание филиала на Гоголя - Шарипова, которое было признано аварийным еще 2 года назад.
Здание за нашими спинами, на первой фотографии - бывший дом школьников, еще раньше - школа №16. Два года назад оно признано аварийным. Было законсервировано и готовилось к сносу. На прошлой неделе с удивлением обнаружили, что сюда экстренно переселяют ДШ с Байзакова - Джамбула. Посетив здание в выходные, мы с ужасом увидели, куда собирались временно переселять детей и кружки", - написала в Facebook общественница Елена Дзвоник.
На днях в здании провели выездное совещание общественники, представители акимата Алмалинского района и руководства дома школьников. Только после этого решение удалось отменить.
Мы все понимаем, что детей пускать, пусть и на полгода, в эту развалину нельзя ни при каких обстоятельствах. Поэтому остается единственный вариант - искать временное пристанище детям на свободных площадях района", - написала Елена.
По ее словам, во всей этой истории поражает:
- Молниеносность, с которой принято решение о строительстве нового ДШ и сносе старого на Байзакова - Джамбула.
- Отсутствие реакции со стороны управления образования города Алматы, которых тоже приглашали на встречу.
- Отсутствие у застройщика проекта нового ДШ на сегодняшний день.
- Нежелание создать наблюдательный совет за строительством и запрет застройщика на допуск наблюдателей на строительный участок.
Журналист Руслан Бахтигареев попытался найти сведения о застройщике, который "в рамках социальной ответственности бизнеса" решил построить новый ДШ № 2 на месте якобы устаревшего.
Поиск по базам данных, в том числе и комитета госдоходов, никакой информации о ТОО "Svoi Dom" не дал. В акимате Алмалинского района нам сообщили, что речь идет о компании Svoy dom. На ее официальном сайте указано, что это супермаркет недвижимости, занимающийся реализацией жилого имущества", - написал журналист.
Он также интересуется, почему управление образования отдало щедрому инвестору не аварийное и списанное здание под снос, а головное здание ДШ, в котором были проведены и капитальный ремонт и сейсмоусиление?
По словам Бахтигареева, представитель инвестора, отказавшийся назвать свою фамилию, рассказал, что все вопросы по строительству дома школьников инвестор в акимате решает непосредственно с заместителем акима Алматы Аскаром Амриным. И именно замакима настаивал на скорейшем подписании четырехстороннего соглашения о сносе дома школьников между акиматом, управлением образования, администрацией образовательного учреждения и инвестором/застройщиком. Причем в соглашении не оказалось районного акимата, хотя все это происходит на его территории.
Если бы общественность не подняла шум, то детей так бы и перевели со спокойной совестью в аварийное здание, прекрасно понимая все риски, которые есть в таком сейсмоопасном регионе, как Алматы? Ну и, наконец, пятый вопрос, который очень сильно волнует всех: если инвестора так тщательно скрывают, если управление образования игнорирует сигналы и жалобы родительской общественности, если акимат дает разрешение на экстренный снос, хотя у инвестора нет утвержденного проекта, если учесть, что Жылкыбаева уже не руководитель управления образования, то где гарантии того, что на месте сносимого дома школьников будет построен новый и что он не потеряет ни пяди своей земли? А главное, с кого потом спрашивать, если все это окажется сплошной профанацией?" - поинтересовался журналист.
Напомним, в Алматы сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Общественники потребовали создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства.
11.07.2024, 09:08 21056
В результате сильных осадков затопило улицы и подземный переход в Алматы
Вчера в Алматы прошел сильный дождь
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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На Каменском плато в Алматы в течение получаса выпало аномальное количество осадков, что значительно превысило среднемесячную норму и вызвало подтопление подземных автомобильных тоннелей у торгового центра "Есентай молл". Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.
С 18.30 дождевая вода по проспекту Аль-Фараби (угол улицы Ж.Ушкемпирова), не вместившись в арычную сеть, начала выходить на проезжую часть данного проспекта. С 19.00 с проезжей части проспекта Аль-Фараби дождевая вода начала поступать на восточные и западные развороты транспортной развязки, а также в подземный пешеходный переход напротив ТРЦ "Есентай", - проинформировали в ведомстве.
Движение транспортных средств на разворотах было ограничено.
В связи с поступлением аномального количества дождевой воды автоматы насосной станции транспортной развязки отключились. Отметим, что насосная станция находится на балансе ТРЦ "Есентай" и она была подключена вручную. В настоящее время насосы работают в штатном рабочем режиме, производится откачка воды из тоннелей. К работам подключена водооткачивающая спецтехника и мотопомпы коммунальных служб города и службы спасения", - отметили в акимате.
Сообщается, что с начала выпадения дождя было организовано дежурство 42 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами для предупреждения и ликвидации подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.
По прогнозу РГП "Казгидромета", сегодня днем температура воздуха в Алматы поднимется до +29…+31, ожидаются кратковременные дожди.
10.07.2024, 14:49 41171
Сельские жители Атырауской области страдают от нехватки воды
Водопроводное оборудование, введенное в эксплуатацию по госпрограмме, часто выходит из строя
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Атырау. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде сел Атырауской области жители испытывают нехватку воды, водопроводы и насосы на водоочистной станции, введенные по госпрограмме, часто выходят из строя.
В селах Жамбыл, Утеры, Амангельды Курмангазинского района люди страдают от недостатка питьевой воды. Водопроводное оборудование, введенное в эксплуатацию по программе "Акбулак", часто выходит из строя. Воду подают только в определенные часы, сообщает издание azh.kz.
Нам приходится носить воду ведрами. Воды, подаваемой водовозом, не хватает - и так каждое лето. Сады сохнут, люди испытывают жажду. Как такое возможно? Ведь наши села расположены вдоль реки Кигач", - негодуют жители.
На вопрос, почему ежегодно в селах не хватает воды, ответил аким Курмангазинского района Абат Жангалиев.
Летнего водоснабжения (для полива сада) в районе нет. Летом люди поливают свои сады питьевой водой. Именно поэтому воды не хватает. Сейчас готовится смета на летний водопровод, а водовоз раздает воду бесплатно", - сказал глава района.
Кроме того, в администрации района сообщили, что 7 июля на водонасосной станции вдоль берега, подающей воду в села Амангельды и Жамбыл, вышел из строя насос.
Подача воды жителям была прекращена. Были привлечены специалисты ответственного подрядчика по водораспределению - ТОО "Құрманғазысу арнасы". В настоящее время станция водоснабжения работает. Водовоз распределяется через учреждение в места, где нет воды. Проблема находится на контроле у акима района", - рассказали в администрации.
Ранее жители Актау перекрыли дорогу из-за отсутствия воды.
10.07.2024, 08:49 44046
Нападения на водителей автобусов произошли в Астане и Актау
Фото: кадр из видео
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Нападения на водителей автобусов произошли в Астане и Актау, передает корреспондент агентства.
По данным департамента полиции столицы, в Астане 9 июля арестовали мужчину, который распылил перцовый баллончик в лицо водителя автобуса.
Инцидент между водителем маршрутного автобуса и водителем автомобиля "Киа" произошел в дневное время на улице Калдаякова. Водитель автомашины подрезал маршрутный автобус, который заезжал на остановочную площадку. Затем он подошел к автобусу и распылил на водителя перцовый баллончик, после чего скрылся. В ходе розыскных мероприятий 37-летний водитель "Киа" был задержан, автомашина помещена на коммунальную стоянку. Решением суда за совершение хулиганства он арестован на 10 суток", - проинформировали в полиции.
Еще один инцидент произошел 7 июля в Актау. По информации регионального издания Lada.kz, пассажир, находясь в неадекватном состоянии, без причины ударил водителя общественного транспорта по лицу.
Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как кондуктор пытается удержать дебошира, направлявшегося к водителю автобуса, однако ей это не удается. В результате шофер без причины получил удар кулаком в лицо.
Как сообщил владелец автобусного маршрута № 2 Руслан Ахметнабиев, водителю автобуса пришлось обратиться за медицинской помощью в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.
Пассажир был неадекватен, в салоне выражался нецензурной бранью, кондуктор сделала ему замечание, он начал на нее бросаться, потом ни с того ни с сего подошел к водителю и ударил его. По камере мы увидели, что водитель вообще никаких замечаний не делал этому мужчине. Хорошо, что все произошло на остановке, а если бы во время управления автобусом, то произошла бы такая же ситуация, как в Алматы. Я думаю, что такие факты нужно пресекать очень строго, потому что это не шутки", - прокомментировал Руслан Ахметнабиев.
Напомним, в прошлом году нападение на водителя автобуса в Алматы привело к страшной трагедии - погибли три человека, несколько были травмированы. Инцидент произошел вечером 22 декабря 2023 года близ ГКБ № 7. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили.
В апреле напавшего на водителя дебошира приговорили к восьми годам лишения свободы.
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